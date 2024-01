Braunschweig. The Busters, das „Feuerwerk der Turnkunst“ in der VW-Halle und ein großes Familienkonzert: Hier finden Sie unsere Veranstaltungstipps.

Das ist am Freitag, 12. Januar, los

The Busters aus Baden-Württemberg sind die wohl populärste deutsche Ska-Band. Seit mehr als 35 Jahren ist die vielköpfige Combo um Sänger Joe Ibrahim gut gelaunt und dynamisch in Deutschland und darüberhinaus unterwegs. Am Freitagabend ab 20 Uhr wollen The Busters mal wieder das Braunschweiger Westand mit feurigen Off-Beats in Bewegung bringen. Karten kosten etwa 32 Euro.

Brachial wird es am Freitagabend zugehen bei der Metal Night im Sauna-Club des Kulturzentrums Hallenbad am Wolfsburger Schachtweg. Die Magdeburger Band Tinnitus Attack stellt sich mit hartem, melodischen Thrash Metal und Songs ihres kommendem Debüt-Albums „Six Sick Sins“ vor, in dem es um die Verbrechen der Menschheitsgeschichte gehen soll. Groovelastigen Death-Metal spielt die Wolfsburger Band Excaved, die von Horrorfilmen insbesondere der 80er und 90er Jahre inspiriert wurde. Vor anderthalb Jahren erschien ihr Debüt „Hidden Horrors“. Dritte im Bunde sind Creed of Pain. Beginn ist um 21 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 12 Euro.

Wer sich angesichts der derzeit arktischen Temperaturen mit Reggae, Dancehall, Drum‘n‘Bass und Afrobeats aufwärmen will, ist bei der „Tropical Crown Night“ am Freitagabend im Kaufa-Haus am Westbahnhof richtig. Die Veranstalter versprechen 16 DJs, 5 MCs und einen Abend voller Beats, Bass und Action. Beginn ist um 22 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.

Die Kabarettistin und Diseuse Nessi Tausendschön, bekannt etwa aus der ZDF-Sendung „Die Anstalt“, präsentiert ihr Programm „Die wunderbare Welt der Nessi Tausendschön“ am Freitag, 12. Januar, in der Brunsviga. Begleitet wird sie von dem Slide-Gitarrespieler William Mackenzie. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es ab 22 Euro.

Artistik, Tanz und Entertainment verbindet die populäre Show „Feuerwerk der Turnkunst“ auf spektakuläre Weise. Am Wochenende ist sie gleich dreimal in der Braunschweiger Volkswagen-Hallezu sehen. Inhaltlich wird es diesmal amerikanisch. „Wir entführen in das New York der 1980er Jahre, in dem zwei Gangs gegen- aber auch miteinander agieren“, verspricht Regisseurin Heidi Aguilar. Mit dabei sind in diesem Jahr etwa die Luftartisten des Arctic Ensembles aus Finnland, die Rollerskater des Duo Angeles, die Trampolin-Turner der Catwall Acrobats aus Kanada, der Comedian Robert Wicke und die Illusionisten Pasha & Aliona. Und natürlich die „Feuerwerk der Turnkunst“-Band. Die Auftaktshow geht am Freitag, 19 Uhr, über die Bühne, Folgevorstellungen am Samstag um 14 und 19 Uhr. Für alle Termine gibt es noch ein paar Karten u.a. bei der Konzertkasse ab etwa 35 Euro.

The Busters wollen mit feurigem Ska am 12. Januar das Braunschweiger Westand in Bewegung bringen (Archivbild). © BZ | Yvonne Nehlsen

Das ist am Samstag, 13. Januar, los

Zwei jungen, aufstrebenden Choreografinnen ist der Tanzabend „Existential“ am Samstagabend im Kleinen Haus des Staatstheaters gewidmet. Beide spüren laut Dramaturgin Ira Goldbecher mit ihren Bewegungssprachen dem Existentiellen im Tanz nach. Dunja Jocić erforscht mit den Tanzenden in ihrem Stück „Full Circle“ den bewegten Körper in Relation zu anderen, zum Raum und zur Musik. Sita Ostheimer spürt in der Choreografie „Natural History“ den hypnotischen Klängen des US-Komponisten Michael Gordon nach. Beginn ist um 19.30 Uhr, es gibt noch Restkarten.

In Wolfsburg lädt das Kulturzentrum Hallenbad am Samstagabend zu einem tanzbaren Neujahrsempfang ein. Die „Sauna Club Allstars“ legen im Sauna-Club Reggae, HipHop und Indie auf. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das ist am Sonntag, 13. Januar, los

Ein moderiertes Filmmusik-Konzert für Familien ist am Sonntagmorgen um 11 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters zu erleben. Im Mittelpunkt steht das „Instrument des Jahres 2024“: die Tuba. In dem titelgebenden Kurzfilm „Tubby, die Tuba“ von 1947 langweilt sich eine Tuba in der letzten Reihe ihres Orchesters fürchterlich. Sie will nicht immer nur die Begleitstimme zu spielen. Mit Hilfe von Freundinnen und Freunden wie einer Piccoloflöte wagt sie den großen Aufbruch. Der junge Staatsorchester-Tubist Daniel Barth wird nicht nur in der live gespielten Filmmusik, sondern auch noch in einem zweiten Solo-Konzert für Tuba und Orchester zu erleben sein, geleitet von Chefdirigent Srba Dinić. Bei dem Konzert darf nicht nur zugehört, sondern auch mitgemacht werden. Und im Foyer können Musikinstrumente kennengelernt, ausprobiert und selbst gebastelt werden. Karten gibt es für 17 Euro.

Der Braunschweiger Globetrotter und Reisejournalist Reinhard Pantke ist von Mai bis September 2023 mit dem Fahrrad von Vancouver aus ans kanadische Eismeer und bis zum Endpunkt Anchorage in Alaska gefahren. Eindrücke und Filme seiner aufregenden viermonatigen Tour durch spektakuläre Landschaften präsentiert er bei einer Multivisionsshow am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr in der Brunsviga. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Die Landesmusikakademie Wolfenbüttel startet im Musiksalon der historischen Villa Seeliger im Seeligerpark eine kleine, aber feine Konzertreihe. Namhafte Künstlerinnen und Künstler aus den Genres Jazz, Musical, Singer/Songwriter und Musikkabarett treten in einem stilvollen, intimen Rahmen auf. Und äußerst nahbar: Der Musiksalon fasst nur rund 70 Besucher. Den Anfang machen am Sonntag, 14. Januar, 19 Uhr, die Musicalstars Thomas Borchert und Navina Heyne. Ihr Konzert ist bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für die folgenden Konzerte mit der angesagten Jazz-Band The Jakob Manz Project (11. Februar), dem Wolfsburger Singer- Songwriter Volker Rechin (24. März), dem HipHop-Jazz-Duo Kosho & Joo Kraus (14. April) und der Jacques-Brel-Interpretin Clara Pazzini (12. Mai). Im Herbst sind weitere Konzerte geplant. Tickets für 24 Euro sind u.a. bei der Konzertkasse zu haben.

Die Landesmusikakademie Wolfenbüttel startet eine intime Konzertreihe in der historischen Villa Seeliger. Die junge deutsche Jazz-Band The Jakob Manz Project ist am 11. Februar zu Gast. © Veranstalter | Lena Himbeer

Comedy und Musik in der Volkswagen-Halle und im Rittergut Lucklum

Das ungewöhnliche Indiepop-Duo Kliffs ist am Donnerstag, 18. Januar, im Ackerpferdestall (ehemals Wegwarte) des Ritterguts Lucklum zu erleben. Die Multiinstrumentalisten und Vokalisten Mark Bérubé und Kristina Koropecki lernten sich in Montreal kennen, leben mittlerweile aber in Berlin. Mit Support-Tourneen für Wallis Bird, Gisbert zu Knyphausen und Sophie Hunger hat sich das Duo eine wachsende Fangemeinde erspielt. Seine atmosphärischen Songs sind von Cello, Synthesizer, Flöten, Klarinette, Gitarre und einfachen Schlagzeugbeats geprägt. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro.

Comedian Paul Panzer hat eine Leidenschaft für menschliche Abgründe, Schwächen und Unzulänglichkeiten. In seinem neuen Programm „Apaulkalypse“ durchstreift er die Strahlungszone menschlicher Dummheit und will seinen Fans „die große Freude am Weltuntergang lehren“. Mit dabei sein können sie am Freitag, 19. Januar, in der Volkswagen-Halle Braunschweig. Karten gibt es ab 37,50 Euro u.a. bei Eventim.