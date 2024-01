Braunschweig. Giovanni Fumarola schätzt die entgegengesetzten Stile der zwei Stücke des neuen Tanzabends „Existential“ am Staatstheater Braunschweig.

Sein Auftritt im roten Samtmantel in Stejn Celis’ „Revolutionary Hearts“ am Staatstheater machte Furore, er tanzte wallend die personifizierte Lust aus dem rockigen Universum der Patti Smith. In Gregor Zölligs „Carmina Burana“, wenn sich die Compagnie lockend auf der Wiese ausbreitet, liegt er einladend auf dem Laken wie einst Burt Reynolds. Und in den Uraufführungen von Sita Ostheimer und Dunja Jocić, die am Sonnabend unter dem Titel „Existential“ Premiere haben, wird er mit abstrakteren Bewegungen zu sehen sein.

„Ich freue mich, dass wir in Braunschweig so verschiedene Stile kennenlernen können“, sagt Giovanni Fumarola nach einer Probe. Noch nicht lange, da hat die Compagnie zwei Vorstellungen der stets ausverkauften „Carmina Burana“ am selben Tag getanzt, Silvester, um 15 und 20 Uhr. „Das war schon eine Herausforderung“, sagt der 26-Jährige. Halb fünf war die erste Show zu Ende, um sechs mussten sie zur zweiten wieder da sein, um sich warm zu machen und für die Maske.

Silvester zweimal „Carmina Burana“ hintereinander

Was macht man in der Pause, ein Schläfchen? „O nein, ich jedenfalls nicht, sonst kommt man nicht wieder in Schwung. Ein bisschen ausruhen schon, und etwas Reis habe ich gegessen, der bringt Energie.“ Um Mitternacht haben die Tänzer noch gemeinsam auf der Dachterrasse des Kleinen Hauses angestoßen, „aber um eins war ich im Bett, einfach K.o.“

Das Gefühl, vor ausverkauftem Haus zu tanzen, sei natürlich toll. „Ich hoffe, dass die Zuschauer auch zu unseren neuen Stücken im Kleinen Haus kommen werden, auch wenn der Inhalt abstrakter ist“, sagt Fumarola. „Existential“ ist ja ein ziemlich anspruchsvoller Titel. „Ich finde, es geht um das Menschliche, das ganz ursächlich Menschliche, und das in zwei grundverschiedenen Weisen.“

Zwischen Innerlichkeit und Explosivität

In Sita Ostheimers Stück „Full Circle“ sollten sie sich ganz von allen Formen befreien, den Körper ungeschminkt und unverbogen zu sich selbst kommen lassen, erzählt er. Alles sei sehr natürlich, fließend, innerlich.

„Bei Dunja Jocić in ,Natural History‘ stehen wir dagegen voll unter Spannung, vibrieren unter dem Druck, als wollten wir ausbrechen, da spürt man eine explosive Lebenspower. Ich komme mir vor wie ein Krieger.“ Genau diese Abwechslung der Handschriften findet Fumarola anregend.

Worin fühlt er sich wohler? „Früher war ich mehr wie der Krieger, immer unter Spannung. Aber das softere Stück zeigt mein wirkliches Ich, so wie ich mich fühle, und es ist mir inzwischen egal, wie das nach außen hin aussieht.“

Statt Ingenieur heimlich Tanz studiert

Der Weg zum Tanz wurde auch zu Hause in seiner apulischen Kleinstadt zunächst kritisch beäugt, als er noch als Kind zum Ballettunterricht gehen wollte. „Der Deal war, solange ich gut in der Schule bin, darf ich tanzen“, erzählt Fumarola. Die Atmosphäre im Theater hatte ihm schon bei seinem ersten Besuch mit der Schulklasse gefallen. „Wir mussten alle ganz leise sein, und das schuf so eine sakrale Stimmung.“ Als er dann bald mit elf Jahren mit einer Amateur-Musical-Gruppe zum ersten Mal selbst auf der Bühne stand, fühlte er sich richtig wohl.

„Ich sollte später Ingenieur studieren, ging nach Florenz an die Uni, aber belegte stattdessen Tanzkurse“, erzählt Fumarola. Irgendwann musste er es seinen Eltern gestehen. „Sie waren gewiss nicht froh, aber sie haben großartig reagiert. Mein Vater sagte, ich bekomme solange Unterstützung, wie das Ingenieursstudium gedauert hätte, danach müsse ich sehen, wie ich einen Job bekomme.“

Fernstudium am freien Tag

Nach der Ausbildung in Florenz mit ersten Auftritten in der Junior-Company des Venezia Balletto wurde er 2017 nach Mainz in die Delattre Dance Company engagiert. Stéphen Delattre war übrigens unter Henning Paar einst auch selbst Tänzer am Braunschweiger Staatstheater. Und hierher kam Fumarola nun im Sommer 2022. Die Corona-Zeit fand er hart. „Ich liebe das Tanzen, es fehlte mir wirklich. Und ich musste auch darüber nachdenken, was ich nun eigentlich ohne Bühne bin!“

Langweilig war ihm nicht, er liest gern, englische Dokumentarbücher ebenso wie italienische Literatur von Pirandello bis heute. Aber vielleicht hat ihm diese Erfahrung doch den Anstoß gegeben, ein Fernstudium in Tanzpädagogik zu beginnen. Immer montags, eigentlich der freie Tag der Company, folgt er den Kursen am Computer. Der Tänzerberuf ist endlich, das ist ihm klar. Und so ist ihm auch eines wichtig: „Mit den Stücken sollte immer eine Aussage verbunden sein, eine Botschaft, die das Publikum erreicht.“

