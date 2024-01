Braunschweig. Lino und Hendrik Heissenberg entwerfen Gesellschaftsspiele, deren Regeln sie offenlassen. Im Kunsthaus BBK kann man sie ausprobieren.

„Wieso müssen wir so einen großen Abstand zu Kunst aufbauen, um sie zu respektieren?“, fragt Lino Heissenberg. Bei seiner aktuellen Ausstellung „Hand & Auge“ im Kunsthaus BBK Braunschweig präsentiert der fühere HBK-Meisterschüler Kunst zum Anfassen, Verändern und Ausprobieren. Gemeinsam mit seinem Bruder Hendrik setzt er sich mit Spielen und deren Rolle in unserer Gesellschaft auseinander.

Wer das Kunsthaus betritt, hört zunächst ein Wirrwarr aus verschiedenen Geräuschen. Direkt am Eingang läuft ein Film von Hendrik Heissenberg auf einem alten Röhrenfernseher. Über den Bildschirm flimmern klassische Spielfiguren etwa aus „Mensch ärgere dich nicht“. Ein anderer Film zeigt den Mitschnitt eines Videospiels aus den 90er-Jahren zum Anime „Sailor Moon“, bei dem sich der Spieler immer wieder entscheidet, im Bett zu bleiben, statt die Welt zu retten. Das ist zwar regelkonform, aber voran kommt der Spieler so nicht.

Wie wird das bloß gespielt? Brettspiele wie dieses laden momentan im Kunsthaus BBK in Braunschweig zum Rätseln ein. © FMN | Eve Bernhardt

Brettspiele ohne Regeln: Wie Lino Heissenberg seine Ausstellungsgäste zur Kreativität zwingt

Die Videos sind die einzigen Arbeiten, die nicht zum Mitmachen einladen. Neben und zwischen den Fernsehern und Beamern liegen ein verzerrtes Abbild eines Spielteppichs und Brettspiele aus. Einige der Spiele sind Neuzusammensetzungen aus Fragmenten anderer Spiele, andere bestehen aus bunten Klecksen und Spielsteinen, die der Fantasie freien Lauf lassen. Spielregeln gibt Lino Heissenberg nicht vor: Sie würden die Kreativität einschränken, und es mache doch viel mehr Spaß, sich diese in der Gruppe gemeinsam zu erschließen oder auszudenken.

„Einige Besucherinnen haben in einem Spiel neulich eine Variation von Rommé erkannt und dann die Regeln so angepasst, dass sie es ganz gut spielen konnten“, erzählt der Künstler. Insgesamt sparen die Heissenbergs an Erklärungen und Regeln zu ihren Werken, lassen diese lieber für sich wirken und den Interpretationsspielraum groß.

Lino Heisseneberg spricht mit einer Ausstellungsbesucherin über die Funktionsweise eines seiner Spiele. © FMN | Eve Bernhardt

Gruppenbesuche lohnen sich im Kunsthaus BBK aktuell am meisten

Eine Ausnahme davon bildet das Spiel „Künstlerhaus Untertrörstein“. Hier ist das Ziel klar vorgegeben: Die Spielenden sollen ein Künstlerhaus kuratieren. Fans der Heissenbergs dürfte dieses Spiel, aber auch ein paar andere Ausstellungsstücke bekannt sein. Einige der Exponate sind schon quer durch Deutschland gereist. Gleichzeitig verändern sich viele von Ihnen mit der Zeit aber auch: Sie werden von den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellungen bemalt oder neu arrangiert.

Die Arbeiten der Heissenbergs regen an, über unsere Art zu spielen nachzudenken oder auch einfach zu Hause bei der eigenen Spielesammlung zu überlegen, wie man diese alternativ zu den bewährten Regeln nutzen könnte. Ein Besuch dürfte sich vor allem in Gruppen lohnen, findet auch Lino Heissenberg – schließlich spielt es sich so meist besser als allein.

Geöffnet hat das Kunsthaus BBK mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 17 Uhr. Bei der Finnissage am 18. Februar gibt es noch ein Künstlergespräch ein. Eintritt frei.

