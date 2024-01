Braunschweig. Restauratorin Garnet Rösch-Meier vom Städtischen Museum Braunschweig kennt sich aus mit Perlen, aber auch mit Flößen und Hellebarden.

Als Kind hat sie durch die Scheiben eben jener Werkstatt im Souterrain des Städtischen Museums Braunschweig geguckt, in der sie jetzt als Restauratorin tätig ist. „Ich lebte für einen Teil meiner Kindheit im Magniviertel, und da war beim Stromern durch die Straßen diese merkwürdige Kammer mit dem großen Fenster und voller altertümlicher Objekte sehr aufregend“, erzählt Garnet Rösch-Meier, als wir uns an ihrem Arbeitsplatz treffen. Gelernt hat sie dann Tischlerin, aber der Gedanke, als Restauratorin zu arbeiten, spielte dabei schon eine Rolle.

„Es gab im Magniviertel auch einen Antiquitätenladen, da bin ich als Kind gern gewesen. Der Besitzer wusste viel über die Objekte zu erzählen. Manchmal durfte ich auf den Laden aufpassen, wenn er etwas besorgen musste.“ Die Geschichten faszinierten sie, aber handwerkliche Fähigkeiten seien die Voraussetzung für alles, betont sie heute. Ihr Meisterstück war ein Reiseschreibpult mit vielen kleinen Fächern und Schublädchen.

Neue Schäfte für Hellebarden und Saufedern

1983 wurde sie tatsächlich als Möbel-Restauratorin im Städtischen Museum angestellt. „Das war noch unter Dr. Gerd Spies. Weil ich damals eine aufmüpfige junge Kollegin war, hat er mir erstmal die Restaurierung der Waffen zugewiesen, das war nun wirklich nicht mein Hauptinteressengebiet. Damals waren die ganzen Metallspitzen der Spieße, Hellebarden und Saufedern auf einer Art Besenstiel montiert. Also habe ich mich in die Bibliothek gesetzt und geguckt, wie diese Waffen im Mittelalter wirklich aussahen“, berichtet sie.

Dipl.-Ing. Jens Philipp von der TU Braunschweig zeigt beim CT das Innenleben des Korallen-Papageis. © Städtisches Museum Braunschweig | Garnet Roesch-Meier

„Das war dann doch wieder interessant, weil ich lernte, dass etwa Hellebarden als kombinierte Hieb- und Stichwaffe auf mehreckigen Stielen steckten, da man sie in der Hand drehte, je nachdem ob man mit ihnen zustach oder den Feind aufschlitzte. Auch gab es Lederwicklungen zum Abhalten des Blutes, da man sonst vom Schaft abgerutscht wäre. Und so habe ich diese Stiele dann nachgeschreinert.“ Der Chef jedenfalls sah, die Frau beißt sich durch.

Ein Korallenbild besteht aus 70.000 Perlen

Rösch-Meier ist nun Teil eines Teams von vier Kollegen, war aber über viele Jahre in Teilzeit engagiert und betreibt bis heute auch eine eigene Werkstatt, in der sie etwa auch Privataufträge zur Restaurierung von Korallentischen ausführt. Im vergangenen Jahr hat sie die Objekte des Museums für die Korallen-Ausstellung im Schloss Wolfenbüttel aufgearbeitet. Korallen sind millimeterkleine Glasperlen (vermutlich von niederländisch „Kralen“ für Perlen), die auf Schnüre gezogen in ein Kittbett auf Tischplatten, Tabakdosen oder Vasen gedrückt werden, und zwar so, dass sich Dekore oder Bilder ergeben. 70.000 Perlen brauchte man schon für eine Tischplatte. Berühmt sind die Erzeugnisse der van Selowschen Korallenfabrik in Braunschweig aus dem 18. Jahrhundert, von denen das Städtische Museum eine stattliche Zahl besitzt. Ganze Gartenlandschaften, barocke Blumengirlanden und exotische Papageien werden so dargestellt.

Auch jetzt steht gerade ein etwas gewölbter Tisch aus der Braunschweiger Sammlung in der Museumswerkstatt. „Eine Perle ist herausgefallen, sofort fehlt den anderen der Schulterschluss, sie können sich lockern und ebenfalls rausbrechen. Deshalb muss ich hier schnell ergänzen“, erklärt Rösch-Meier.

Das CT-Bild des Korallen-Papageis, die Eisenhalterung ist gut zu erkennen, auch der dünne Draht im Vogelfuß. © Städtisches Museum Braunschweig | Garnet Roesch-Meier

Grundsätzlich muss sie alle Objekte, die nicht Gemälde oder aus Papier sind (dafür gibt es je eine eigene Kollegin), betreuen. Besonders vor einer Ausstellung werden alle von den Kuratoren ausgewählten Gegenstände noch einmal auf ihren Zustand überprüft. Auch wie sie präsentiert werden, ob man sie legen, stellen oder hängen kann, bestimmen die Restauratoren. „Die oft nadelfeinen Konstruktionen dafür stellen heute meist Spezialfirmen für Ausstellungstechnik her, aber wenn der Etat nicht reicht, müssen wir doch wieder selber ran.“ So hat sie für die Aufstellung des reichverzierten Kimonoknopfs (Netsuke) in der neuen ethnologischen Ausstellung gesorgt, ein Prachtstück aus verschiedenfarbigem Perlmutt und Koralle, das einen Baum mit Blüten und Vögeln darstellt. Diese auch nur millimetergroßen Plättchen musste sie reinigen und fixieren.

Ein Segel für das brasilianische Balkenfloß

Auch die ethnografischen Holzobjekte hat sie sich genau angesehen. „Einem brasilianischen Balkenfloßmodell lag eine Holzstange bei, die wir zunächst nicht deuten konnten. Dann habe ich – jetzt im Internet – recherchiert und fand bis heute gebräuchliche indigene Flöße: Die Stange war ein Querbalken, ein sogenannter Baum, der zu einem verlorenen Mast gehörte, an dem ein Segel gespannt war. Durch die Balkenlänge konnte ich die Mastlänge und die Segelgröße ermitteln und beides rekonstruieren.“

Manchmal liegen auch die falschen Teile beisammen, weil die einst von den Bürgern geschenkten Objekte nicht erkannt und missinterpretiert wurden. „Da entpuppt sich die merkwürdige Schnitzerei aus der einen Schachtel dann als Bugzier eines Ruderbootmodells aus der anderen“, pointiert Rösch-Meier.

Und manchmal wartet ein Objekt aus der Schublade auch nur auf die passende Ausstellung, um endlich wieder aufbearbeitet zu werden. So wie der weiße Fächer aus Schwanendaunen mit einem aufgesetzten blauen Kolibri. „Die Federn waren ganz schmutzig, ließen sich mit Wasser nicht reinigen, aber mit Alkohol ging es dann, Feder für Feder“, erklärt die Restauratorin. Schimmel, Motten oder Holzwürmer sind ihre schlimmsten Feinde. „Manchmal ist ein Objekt eben auch nicht mehr ausstellbar.“

Das Innenleben des Papageis im CT

Je länger man sich mit einem Objekt beschäftige, desto spannender werde es, findet Rösch-Meier. So hat sie sich die Skulptur eines Papageis aus Korallenperlen wieder vorgenommen, die auch in der Wolfenbütteler Schau zu sehen war. Wie die Figur aufgebaut ist, was eventuell in ihr steckt, reizte sie, und so machte sie einen Termin mit Jens Philipp, Ingenieur am Institut für Füge- und Schweißtechnik der TU Braunschweig aus, wo es einen Computertomographen hat. Der Papagei wurde also durchleuchtet wie ein Patient.

Nun, der Papagei besteht aus einem massiven Holzblock mit drei angesetzten Teilen, nach der Maserung vermutlich Nadelholz. Der Baumstumpf aus drei Teilen, vermutlich Obstholz. Eine Eisenstange geht vom Stumpf durch ein Bein bis in den Papageienkörper. Daran hält er. „Sie hat sogar oben das Holz etwas hochgestoßen, so dass sich der Perlbelag auf dem Rücken leicht wölbt“, sagt die Restauratorin.

Manju-Netsuke (Kimonoknopf) mit Perlmuttauflagen. © Städtisches Museum Braunschweig | Garnet Roesch-Meier

Der andere Papageienfuß hält nichts, ist sichtlich nur Draht, vermutlich mit Pappmaché umwickelt, damit er plastisch wird. „Wir wunderten uns über ein Loch im Papageienholz, bis mir klar wurde: Daran war er während der Herstellung montiert“, erklärt Rösch-Meier. Der Vogel wurde mit Kitt bestrichen, dann die Perlschnüre gelegt. „Ausnahmsweise blieben die Schnüre, die sonst rausgezogen werden, drin. Das konnte ich am Auge sehen, wo es eine Fehlstelle gab und sich der Kitt mitsamt der Perlen etwas abgehoben hatte, so dass ich darunter gucken konnte“, berichtet sie.

Wenn der Kitt verrutscht und die Perlen rausfallen

All das zeige schon, dass die plastische Verlegung der Perlschnüre – anders als auf den ebenen Tischplatten – eine wacklige Angelegenheit war. „Auf dem Flügel ist der Kitt sogar sichtbar verrutscht, man hat dann die Perlen wieder zurück in die Form zu drücken versucht, aber ganz ist das nicht gelungen.“

Es sind auch nur zwei solcher Papageien überliefert, das Modell war wohl doch zu aufwendig und zu heikel. Umso wertvoller sind die beiden Objekte (das andere gehört dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum) heute, und einen tollen Eindruck machen sie allemal. Die Haltung ist nicht auf Parade aus, sondern wirkt natürlich, als ob der Vogel gerade an dem Ast picke.