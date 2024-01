Braunschweig. Politiker verlangen ständig ein breiteres Publikumsspektrum. Darin hindert aber nicht Traditionsverliebtheit, meint Andreas Berger.

Bundeskulturministerin Claudia Roth (Grüne) wünscht sich mehr Diversität im Parkett der Bayreuther Festspiele: „Auch bei den Besucherinnen und Besuchern von Bayreuth sollte sich die Realität unserer Gesellschaft stärker widerspiegeln“, fordert sie. „Da gibt es einen Nachholbedarf.“

Und Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) ließ sich nach einem Seitenhieb auf die im vergangenen Jahr erstmals ausprobierten AR-Brillen für die „Parsifal“-Inszenierung so vernehmen: „Am Ende geht es um die Frage: Wie kann man Tradition bewahren und trotzdem jüngere Menschen erreichen? Und wie kann man weiterhin weltweit Maßstäbe in der zeitgemäßen Auseinandersetzung mit dem Werk Richard Wagners setzen?“

Zeitgemäß lesbare Inszenierungen bei den Bayreuther Festspielen

Alle Augen richten sich dabei auf Festspielchefin Katharina Wagner, Urenkelin des Komponisten und bekanntlich durchaus innovationsfreudig. Auf der künstlerischen Seite wird nämlich allerhand getan, um Wagners Werk zeitgemäß lesbar zu machen. Dazu gehören Inszenierungen, die sich mit der rechtslastigen Rezeptionsgeschichte und der Nähe der Nachfahren Wagners zum Nationalsozialismus auseinandersetzen wie Stefan Herheims „Parsifal“ und Barrie Koskys sowie Katharina Wagners eigene „,Meistersinger von Nürnberg“. Dazu gehören Inszenierungen, die den revolutionären Impetus Wagners theaterästhetisch und gesellschaftlich wieder aufgreifen wie Tobias Kratzers „Tannhäuser“. Und Inszenierungen, die wie Frank Castorf oder Valentin Schwarz im Vierteiler des „Rings des Nibelungen“ die Grundfragen des Umgangs von Menschen mit der Natur und dem Nächsten in sehr konkreten, auch aktuellen Bildern zwischen Baku und Alexanderplatz durchdiskutieren.

Und dazu gehört natürlich auch das Experiment mit den AR-Brillen von Jay Scheib, einer der digitalen Jugend aus Computerspielen vertrauten Technik, die Raum- und Zeitbegriff, wie in Wagners Sinnsucher-Drama „Parsifal“ beschworen, erweitert. Jedes Jahr gibt es überdies ein Wagner-Werk in Kinderfassung.

Kinder-Oper und Snacks aus dem Foodtruck

An gerade künstlerischen Angeboten für breitere Publikumsschichten fehlt es also nicht. Auch digital abrufbare Einführungsvorträge und ein locker auf der Wiese zu verkostendes Catering aus Foodtrucks gibt es. Das 19.-Jahrhundert-Klischee befrackt auf den Hügel wallender Wagner-Okkultisten ist dank der Neuinszenierungen längst einer kritischen Auseinandersetzung mit den Stoffen und ihrer Deutung gewichen. Es ist bunter am Grünen Hügel, als gewisse Leute glauben machen wollen.

Aber es müsste noch viel bunter sein, da ist Frau Roth unbedingt Recht zu geben. Nur liegt das weniger an alten Traditionen als – am Geld. Ja, es gibt immer noch wenige Galerieplätze zwischen 11 und 50 Euro, auch noch einiges um die 100, das meiste aber doch über 200 oder 300, gar 400 Euro. Und in dem Moment müsste es auch Frau Roth klar sein, dass bei noch so spannender Inszenierung Studierende oder Azubis schwer zu gewinnen sein dürften. Meine These: Hätte man Castorfs „Ring“ zum halben Preis an den Kassen der Berliner Volksbühne verkauft, hätte man ein sehr buntes Publikum in Bayreuth.

Frühbucherrabatt für den Bayreuther „Ring“

Die Festspielleitung reagiert. Als sich der Schwarz-„Ring“ schlecht verkaufte, gab es Einheitskarten für U25-Jugendliche für 90 Euro. In diesem Jahr wurde gleich ein Frühbucherrabatt angeboten, wenn man alle vier Teile bucht. Gleichzeitig hat das betuchte Publikum, salopp gesagt, immer weniger Bock auf die neuen Inszenierungen. Beides führt zu Einnahmerückgängen, Einnahmen, die bei den früher stets restlos ausverkauften Festspielen fest eingeplant sind. Für aufwendige Bühnenbilder und hochkarätige Interpretinnen, was man beides bei einem Weltfestival auch erwartet.

Und dabei sind die Festspiele und mithin die Karten ja bereits subventioniert. Die Festspiele werden bisher zu je 29 Prozent von Bund, Land Bayern und der mäzenatischen Gesellschaft der Freunde von Bayreuth getragen. 13 Prozent hält die Stadt Bayreuth. Der Freundesverein hat wegen zurückgegangener Spenden angekündigt, 2024 mit 2,4 Millionen Euro rund eine Million weniger als bislang zu zahlen. Bundeskulturministerin und Bayerns Kunstminister, durchaus Bayreuth-Fans, haben zugesagt, dafür mehr zu geben. Der Bundeszuschuss lag zuletzt bei rund 3,4 Millionen Euro.

Preisermäßigungen für Junge und sozial Schwache gegenfinanzieren

Katharina Wagner, deren Vertrag in diesem Jahr zur Verlängerung ansteht, forderte zurecht, Marketing und Sponsorenwerbung müssten neu aufgestellt werden. Vielleicht müssen auch neue Patenmodelle entwickelt werden. Bislang schicken nur die Richard-Wagner-Verbände, darunter der Braunschweiger, aufstrebende Künstler auf Verbandskosten zu den Festspielen. Vielleicht ließe sich ein Jugend- bzw. Sozialkulturticket aus gesponsorten und öffentlichen Geldern für die Festspiele auflegen. Oder andersherum gesagt: Es braucht Kartenpreis-Ermäßigungen für Junge und sozial Schwache. Da, Frau Roth, sitzt die Stellschraube für ein diverseres Publikum.