Braunschweig. In der temporeichen Farce „Die lieben Eltern“ in der Komödie am Altstadtmarkt mischt auch eine Darstellerin aus der „Lindenstraße“ mit.

„Wie viel Geld brauchst Du, um glücklich zu sein?“, fragt Vincent Gauthier eines seiner erwachsenen Kinder nach dem anderen. Beschämt schreiben sie ganz unterschiedlich hohe Summen auf einen Zettel. Vincent und seine Frau Jeanne haben im Lotto gewonnen. Ihre Kinder Pierre, Jules und Louise sind zunächst überglücklich – als Jeanne und Vincent ihnen dann aber mitteilen, dass sie den gesamten Gewinn einem Waisenhaus in Kambodscha spenden wollen, hängt der Haussegen schnell schief. Die scheinbar intakte Familie Gauthier droht an der Gier der Einzelnen zu zerbrechen. Am Wochenende feierte das französische Erfolgsstück von Armelle und Emmanuel Patron in der voll besetzten Braunschweiger Altstadt-Komödie Premiere.

Während Pierre, Jules und Louise noch nicht wissen, wie viel Geld ihre Eltern nun wirklich gewonnen haben, fordern sie, doch zumindest einen kleinen Anteil zu bekommen. Die Eltern sind empört, wie selbstverständlich ihre Kinder annehmen, ihnen stünde vom Gewinn etwas zu, und knallen ihnen an den Kopf: „Wir sind nicht mit euch verheiratet!“ Später einigen sich Jeanne und Vincent, den Dreien doch Schecks über jeweils 100.000 Euro auszustellen. Doch deren Glück hält nicht lange an.

„Die lieben Eltern“ haben im gleichnamigen Theaterstück im Lotto gewonnen. Das sorgt bei den Gauthiers schnell für einen schiefen Haussegen. © Komödie am Altstadtmarkt | derbilderbauer

Warum 150 Millionen Euro nicht unbedingt glücklich machen

Als sie erfahren, dass die Eltern tatsächlich 150 Millionen Euro gewonnen haben, scheinen ihnen die Schecks plötzlich nicht mehr großzügig genug. Sie wünschen sich mehr, konfrontieren ihre Eltern mit heftigen Vorwürfen, erpressen und bedrohen sie schließlich sogar mit einem Gewehr.

Es geht hoch her im Plot von „Die lieben Eltern“ – die Figurenzeichnung ist aber eher flach: Pierre ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der vor allem an Geld und Erfolg denkt. Tim Tegtmeier verkörpert ihn als ziemlich unausstehlichen Egoisten. Jules, gespielt von Fabian Baecker, ist ein Literaturkritiker, der davon träumt, selbst erfolgreicher Autor zu werden. Seine Wäsche lässt er aber noch von den Eltern waschen und erfüllt auch sonst das Klischee des Muttersöhnchens. Und Louise, die ist eine ewige Medizinstudentin, die sich nicht traut, ihren Abschluss zu machen. Jana Engel spielt gekonnt ihre latente Unsicherheit und Verklemmtheit aus, die sich plötzlich ins Gegenteil verkehrt.

Komödie „Die lieben Eltern“ lebt von komisch direkter Sprache

Im Laufe des Stücks verlieren die Figuren jegliche Hemmungen. Mutter Jeanne (Andrea Spatzek, bekannt aus der „Lindenstraße“) macht ihrer Empörung Luft und schreibt das Verhalten der Kinder zugleich ihrer eigenen Erziehung zu. Knallhart, manchmal etwas zu ehrlich – und für das Publikum umso amüsanter – sagen sich Geschwister und Eltern, was sie wirklich voneinander denken. Und offenbaren zugleich, wie sie selber ticken. „Ich will Maßkleidung und Schuhe aus Krokodilleder tragen. Ich will Nutten und Koks“, platzt Vater Vincent (Volker Weidlich) schließlich heraus.

Die Inszenierung von Christian H. Voss ist temporeich und dynamisch. Besonders in der zweiten Hälfte wird es turbulent, als Louise auf einem Schrank ein altes Gewehr entdeckt und damit ihren Forderungen an die Eltern Nachdruck verleiht. Das Ensemble wirkt gut aufeinander abgestimmt. Vier der fünf Schauspieler haben „Die lieben Eltern“ schon gemeinsam in Hannover aufgeführt. Je mehr die Figuren ihre Masken fallen und gesellschaftliche Konventionen hinter sich lassen, um so komischer und packender wird die Inszenierung.

„Die lieben Eltern“ kommen auch nach Salzgitter und Helmstedt

Mit ihrer kapitalismuskritischen Botschaft bietet die clevere Komödie auch über den Abend hinaus Futter zum Nachdenken. Das Publikum lacht viel und applaudiert am Ende begeistert. In Frankreich wurde das Stück unter dem Titel „Chers Parents“ nach der Uraufführung 2021 im Theatre de Paris zum Kassenschlager. In der Altstadt-Komödie ist es noch bis zum 25. Februar zu sehen und gastiert zwischendurch auf anderen Bühnen, darunter in Salzgitter-Bad (27. Januar) und im Helmstedter Brunnentheater (21. Februar).

