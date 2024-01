Braunschweig. Hinein in den Kopf eines Schriftstellers, der in einen historischen Fall abtaucht: So ist „Mädchenmörder :: Brunke“ im Staatstheater.

Ein Mensch hat sich verrannt, völlig. Thomas Brasch, Schriftsteller, Filmemacher und DDR-Dissident. In den 1970er Jahren ein Dorn im spießigen Regime des Staates, dessen sozialistische Utopie er eigentlich schätzte. In den 80ern, nach der erzwungenen Ausreise, ein unbequemer linker Intellektueller im Westen. Doch als die DDR implodiert, seines Lebensthemas beraubt. Bis er einen neuen faszinierenden, literarisch fruchtbaren Gegenstand gefunden zu haben meint: den ominösen Kriminalfall des Braunschweiger Banklehrlings Karl Brunke, der im Jahr 1905 zwei Mädchen angeblich auf deren Verlangen hin erschoss.

Eine rätselhafte Besessenheit ergreift Brasch. Er zieht sich über Jahre zurück und verfasst mehr als 10.000 Manuskriptseiten zum Fall Brunke. Die freien Theatermacher vom Kollektiv „Raum + Zeit“ greifen das Doppel-Mysterium Brasch/Brunke im Staatstheater Braunschweig neu auf. Dabei fokussieren sie sich nicht darauf, die wahren Umstände des historischen Kriminalfalls zu ergründen. Oder die bizarre Erzählung „Mädchenmörder Brunke“ zu dramatisieren, gerade mal 100 Seiten, die der Suhrkamp-Verlag 1999 zwei Jahre vor Braschs Tod schließlich herausbringt. Sie wollen vielmehr nach- und sogar mitvollziehbar machen, wie das vor sich geht: Dass ein Mensch, in diesem Fall der Schriftsteller Thomas Brasch, sich völlig in einem abgründigen Thema verliert.

Teile des Stücks "Mädchenmörder :: Brunke" erleben die Zuschauenden via VR-Brillen in virtueller Realität. 120 Plätze gibt es pro Vorstellung im Kleinen Haus des Staatstheaters. © Stage picture | Thomas M. Jauk

Virtuelle Scheinwelt: Abtauchen in die Perspektive der Hauptfigur

Dazu setzen sie, und das ist der Clou der Inszenierung, Virtual-Reality-Brillen ein. Samstagabend bei der Premiere von „Mädchenmörder :: Brunke“ klappt das technisch schon einwandfrei. 120 Zuschauende können sich die Dinger pro Vorstellung aufsetzen und eintauchen in eine digitale Nebenwelt, die der auf der Bühne, die sie im Wechsel erleben, verblüffend ähnelt. Nur dass die Distanz mit Brille aufgehoben ist und man das Geschehen wie aus der Perspektive der Hauptfigur erlebt. Spiel- und Realitätsebenen werden durchlässig, und das ist genau der Effekt, den „Zeit + Raum“ erreichen wollen. Uns Zuschauenden soll es so ergehen wie Thomas Brasch.

Der Wirklichkeit wird gleich zu Beginn ein Schnippchen geschlagen. Brille auf! Intendantin Dagmar Schlingmann, digitalisiert, kündigt Brasch an, als sei er 2001 nicht gestorben, nur abgetaucht. Noch immer mit dem Fall Brunke beschäftigt, halte er hier im Kleinen Haus nun seine erste öffentliche Lesung seit langem. Dann kommt er (Brille ab!) tatsächlich auf die Bühne: Brasch, verkörpert von Götz van Ooyen. Wir sehen einen Mann, der nicht mit sich im Reinen ist. Einerseits willig, aus seinen Brunke-Aufzeichnungen zu lesen. Andererseits unzufrieden, weil sie immer noch unfertig sind, weil ihn sein Scheitern daran, das provinzielle Publikum nervt. Wie soll das ihn verstehen?

Thomas Brasch (Götz van Ooyen) phantasiert sich zunehmend in die Welt des „Mädchenmörders Brunke“ hinein, verwirrt von den erstaunlich selbstbewussten angeblichen Opfern (Nina Wolf und Ana Yoffe). © StagePicture | Thomas M. Jauk/Stage Picture

Mädchenmörder Brunke: Was im Klavierzimmer vor sich geht

Widerwillig beginnt er zu lesen, wie Brunke 1905 ein Schwesternpaar über eine Anzeige für Klavierunterricht kennenlernt. Der 18-Jährige hat gerade eine Banklehre begonnen, dilettiert nebenher als Literat, gibt Klavierstunden und lebt noch bei seiner Mutter. „Brille auf!“, herrscht Brasch uns an.

Brille auf: Wir sind mittendrin im Klavierzimmer der Brunkes und gleichsam in Brunkes Kopf. Klägliches Geklimper erklingt, und wenn wir das computerbebrillte Haupt nach links drehen, sehen wir, wie sich Martha (Nina Wolf) im schlichten weißen Kleid unbeholfen an den Tasten abmüht. Kommt ihre Schwester Alma (Ana Yoffe) in unser Gesichtsfeld und verlangt ein wenig schnippisch und anzüglich ebenfalls nach Fingerübungen. Sie begibt sich ans Piano und spielt tatsächlich talentierter als ihre Schwester, die uns nun ihrerseits ganz nahekommt. Sie erzählt, dass sie nur Klavierstunden nimmt, weil sie einem reichen russischen Studenten, mit dem sie verlobt ist, nach St. Petersburg folgen will. Da muss sie Piano spielen können. Jetzt unterrichte mich! Brille ab!

Saskia Petzold als unterschwellig anzügliche Mutter mit Götz van Ooyen als Karl Brunke in „Mädchenmörder :: Brunke“. © Thomas M. Jauk/StagePicture | Thomas M. Jauk/Stage Picture

Realitätsebenen und Figuren werden durchlässig

Brille ab: Wir sehen auf der Bühne Götz van Ooyen, der nun Brunke verkörpert. Nach der ersten Klavierstunde sucht ihn seine Mutter (Saskia Petzold) auf, eine verwitwete Frau mittleren Alters, die noch auf sich hält, aber auch etwas Anzügliches hat. „Kaufmannstöchter sind nicht schlecht. Aber du musst dich für eine entscheiden. Du hast nur einen Penis.“ Auftritt des Vaters der Klavierschwestern (Klaus Meininger), der Brunke zugleich droht und Versprechungen macht, unterschwellig aggressiv. Subtil verleihen Licht und Sound (Maira Bieler, Knut Jensen) auch der Atmosphäre auf der Bühne ein irreales Gepräge. Brille auf!

Brille auf: Die Situation im Klavierzimmer spitzt sich zu bei der zweiten Stunde. Eine Pistole kommt auf den Tisch. Und dann entdecken die Mädchen noch dieses Stück, „Der Liebesapparat“, an dem Brunke heimlich schreibt. Es spielt in der Zukunft, in Braschs Gegenwart. Und beginnt ähnlich wie Braschs Brunke-Aufzeichnungen. Brille ab!

Brille ab: Auf der Bühne hat Brunke erstaunliche Ähnlichkeit zu Thomas Brasch angenommen. Ist Brunke in Brasch aufgegangen? Oder umgekehrt? In welcher Spielebene sind wir? Kann man den unheimlichen Gestalten aus Brunkes Welt noch entkommen? Brille auf? Oder Brille ab?

Thomas Brasch (Götz van Ooyen, liegend) hat sich völlig in den Fall Brunke verrannt: Szene mit Saskia Petzold, Ana Yoffe, Nina Wolf und Klaus Meininger aus „Mädchenmörder :: Brunke“. © Thomas M. Jauk/StagePicture | Thomas M. Jauk

An Yoffe und Nina Wolf faszinieren als irrlichterndes Schwesternpaar

Regisseur Bernhard Mikeska und Autor Lothar Kittstein erreichen das Hauptziel ihres Projekts „Mädchenmörder :: Brunke“ überzeugend: mit der Wahrnehmung zu spielen, die Grenzen zwischen Figuren und Realitätsebenen, Publikum und Protagonisten durchlässig zu machen. Dazu trägt auch die künstliche Wirklichkeit der VR-Brillen bei, die dramaturgisch nicht zwingend notwendig ist, weil das Spiel auf der Bühne ja auch fesselt. Und niemand meint ernsthaft, er sei nun Brasch oder Brunke, weil eine Computerbrille ihm deren Sichtweise suggeriert. Aber die Nähe und Eindringlichkeit, die die gekonnt vorproduzierten Sequenzen via Virtual Reality direkt vor der Nase vermitteln, hat doch eine eigene, komplementäre Qualität.

Der Fall Brunke wird dabei komplett fiktionalisiert. Über Biografie und Wesen der getöteten Schwestern schweigen sich die zeitgenössischen Berichte laut Staatstheater-Dramaturg Holger Schröder weitgehend aus. In Mikeskas Inszenierung, aber vor allem im schillernden Spiel von Yoffe und Wolf, gewinnen sie irrlichternd an Statur. Interessante Produktion, starke Darstellende, einen Besuch wert.

Zahlreiche Aufführungen bis 6. Juni. Wegen der begrenzten Platzkapazität gibt es für einige bereits nur noch Restkarten.