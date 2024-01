Braunschweig. Mit einem Klassenzimmerstück will das Staatstheater in Schulen für die Sichtweise von Migranten sensibilisieren. Funktioniert das?

Die wohl verrückteste Unterrichtsstunde überhaupt bringt das Staatstheater aktuell in Braunschweiger Klassenzimmer. Dabei ist das Thema, Rassismus, gar nicht lustig. Den Satz „Du kannst das nicht!“ hören Menschen mit Migrationshintergrund – oder Migrationsvordergrund, wie Autorin Emel Aydoğdu es in ihrem Stück „Die Vertretungsstunde (Über)Leben“ nennt – häufig. Uzay (Mariam Avaliani), eine junge Referendarin, die nun eine Vertretungsstunde zu Rassismus halten soll, kennt diesen Spruch selbst nur zu gut.

Ihre Stunde beginnt sie mit einer Einführung ins Thema. Sie erklärt den Schülern den Unterschied zwischen „Rasse“ und „race“: Während der deutsche Begriff biologisch verwendet wird, kennzeichnet der englische eine soziale Kategorie. Danach will Uzay der Klasse eigentlich gerade von ihren eigenen Erfahrungen mit Rassismus erzählen, als plötzlich ein Fantasiewesen (Luca Füchtenkordt) aus Uzays Kindheit den Unterricht kapert und Stunk macht.

Rassismus in Schulen: „Du kannst das nicht“

Scholle, so heißt das Wesen, lässt Uzay einfach nicht unterrichten. Seine bloße Existenz irritiert sie, und dann konfrontiert der wunderlich anmutende Fisch die junge Lehrkraft auch noch mit ihrer Vergangenheit. Er nimmt die Rolle ihrer Mutter ein und die ihres Klassenlehrers aus Grundschulzeiten, der sie nicht auf das Gymnasium gehen lassen wollte, obwohl sie gute Noten hatte. Ihr deutscher Wortschatz sei nicht groß genug, behauptet Scholle. Rhetorisch fragt Uzay an die Klasse gewandt: „Wieso können Lehrende darüber entscheiden, was eine Person mit ‚Migrationsvordergrund‘ kann oder nicht kann?“ Das ständige Absprechen von Stärken und die Hinweise, dass sie etwas nicht könne, vergleicht die Referendarin mit Schlägen ins Gesicht, deren Abdruck nicht mehr sichtbar sei: „Das Brennen ist noch zu spüren“.

Origineller Ansatz für ein schwieriges Thema: Das Monster Scholle (Luca Füchtenkordt) konfrontiert Uzay (Mariam Avaliani) im Klassenzimmerstück mit ihrer Vergangenheit. © Staatstheater Braunschweig | Melina Rudolf

Uzay und Scholle wechseln zwischen Zwiegespräch und direkter Anrede des Publikums – Schülerinnen und Schüler zweier neunter Klassen der Sally-Perel-Gesamtschule. Sie binden die Jugendlichen auch aktiv in ihr Spiel ein: Uzay fragt, welche Formen des Rassismus ihnen bekannt sind. Scholle fordert sie später auf, gemeinsam laut zu schreien und Uzay so zu helfen, ihre Stimme zu finden, nachdem sie jahrelang versucht hatte, bloß nicht aufzufallen.

Dann neigt sich nicht nur die Vertretungsstunde ihrem Ende zu. Es wird auch Zeit für Scholle zu gehen. Nun, meint er, komme Uzay auch ohne ihn klar. Schauspielerin Mariam Avaliani bringt Uzays Entwicklung, aber auch die Angst der Referendarin davor, nun wieder allein zu sein, glaubhaft und nahbar auf die Bühne – beziehungsweise ins Klassenzimmer. Während sie schließlich tatsächlich wieder allein vor der Klasse steht und ihre Sachen zusammenpackt, meldet sich abschließend Autorin Emel Aydoğdu selbst zu Wort: Per Sprachnachricht erklärt sie an die Klasse gerichtet: „Ich wünschte, ich wäre in meiner Schulzeit gesehen worden, als Mensch, mit eigenen Ressourcen, Talenten und Willen.“

Wie Schüler das Stück „Die Vertretungsstunde (Über)Leben“ miterarbeiteten

Bei der Premiere in der Sally-Perel-Gesamtschule scheint „Die Vertretungsstunde“ gut anzukommen. Die Schüler lachen bei Pointen und melden sich, wen Uzay eine Frage stellt. Sie wirken fast, als seien sie Teil der Inszenierung. Ganz falsch ist diese Beobachtung auch nicht: Teile des neunten Jahrgangs der Gesamtschule waren eng in den Entstehungsprozess der Produktion eingebunden. Wie uns Autorin Aydoğdu im Gespräch berichtet, gab es im vergangenen Sommer bereits eine Lesung des damals noch unfertigen Skripts, bei der die Schüler ihr Feedback geben konnten. Und auch bei den Proben gab es Phasen, in denen ein Teil der Jugendlichen dabei war. So sei ein Stück entstanden, dass nah dran sei an der Lebenswelt der Zielgruppe, erklären Regisseurin Nazli Saremi und Dramaturg Josef Bäcker. Für das Staatstheater sei es ein neuer Ansatz, so früh im Produktionsprozess mit dem Zielpublikum in Kontakt zu treten.

Das Nachgespräch der Premiere beginnt noch einmal mit der Bitte um Feedback. Dann geht es darum, warum das Staatstheater ausgerechnet „Die Vertretungsstunde (Über)Leben“ in der Schule gezeigt habe, warum sich auch weiße Menschen mit Rassismus auseinandersetzen sollten und wie die Inszenierung auf die Schüler wirkte. Einer von ihnen lobt in diesem Kontext, dass das Stück in einem Unterrichtsraum gezeigt wurde, statt im Theater: „Ich glaube, hier ist das viel authentischer.“

Das Klassenzimmertheaterstück wurde im Rahmen des Projekts „Young Europe IV“ der European Theatre Convention (ETC) produziert. Dieses zielt laut Bäcker darauf ab, bisher unbeachtete, marginalisierte Stimmen in den Kanon europäischer Theater einzuschreiben. „Die Vertretungsstunde (Über)Leben“ sei eine von insgesamt acht Produktionen, die in diesem Kontext entstanden sind. Im April werden sie gemeinsam auf einem Festival in Nova Gorica in Slowenien präsentiert.

Schulen aus der Region, die Interesse haben, das Stück bei sich im Klassenzimmer zu zeigen, können sich unter schulgruppen@staatstheater-braunschweig.de anmelden.

