Braunschweig. Paula Pedraza und Hanwen Zhang sind zwei von sieben Künstlern, die Werke in der Montagehalle zeigen. Was Besucher erwartet.

Einen halben Meter Durchmesser mag das Loch im textilbespannten Raumteiler sein, durch das der Kunstfreund kriechen muss, um in den Kunstgenuss von Paula Pedraza zu kommen. Es befindet sich ungefähr auf Kniehöhe. Nach diesem einigermaßen beschwerlichen Eintritt erwartet den Besucher eine Einzelvorstellung: Einer von drei Charakteren wartet im Inneren eines von einem weißen Vorhang umspannten Raums, und was dann folgt, ist mehr Interaktion als Solo-Performance.

Die Installation ist Teil der Abschlusspräsentation der „Braunschweig Projects“. Unter diesem Titel lädt die Hochschule für Bildende Künste (HBK) Braunschweig jedes Jahr sieben internationale Künstlerinnen und Künstler ein. Seit 2011 kommen dafür Stipendiatinnen und Stipendiaten aus der ganzen Welt nach Braunschweig. Die kolumbianische Künstlerin Pedraza ist eine von ihnen.

Paula Pedraza: Kunstwerk ist als interaktives Rollenspiel angelegt

„Mir geht es um die maximale Handlungsbefähigung“, sagt sie. Wer ihr Kunstwerk betritt, soll es nicht nur wahrnehmen, sondern mitgestalten. Die drei Charaktere in ihrem Ausstellungsraum (alle werden von engagierten Darstellern gespielt) weisen dem Besucher eine Rolle zu. Der soll erst einmal mitspielen, und später die Frage nach seiner Verantwortung reflektieren, wünscht sich die Künstlerin. Beispiel: Als einer der drei Charaktere tritt der Geist eines verstorbenen Mädchens auf. Er bittet den Besucher, in seinem Spielzimmer die Dinge zuende zu bringen, die er nicht mehr selbst vollenden konnte, zum Beispiel Zuckerwatte aus einer nur durch die Beine einer Nylonstrumpfhose zugänglichen Box herauszufischen.

Der Versuchsaufbau lässt zunächst an Videospiele denken, in denen es Quests zu erfüllen gibt. Man könnte auch über den Kontrollverlust durch die Zuweisung einer bestimmten Rolle oder die Fremdsteuerung von außen nachdenken. Und tatsächlich geht es der Künstlerin auch um die Frage, auf welche Weise jeder Besucher seine Aufgaben erfüllt: Vor allem aber geht es um Macht.

Künstlerin: Wer etwas niedlich findet, fühlt sich ihm überlegen

Und dafür benutzt sie das Konzept von Niedlichkeit. „Dainty“ heißt die Installation, was auf Deutsch so etwas wie „anmutig“ oder „appetitlich“ heißt. Für Pedraza ist Niedlichkeit aber kein rein positives Konstrukt. „Wenn wir etwas niedlich finden, bedeutet das oft, dass wir es als schwach empfinden“, sagt sie. Im Patriarchat werde nicht nur das Kindliche, sondern auch das Weibliche als niedlich, und damit ungefährlich, bezeichnet.

Spannend wird es für Pedraza, wenn das als niedlich empfundene Individuum diese Machtverhältnisse umdreht. Zum Beispiel, indem es seine Niedlichkeit ökonomisiert und verkauft. Oder, indem es seine Niedlichkeit ins Groteske steigert. Oder: Indem es die Reaktion seines Gegenübers ausnutzt, um es zu manipulieren.

Für Performances muss man sich anmelden

Übertragen auf das Geistermädchen heißt das: Der Besucher wird zum Beauftragten der niedlichen Figur, zum Beschützer, zur rechten Hand, aber auch zum Lakaien. „Ich wünsche mir, dass die Besucher sich nach dieser Erfahrung mittel- und langfristig hinterfragen“, sagt Pedraza. „Das ist kein Kunstwerk, das unmittelbar seine Wirkung entfalten soll.“

Wobei: Um an einer von Pedrazas Performances teilzunehmen, muss man sich anmelden. Jeder geht einzeln für 20 Minuten in den kleinen Raum, um dort in einer Eins-zu-Eins-Situation mit dem jeweiligen Charakter zu interagieren. Unmittelbarer geht es kaum. „Stimmt, aber dafür muss man sich auch vorbereiten. Für einen Charakter müssen die Besucher etwas bestimmtes mitbringen oder etwas spezielles anziehen. Das verlangt den Menschen Engagement ab. Es geht mir nicht um schnelle Unterhaltung“, so Pedraza.

Um schnelle Unterhaltung dürfte es den wenigsten Künstlerinnen und Künstlern gehen. Hanwen Zhang jedenfalls spricht davon, dass seine Videoinstallation „Hostile Landscapes“ sich ihre Rezipienten aussuche. Auch hier muss der Betrachter nämlich Engagement mitbringen. Auf einer Leinwand präsentiert der chinesische Künstler eine Zwei-Kanal-Installation über 60 Minuten, unterlegt mit Ambient Music über Kopfhörer.

Hanwen Zhang spürt Fluchtweg eines nordkoreanischen Dissidenten nach

Zhang geht darin auf die Spuren des nordkoreanischen Flüchtlings Jhu Hyeun-ken, der Anfang der 2010er Jahre in China wegen illegalen Grenzübertritts verhaftet und inhaftiert wurde. 2021 sei er aus dem chinesischen Gefängnis geflohen und habe sich 40 Tage lang verstecken können, bevor er aufgegriffen wurde, erzählt der Künstler. Was ihn an dieser Geschichte fasziniert: „Er kannte sich nicht aus, sprach die Sprache nicht und hatte keine Hilfsmittel bei sich.“ Trotzdem habe er sich mehrere Wochen lang verbergen und überleben können.

In seiner Filminstallation forscht Zhang Orte aus, an denen sich Jhu Hyeun-ken versteckt haben könnte oder es nachweislich tat. Zufällig ist die Region, die Provinz Jilin Zhangs Heimat – die er nach zehnjähriger Abwesenheit für das Projekt erstmals wieder besuchte. „Ich verbinde mehrere Erzählstränge“, sagt der Künstler, „es geht um die Flucht des Gefangenen, aber auch um meinen Weg zurück in die Heimat.“ Zuletzt soll es auch um die kolonialistische Vergangenheit der Region gehen, die als Teil der Mandschurei zwischen 1931 und 1946 von Japan kontrolliert wurde.

Chinesischer Künstler will sich offen gegen die Politik seines Landes positionieren

Ganz schön verzwickt. Ob das beim Betrachter ankommt, der für den Kontext nur einen knappen Begleittext am Installationsort vorfindet? Immerhin wünscht sich der Künstler, dass seine Rezipienten auch ihre eigene Rolle in der europäischen Flüchtlingsdynamik reflektieren. „Die Menschen müssen geduldig und willens sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen“, sagt Zhang dazu. Wer den Kontext nicht versteht, sitzt eben im Zweifelsfall einfach da und betrachtet zu angenehmer Hintergrundmusik Bilder chinesischer Landschaften, verfallener Gebäude und der Fengman-Talsperre, die ursprünglich zur Zeit der japanischen Herrschaft gebaut wurde.

Dabei ist es dem Künstler laut eigener Aussage wichtig, ein Statement abzugeben. „Ich finde es wichtig für uns Chinesen, uns zu positionieren“, sagt er. Er wolle klar machen, dass er nicht auf der Seite der Regierung stehe, die Flüchtlingen kein Asyl biete. Nun ist es nur allzu leicht und billig, solcherlei Statements fernab des autoritären Regimes und im politisch komfortablen Umfeld einer eher links-alternativ orientierten Kunsthochschule zu abzugeben. „Ich glaube nicht, dass ein solches Kunstwerk in China gezeigt werden würde“, sagt Zhang trocken.

Eröffnung der Abschlusspräsentation der Stipendiaten am Donnerstag, 1. Februar, 17 Uhr, Montagehalle, Broitzemer Straße 221. Laufzeit bis 16. Februar.