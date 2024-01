Braunschweig. Konzertierte Aktion: Elf Museen beraten in Stuttgart mit Vertretern aus der ehemaligen Kolonie über die Restitution von Kulturgütern.

Zu Zehntausenden erinnern sie an düstere Kapitel europäischer Kolonialgeschichte: In deutschen Museen gibt es noch heute viele geraubte Überreste anderer Kulturen. Die Debatte über eine Rückgabe von Masken oder Schmuck an Kamerun wollen die Häuser nun gemeinsam führen. Gemeinsam mit Delegierten traditioneller Königshäuser aus Kamerun beraten derzeit Vertreter aus elf Museen in Stuttgart über Erwartungen, Objekte und einen Zeitplan. Teil der Runde sind auch Mitarbeitende des Städtischen Museums Braunschweig.

Es geht um mehr als 40.000 Objekte, eine sehr große Zahl davon wurde während der Kolonialzeit geraubt. In Stuttgart sind Museen vertreten, die jeweils mehr als 500 kamerunische Objekte in ihren Sammlungen beherbergen. Die meisten werden im Stuttgarter Linden-Museum aufbewahrt. Die Braunschweiger Sammlung umfasst 750 Objekte, informiert die Stadt. Ersten Nachforschungen zufolge wurde zumindest ein Teil davon illegal erworben.

Bei dem Treffen in Stuttgart sprechen Vertreter aus Deutschland und Kamerun darüber, was mit der Raubkunst aus Kamerun passieren soll. © dpa | Marijan Murat

40.000 Museums-Exponate in Deutschland stammen aus der ehemaligen Kolonie Kamerun

Ziel des Stuttgarter Dialogs sei ein gesamtdeutsches Vorgehen der Museen, sagt die Direktorin des Linden-Museums, Inés de Castro. „Wir wollen nach Wegen der Restitution und nachhaltiger Kooperation mit Kamerun suchen.“ Das Tempo im Rückgabeprozess werde von Kamerun gesetzt, nicht von Deutschland, betont Anna Bartels, Beauftragte für Kulturpolitik des Auswärtigen Amts. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) erwartet nach eigener Aussage einen „umfassenden Austauschprozess“. Baden-Württemberg hat die Federführung in der Arbeitsgruppe von Bund und Ländern zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten.

Kamerun war von 1884 bis 1919 eine deutsche Kolonie. In dieser Zeit wurden Objekte wie Musikinstrumente, Textilien, Waffen, Schmuck, Architekturelemente, Gebrauchsgegenstände, rituelle Statuen oder Masken ins Deutsche Reich gebracht. Verschiedene traditionelle Gemeinschaften in Kamerun waren mit Rückgabeforderungen zunächst auf einzelne Museen zugegangen.

Dieser Würdestab der indigenen Bevölkerungsgruppe der Bangwa in Kamerun gehört zu der ethnologischen Sammlung des Städtischen Museums Braunschweig. © Städtisches Museum | Städtisches Museum

So kam kamerunische Raubkunst nach Braunschweig

Gespräche gab es auch zwischen Abgesandten eines indigenen kamerunischen Königreichs und dem Städtischen Museum. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der Militär Kurt Strümpell zahlreiche Gegenstände aus Kamerun nach Braunschweig gebracht. Strümpell war von 1900 bis 1912 Offizier der kaiserlichen Schutztruppe in der damaligen deutschen Kolonie Kamerun und an vielen militärischen Expeditionen gegen die lokale Bevölkerung beteiligt.

Wie genau er an die Gegenstände gelangte, die er später dem Städtischen Museum übergab, und wie dies mit der deutschen Kolonialherrschaft zusammenhing, erforschte in den vergangenen Jahren Isabella Bozsa, die von 2019 bis 2022 als Doktorandin im Rahmen des Projekts Provenienzforschung in außereuropäischen Sammlungen und der Ethnologie (PAESE) am Städtischen Museum arbeitete.

Diese Ritualschwert der indigenen kamerunischen Bevölkerungsgruppe der Bangwa gehört zu der ethnologischen Sammlung des Städtischen Museums Braunschweig. © Braunschweig | Städtisches Museum

Bei 46 Objekten aus der Braunschweiger Sammlung fand Bozsa heraus, dass sie aus einem Königreich der Bangwa stammen. Strümpell soll sich die Sammlung demnach im Rahmen von gewaltsamen Militäraktionen angeeignet haben. 2022 hatte die Stadt den König der Bangwa, Asabaton Fontem Njifua, einen Nachfahren des ehemaligen Besitzers, gemeinsam mit einer achtköpfigen Delegation nach Braunschweig eingeladen. Der König stellte ein vorläufiges Rückgabegesuch. Für die weiteren Objekte der Sammlung in Braunschweig wartet das Museum nach eigenen Angaben derzeit noch auf ein Gesuch der kamerunischen Zentralregierung.

