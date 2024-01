Braunschweig. Das Stück „Mädchenmörder::Brunke“ erzählt von Töten auf Verlangen – und wie sich der Autor Thomas Brasch in den Fall hineinphantasierte.

Zwei verrückte Geschichten, die sich überlagern. Die erste handelt von Karl Brunke, einem 18-Jährigen, der im Braunschweig des Jahres 1905 zwei junge Frauen angeblich auf deren Verlangen hin erschoss. Ein Jahr später erhängte er sich in seiner Zelle. Die zweite ist die von Thomas Brasch, dem einst sehr bekannten, unter Druck nach Westberlin übergesiedelten Schriftsteller und Filmemacher aus der DDR („Vor den Vätern sterben die Söhne“, „Engel aus Eisen“).

Brasch (1945-2001) war nach dem Fall der Mauer eine wichtige poetische Reibungsfläche abhandengekommen, aber auch die sozialistische Utopie, der er weiter angehangen hatte. Er verstummte jahrelang – und verstieg sich in die Geschichte des „Mädchenmörders Brunke“. Der historische Braunschweiger Mordfall zog ihn magisch, um nicht zu sagen manisch in den Bann. Brasch soll mehr als 10.000 Manuskriptseiten mit Recherchen, Notizen und Reflexionen über den Fall gefüllt haben. Der Prosaband „Mädchenmörder Brunke“, der 1999 schließlich bei Suhrkamp erschien, umfasst gerade mal knapp 100 Seiten. „Er wurde wohl letztlich auch gegen seinen Willen herausgegeben“, meint Holger Schröder, Dramaturg am Staatstheater Braunschweig. Zwei Jahre später starb Brasch an Herzversagen.

„Mädchenmörder Brunke“ – ein verstörendes Buch

„Mädchenmörder Brunke“ ist ein seltsames Buch. Es erzählt ebenfalls von einem Konvolut von Aufzeichnungen, die ein Architekt D.H. hinterlassen hat. Seine Leiche wird in bizarrer Pose aufgefunden. Die Aufzeichnungen handeln von Recherchen über den Fall Brunke und davon, wie sich D.H. in ihn hineinphantasiert. Bei ihm wird der spätere Mörder zum genialen Erfinder einer Liebesmaschine, die dann leider doch nicht funktioniert. Die Sprache ist einerseits durchaus kompliziert und poetisch, andererseits fließen reichlich Blut und Sperma. Sehr merkwürdig.

„Was man nicht versteht oder einordnen kann, ist auch interessant“, meint der Regisseur Bernhard Mikeska. „Uns interessiert etwa, warum sich Brasch derart in dieser Geschichte verloren hat.“ Mikeska ist Teil des freien Theaterkollektivs „Raum + Zeit“. Das befasst sich oft mit historischen Kulturthemen und nutzt in seinen Inszenierungen virtual reality. Also eine täuschend echte virtuelle Umgebung, in die man/frau durch Aufsetzen einer dicken Computerbrille hineinversetzt wird.

Mit Virtual Reality in den Fall Brunke abtauchen

Mit einer Mischung aus klassischem Schauspiel und digitaler Technik rollen „Raum + Zeit“ im Kleinen Haus des Staatstheaters nun also den Fall Brunke neu auf, aus der Perspektive Braschs. Götz van Ooyen verkörpert beide Figuren in einer Doppelrolle. Das unheimliche Verschmelzen der Charaktere und das spekulative Abtauchen in den Fall erleben die Zuschauenden im steten Wandel von digitaler und realer Wahrnehmung mit. Könnte spannend werden. Und verwirrend.

Dramaturg Holger Schröder hat im Stadtarchiv und im Niedersächsischen Landesarchiv Wolfenbüttel umfassend zum Fall Brunke recherchiert. „Er fand damals einige Beachtung, auch weil im Prozess ein psychologisches Gutachten vorgelegt wurde, was damals noch sehr ungewöhnlich war“, sagt der Theaterwissenschaftler. Autor Lothar Kittstein und Regisseur Mikeska haben ihr Theaterstück „Mädchenmörder :: Brunke“ dann im steten Austausch mit Schröder verfasst. „Wichtig war uns auch, den beiden jungen getöteten Frauen die Hoheit über ihre Geschichte zurückzugeben“, sagt Mikeska. Sowohl in den historischen Berichten über Brunke als auch bei Brasch tauchten sie nur am Rande als „Projektionsflächen“ auf.

Die Premiere von Mädchenmörder Brunke am Samstag im Kleinen Haus ist ausverkauft. Für Sonntag gibt es noch Restkarten. Viele weitere Vorstellungen ab dem 1. Februar. Die Zahl der Plätze ist wegen der Ausstattung mit VR-Brillen auf 120 begrenzt.