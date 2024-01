Wolfsburg. Christian Friedel hatte Rollen in Filmen wie „Das weiße Band“ oder „Russendisko“. Wie er in Wolfsburg Shakespeare neu erzählen will.

1979 in Magdeburg geboren, legte Christian Friedel seit seiner Rolle als Dorflehrer in Michael Hanekes preisgekröntem Film „Das weiße Band“ eine beeindruckende Karriere hin. Neben Engagements für Film und Fernsehen, darunter mehrere „Tatort“-Produktionen, die Serie „Babylon Berlin“ oder „Russendisko“, steht er regelmäßig auch auf der Theaterbühne. Und spielt in der Band Woods of Birnam Musik zu Texten von William Shakespeare.

Zuletzt stand er an der Seite von Sandra Hüller für den Film „The Zone of Interest“ unter der Regie von Jonathan Glazer vor der Kamera, der bald in den deutschen Kinos starten soll. Von Starallüren dabei keine Spur: Im Gespräch wirkt Friedel angenehm bodenständig und auskunftsbereit. Am Dienstag, 30. Januar, ist er mit seiner Band und der Produktion „Searching for William“ im Scharoun-Theater Wolfsburg zu Gast.

Euer Programm heißt „Searching for William“. Angekündigt ist eine Fusion von Theater und Konzert. Was genau erwartet uns in Wolfsburg?

Der Abend beginnt im Bandraum und wird immer mehr zum Theaterstück. Am Ende geht das Publikum dann mit einer Erkenntnis oder neuen Fragen raus. Das Konzept hat sich aus einem Theaterprojekt entwickelt, das wir als Band um „Hamlet“ herum entworfen haben und immer noch spielen; dabei haben wir erstmals Musik für ein Theaterstück komponiert. Daraus wollten wir dann einen eigenen Abend machen, bei dem es auch noch um andere Charaktere von Shakespeare geht, zum Beispiel aus „Macbeth“, dem „Sommernachtstraum“, aber auch aus den Sonetten.

Wie übersetzt man denn Shakespeare-Charaktere in Musik?

Unterschiedlich: Die Musik über Macbeth ist eher als Draufblick konzipiert. Da transportiert sich die düstere Stimmung, die Atmosphäre, wir spielen da auch mit elektronischen Elementen. Die Hamlet-Songs sind aus seiner Sicht geschrieben und sehr vielschichtig – Hamlet versucht ja im Stück, seine Wut über den Mord an seinem Vater zu kanalisieren. Die bricht sich dann irgendwann Bahn. Es steckt auch eine große Melancholie darin. Dadurch, dass wir uns als Band diesen theatralischen Rahmen geben, brauchen wir keine Angst vor Genre-Grenzen zu haben. Wir entdecken also in der Übersetzung von Theater in Musik auch verschiedene musikalische Genres. Von der Pop-Ballade über den Punk-Song bis zur Elektro-Nummer ist einiges dabei.

Was fasziniert dich so an Shakespeare?

Im Theater ist es wichtig, nicht nur kluge Sachen zu sagen, sondern auch gute Geschichten und Charaktere zu entwickeln. Shakespeare hat für ein breites Publikum geschrieben, im Globe Theatre saßen damals alle Schichten beieinander und haben eine Erfahrung geteilt. Er hat es brillant verstanden, alle anzusprechen. Hamlet zum Beispiel war immer eine meiner Lieblingsrollen als Schauspieler. Ich spiele ihn jetzt seit elf Jahren, in denen ich mich als Mensch und Schauspieler weiterentwickelt habe. Da entdeckt man neue Wege, in die Rolle zu kommen, und neue Aspekte daran. Das macht die wahnsinnige Bandbreite von Shakespeares Charakteren für mich aus.

Die Woods of Birnam mit Frontmann Christian Friedel. © imago/Sven Ellger | imago stock&people

Und wie versteht sich Shakespeare mit Musik?

Sein Sprache ist schon sehr musikalisch und nah an dem, was wir aus der Popmusik kennen.

Vermutlich ist das ja kein Zufall. Vielleicht hat er als berühmtester Dichter der westlichen Welt ja auch geprägt, wie wir heute Songtexte schreiben.

Das wäre eine interessante Frage. Es gibt ja Songschreiber, zum Beispiel Bob Dylan und Tori Amos, die ich beide sehr mag, die es genauso schaffen, mit einer verknappten, aber konzisen Sprache in relativ kurzen Songs Geschichten zu erzählen und Räume zu öffnen. Genauso sind viele von Shakespeares Texten, die sich gut in die moderne Popmusik übertragen lassen.

Nun könnte man Shakespeares Texte auch für sich sprechen lassen. Welche Rolle spielt die Musik bei eurem Theaterkonzert?

Die Musik ist für mich die persönlichste aller Ausdrucksformen. Das tolle an ihr ist: Du hast damit viel weniger Probleme, die Ohren und Herzen der Menschen zu öffnen. Theater ist manchmal verkopft, manchmal denken die Menschen auch, hm, das ist zu hoch für mich, oder, da habe ich keinen Zugang zu, das ist zu abstrakt. Aber Musik ist unmittelbarer. Sie ist ein guter Türöffner, wenn man so will. Natürlich muss man damit verantwortungsvoll umgehen. Wir wollen nicht darauf vertrauen, mit der Musik die Gefühle der Menschen manipulieren zu können. Aber sie hilft, sich in Shakespeares Sprache reinzuhören, die ja den meisten heutzutage nicht so vertraut ist.

Musik als Türöffner für das verkopfte Theater also....

... naja, jedenfalls empfinden es manche Menschen so. Die meinen dann, sie verstehen das nicht. Dabei geht es gar nicht immer ums Verstehen. Jede Form der Kunst macht etwas mit uns, und das tolle ist ja, sie macht mit uns allen etwas anderes. Es wäre super, wenn so etwas an den Schulen gelehrt würde, anstatt nach dem Theaterbesuch einen Test zu schreiben. Ich weiß noch, wie überwältigt ich als Kind war, als ich zum ersten Mal im Theater war. Dieses Gefühl der Überwältigung ist es, wonach ich in allen Dingen strebe. Und ich hoffe, dass andere das auch spüren.

Neben Theater und Musik machst du auch Filme und Serien. Welche Kunst steht bei dir in der höchsten Gunst?

Es ist toll, wenn sich die Welten verbinden lassen. Ich konnte und wollte mich auch nie für eine Form entscheiden. Ich langweile mich schnell. Ich plane mein Jahr so, dass ich in allen Bereichen arbeiten kann. Musik mache ich sowieso die ganze Zeit, aber es ist toll, die Möglichkeit zu haben, im Film und auf der Bühne aktiv zu sein. Umso besser noch, wenn sich die Ausdrucksformen gegenseitig inspirieren. Das geht übrigens vielen Kolleginnen und Kollegen so.

Burghart Klaußner (links) als Arthur Nebe und Johann von Bülow (Mitte) als Heinrich Müller drängen Christian Friedel als Georg Elser in einer Szene des Kinofilms „Elser“ ein Verhörprotokoll zu unterzeichnen (undatierte Filmszene). © picture alliance / dpa | Schuller Lucky Bird Pictures

Es braucht aber doch unterschiedliche Kompetenzen vor der Kamera und auf der Bühne, oder?

Ja, aber nach meiner Erfahrung kann sich das gegenseitig befruchten. Vor der Kamera zum Beispiel lässt sich die Spannung leichter halten, weil sie dir so nah folgt. Auf der Bühne hingegen braucht es größere Bilder, um die Spannung auch an die letzte Reihe zu vermitteln.

„Elser“, „Das weiße Band“, „Babylon Berlin“ und mehr: Du bist ja ziemlich gefragt. Ist es wirklich so cool, mit den Großen zu spielen?

Man ist immer nur so gut wie die Leute, mit denen man zusammen ist. Für die eigene Entwicklung ist es Gold wert, mit sehr guten Schauspielern und Regisseuren zusammenzuarbeiten. Es war eine großartige Erfahrung, in dem Film „The Zone of Interest“, der in den USA gerade angelaufen ist und auch noch in unsere Kinos kommt, an der Seite von Sandra Hüller zu spielen. Man will ja nicht stehen bleiben, und mit solchen großen Künstlerinnen mithalten können. Ihr hohes Niveau hat mich sehr inspiriert. Dasselbe gilt für Theaterensembles wie das in Dresden. Das ist ein Riesenteam, und alle stützen einander. Das beglückt mich.

Und dann hast du auch noch selbst Theaterstücke inszeniert.

Ich habe Macbeth in Dresden inszeniert und gleichzeitig gespielt. Das war eine neue Erfahrung für mich, weil ich als Schauspieler kein Korrektiv hatte. Das schöne am Theater ist aber, dass du mit jeder Aufführung eine neue Chance hast, Defizite aufzuarbeiten. Das hole ich jetzt nach. Im Film hast du keinen Einfluss darauf, was am Ende herauskommt, und dann steht das Ergebnis fest. Im Theater entwickelt sich das Stück weiter. Und die Premiere ist meistens nicht die beste Aufführung der Reihe.

Warst du auch schon mal enttäuscht von einem großen Engagement?

Ich bin zweimal für die Salzburger Festspiele engagiert worden, und beide Male ist es nicht aufgegangen. Vor allem, weil man sich vorher so viel davon versprochen hat. Aber ein eingespieltes Ensemble ist oft besser als eine zusammengewürfelte Mannschaft aus großen Namen. Denn du kannst nie wissen, ob die zusammengewürfelten Schauspieler gemeinsam immer noch gut agieren. Trotz langer Probenzeit ist das in Salzburg nicht gelungen. Aber auch daraus lernt man.

In Düsseldorf spielst du außerdem Nathanael in Robert Wilsons Inszenierung von E.T.A. Hoffmanns „Sandmann“. Schon wieder so ein abseitiger, komplexer Charakter....

Für Schauspieler sind solche Charaktere eine große Herausforderung. Man muss dann zum Teil schon in den eigenen Abgrund schauen, um die Figur ausfüllen zu können. Man muss sich überhaupt als Schauspieler ständig bespiegeln und die entsprechende Facette der Persönlichkeit, die man herüberbringen will, in sich selbst finden. In „The Zone of Interest“ spiele ich einen Lagerkommandanten in Auschwitz. Da muss man schon eine Reise in die eigene Dunkelheit unternehmen. Das Gute ist: Das sind Figuren, die du spielen, aber auch abschütteln kannst. Und dieser Prozess der Selbstreflexion führt vielleicht dazu, dass du im Privaten ausgeglichener sein kannst.