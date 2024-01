Braunschweig. Daniel Barth spielt das „Instrument des Jahres“ nicht nur im Staatsorchester Braunschweig, sondern auch beim „Woodstock der Blasmusik“.

Das Dasein eines Tubisten im Dunkel des Orchestergrabens ist nicht unbedingt von Hyperaktivität geprägt. Um ihn herum vieltönen die Streicher. Die Holzbläser setzen Tupfer und solistische Duftnoten, auch die Kollegen und Kolleginnen von der Blechblasfraktion lassen ihre Instrumente des Öfteren leuchten. Daniel Barths Einsätze hingegen lassen nicht selten auf sich warten, manchmal hunderte Takte lang. Dann aber ist er gefragt, etwa wenn in Richard Wagners Oper „Rheingold“ die Bedrohlichkeit des Riesenwurmes zum Ausdruck kommen soll: dunkel, füllig und ein bisschen unheimlich soll der Klang des tiefsten aller Blechblasinstrumente aus dem Graben aufsteigen.

Dann muss Daniel Barth plötzlich voll da sein, zur rechten Zeit, ganz auf sich allein gestellt. Denn die Tuba ist in vielen klassischen Werken nur einmal besetzt. „Ich muss viel zählen, die Stücke gut kennen. Und es braucht das Selbstvertrauen zu wissen, dass man seine Passagen wirklich beherrscht, ansatzlos. Ich will ja auch den Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass ich meinen Platz im Orchester verdient habe.“

Wie viele Stellen es für Tubisten in Deutschland gibt

Der 28-jährige Musiker hat seit der Spielzeit 2022/23 die Stelle des Tubisten im Staatsorchester Braunschweig inne. Beim Vorspielen musste er sich gegen zahlreiche Mitbewerber behaupten. 129 professionelle Sinfonieorchester gebe es in Deutschland, erzählt der gebürtige Oberpfälzer, darunter lediglich 105 feste Stellen für Tuba. Wird eine frei, bewerben sich Musikerinnen und Musiker aus aller Welt.

Das Staatsorchester entschied sich im Sommer 2022 für ihn. Es ist Barths erster fester Orchesterjob nach dem Musikstudium in München und Nürnberg und einer zweijährigen Akademiestelle bei den Münchner Philharmonikern. „Ich bin hier gut aufgenommen worden. Und mir gefällt das breite Repertoire von Sinfoniekonzerten bis zu Opernaufführungen“, sagt er.

Eine Seltenheit: Konzerte für Tuba

In diesem Jahr kommt Barth in seiner neuen Heimat auch solistisch groß heraus. Die Tuba ist das „Instrument des Jahres 2024“, und das Staatsorchester machte sie gleich zum Star dreier gut besuchter Familien- und Kinderkonzerte unter dem Motto „Tubby, die Tuba“. Barth glänzte da unter anderem mit dem Concertino für Tuba und Streichorchester von Jan Koetsier (1911-2006). Anfang Februar ist er dann drei Mal als Solist mit dem TU-Orchester im Audimax zu erleben, mit dem Tuba Concerto von Jorge Salgueiro (Jahrgang 1969).

Solistische Literatur für Tuba ist eher ungewöhnlich. Das tiefste ist auch das jüngste aller Blechblasinstrumente (das noch etwas jüngere Saxofon gilt als Holzblasinstrument). Die Tuba wurde 1835 von Berliner Instrumentenbauern entwickelt, ursprünglich um Militär- und Marschkapellen ein satteres Fundament zu geben. Ihren warmen, weichen Klang verdankt sie wie die Hörner der stark konischen, also sich schnell weitenden Form ihres Rohres, im Unterschied zu den zylindrischen Rohren von Posaune und Trompete, die einen härteren, strahlenderen, obertonreicheren Klang erzeugen.

Tiefer als der tiefste Piano-Ton

Zwei Haupttypen gibt es, die F- oder Basstuba und die Kontrabasstuba in B. Sie können den tiefsten Ton der Pianoklaviatur unterbieten, das sogenannte Subkontra-A. „Aber irgendwann ist es mehr ein Geräusch als ein Ton“, kommentiert Barth lächelnd einen urtiefen, schon leicht zerbröselnden Klang, den er seiner F-Tuba als Hörprobe entlockt. Er kann aber auch recht hoch hinaus: Der Tonumfang der Tuba beträgt gut fünf Oktaven.

Barth ist mit dem Klang von Blaskapellen aufgewachsen - um genau zu sein: dem der Blaskapelle Berngau südlich von Nürnberg. Auch sein Vater und zwei Geschwister mischen dort mit. „Als Kind habe ich meinen Vater gefragt, wer der Chef der Kapelle ist“, erzählt Barth. „Er meinte: die Tuba. Also wollte ich Tuba spielen.“ Er begann als Sechsjähriger allerdings mit dem Euphonium, der älteren, aber kleineren, höherlagigen Schwester der Tuba. Mit 16, nach dem Realschulabschluss, wechselte Barth dann zu seinem Wunschinstrument - und zugleich an eine Berufsfachschule für Musik, eine Einrichtung, die es nur in Bayern gibt. Sie bereitet zwei Jahre lang auf ein Musikstudium vor.

Daniel Barth (links) ist in seiner bayerischen Heimat auch mit der Band „Die Fexer“ erfolgreich. In der „wahrscheinlich kleinsten Blaskapelle der Welt“ spielen auch seine Schwester Sophie am Flügelhorn und der Trompeter Alexander Schuhmann mit. © Christina Brandl | Christina Brandl

Wie sich die „wahrscheinlich kleinste Blaskapelle der Welt“ nennt

Seiner oberpfälzischen Heimat ist Barth bis heute verbunden. Wenn Zeit ist, dirigiert er die Blaskapelle Berngau in Festzelten oder bei Gottesdiensten. Ist Not am Mann, spielt er auch noch mit. Vor allem aber legt er das musikalische Fundament und schreibt Arrangements für die „wahrscheinlich kleinste Blaskapelle der Welt“: Die Fexer. Sie besteht neben ihm aus seiner Schwester Sophie am Flügelhorn und dem Trompeter Alexander Schuhmann. Fechser, das ist auf Bayerisch der Ableger einer Pflanze. Die Fexer spielen traditionelle, flott arrangierte Blasmusik, aber auch mal jazzige oder Schlager-Instrumentals in Bierzelten, aber auch auf Festivals wie dem „Woodstock der Blasmusik“ im Innviertel. Südlich des Weißwurstäquators sind Die Fexer ausweislich ihres Terminkalenders offensichtlich stark gefragt.

„Das Tolle an der Tuba ist die große Vielfalt des musikalischen Spektrums“, schwärmt Barth. Bei einem Teil des klassischen Repertoires ist er allerdings raus. Bach, Haydn, Mozart, sogar Beethoven kannten die Tuba noch nicht. Einer der ersten, der sie einsetzte, war Hector Berlioz in seiner „Symphonie fantastique“. In romantischen und modernen Werken etwa von Wagner, Bruckner, Tschaikowsky, Strauss, Strawinsky gehört sie dagegen zum festen Instrumentarium. Nicht selten ist sie nur in besonders dramatischen oder dunklen Partien zu hören. Antonín Dvořák gönnte der Tuba in seiner berühmten 9. Sinfonie „Aus der neuen Welt“ lediglich zwei kurze Phrasen von wenigen Tönen zu Beginn und am Ende des zweiten Satzes – „angeblich um einen Tubisten zu ärgern, der auf seiner Amerika-Tournee eine Affäre mit Dvoraks Frau gehabt haben soll“, erzählt Barth.

Wie Tubisten bezahlt werden

Zum Glück werden Orchestermusiker nicht in Relation zur Zahl der Töne entlohnt, die sie spielen. Im Gegenteil, weil er als Tubist in der Regel ein Solospieler ist, bekommt Barth wie viele Bläser sogar eine tarifliche Zulage. Die entschädigt fürs lange Warten auf und die Alleinverantwortung bei den Einsätzen. Routinierte Tubisten überbrückten ihre Pausen bei Proben auch mal mit einem Buch oder dem Smartphone auf dem Notenpult, erzählt Barth. „Ich höre bei den ersten Durchläufen aber schon gut zu, um Werk und Interpretation kennenzulernen. Manchmal versinke ich so darin, dass ich aufpassen muss, nicht auch der Tuba lauschen zu wollen – denn die muss ich ja selbst spielen.“

Bei den Anlagen, die ein guter Tubist mitbringen muss, stapelt Barth tief. Musikalität, Disziplin beim Üben, Konzentrationsfähigkeit – aber nicht unbedingt ein außergewöhnliches Lungenvolumen. „Es kommt mehr darauf an, sich die Luft den musikalischen Phrasen entsprechend gut aufzuteilen.“ Und klar, eine Tuba stemmen können sollte man auch. Um die zehn Kilo wiegt das Instrument des Jahres in seiner tiefsten Variante, einen guten Meter ist es hoch und ab etwa 10.000 Euro in soliden Ausführungen zu haben. Daniel Barth steht es jedenfalls sehr gut.

Mit dem TU-Orchester konzertiert Daniel Barth am 4. Februar, 17 Uhr, und am 5. und 6 Februar, 20 Uhr im Audimax der TU Braunschweig. Kostenlose Zählkarten gibt es ab einer Stunde vor Konzertbeginn.