Wolfsburg. Der Braunschweiger HBK-Student Jakob Gaumer stellt seine Werke aus. Was seine Ausstellung mit sozialen Netzwerken zu tun hat.

Zuerst musste die Leinwand ertrinken. Mit einem Gemisch aus Wasser und Farbe überschüttete Jakob Gaumer das liegende Trägermaterial seines künftigen Kunstwerks. Erdtöne zwischen Ocker, Umbra und Oliv geben dem Gemälde jetzt seine Grundierung. Zu sehen ist ein halb versunkenes Boot in einer idyllischen Landschaftszenerie. Grünlich schimmerndes, das einfallende Sonnenlicht reflektierende Teichwasser fließt durch die Fahrerkabine, die es zur Hälfte ausfüllt. Ein an einem Pfahl festgebundenes, rotes Tau hält das Boot in seiner Position, als sei es ein zur Rettung hingereichter Arm.

Das Gemälde ist das Herzstück der Ausstellung „Melting into a Puddle“ von Jakob Gaumer, der Malerei an der HBK in Braunschweig studiert. Eröffnet wird sie am Mittwoch (10. Januar, 19 Uhr) im Kunstschaufenster des Hallenbads in Wolfsburg, also in der riesigen Vitrine neben dem Haupteingang für Gäste. Collagenartig zeigt Gaumer hier in den nächsten Wochen mehrere Werke, die speziell für die Ausstellung entstanden sind. Es ist seine erste Einzelausstellung außerhalb der HBK.

Künstler beschäftigt sich mit der Macht der Bilder

Was bedeutet ein Bild, wie repräsentieren wir unser Leben in Bildern, wie nutzen wir unsere Macht über die Bilder aus, um unser Leben zu inszenieren? Das sind Fragen, zu denen Gaumer in seiner Installation eine Annäherung zu suchen scheint. Denn es geht viel ums Verzerren, Verwischen, Verfälschen und Verdecken von Bildmaterial. „Ich eigne mir diese Methode, die wir vor allem aus den sozialen Medien, wo viel mit Bildbearbeitung und Filtern gearbeitet wird, kennen, an“, sagt der Künstler.

Zum Beispiel, in dem er ein zufällig gefundenes Foto aus einem Sofortbild-Automaten verfremdet und vervielfältigt. Auf ein fast transparentes Tuch hat er dreimal dasselbe Foto gedruckt, das ursprünglich einmal zwei lachende Festival-Besucher zeigte. Der Künstler hat derart an Belichtung, Kontrast und Sättigung gedreht, dass das Ergebnis das ursprüngliche Foto kaum mehr erahnen lässt. Die fröhlichen Menschen sind fratzenartig erstarrt und blicken seelenlos eingefroren aus ihrer Fotokabine. Gaumer geht es dabei aber nicht nur darum, die dem Bild innewohnende Stimmung umzukehren. Die Portraitierten erhalten durch die Bearbeitung auch Anonymität und damit Universalität. „Es könnte jeder von uns sein, der aus dem Bild herausblickt.“

Gaumer arbeitet mit Überklebungen

Kipppunkte, etwa zwischen Schönheit und Grauen, hell und dunkel, zart und wuchtig finden sich auch in Gaumers weiteren Werken. Eine zweite großformatige Leinwand (ebenfalls im Vorfeld getränkt in Wasser und Farbe) zeigt etwas, das ein gewittriger Himmel voll schwerer Wolken sein könnte. Darauf hat Gaumer ein fragiles Stück Zeichenpapier gepinnt, das stellenweise durchscheinend ist, teilweise Löcher aufweist.

Das Kunstschaufenster mit der Installation von Jakob Gaumer bei Dunkelheit © Wolfsburg | Sebastian Priebe

Darauf zu sehen: Zwei gelbe Blumen, fast aus naiv-kindlicher Sicht gemalt. Die Zerbrechlichkeit des Schönen trifft so auf die überwältigende Macht der Natur, die es aber nicht zu übertönen vermag. Genau wie auf dem Gemälde des halb versunkenen Schiffs bleibt die Hoffnung wie ein rotes Rettungsseil; denn die Blumen verschwinden nicht, sondern behaupten sich. Sie sind sogar vor ihrem dunklen Hintergrund besonders deutlich zu erkennen.

Bilder werden bearbeitet und durch Filter verfremdet

„Dystopisch“ nennt Kuratorin Karin Kamolz die Stimmung der Ausstellung. Aber die Aussicht auf Licht bleibt in jedem der Werke von Jakob Gaumer eine Option. Das Boot im Teich strahlt eine friedliche Aura aus, wie es da in seinem Teich liegt. Das Wasser ist still, das Boot sicher in seiner Position zwischen den Elementen, und der Rettungsring ist auch noch an der Reling befestigt: Hier musste sich wohl kein Mensch schnell in Sicherheit bringen.

Manche Fragen bleiben offen: Wie kam das Boot in diese Position, und warum ließ man es so halb im Wasser liegen? Fragen, die sich auch Gaumer stellte, als er das Originalobjekt in einem See in Mecklenburg liegen sah. Er fotografierte es und malte es später nach, „durch den Filter, den ich im Kopf hatte“, so der Künstler, um im Thema seiner Ausstellung zu bleiben.

Scheinbares Idyll wird ins Negativ verkehrt

Das Spiel mit den Bildern, also mit der Repräsentation etwas Realem durch ein bildgebendes Verfahren, das dabei immer auch selektiert, verfremdet oder sogar absichtlich verfälscht, will Gaumer nicht per se als Kritik an den Methoden verstehen, die, wie er selbst thematisiert, vor allem durch die sozialen Medien Verbreitung erhalten. Jeder stellt sich dort so dar, wie er oder sie gesehen werden will. „Die Kritik liegt in den Motiven, nicht in der Methode“, sagt der Künstler. Verarbeitet hat er auch Stockfotografien, die einen malerischen Strand (vermutlich) im Süden zeigen; und den man vor lauter Sonnenschirmen kaum mehr erkennen kann. Für den Künstler offensichtlich nicht die ideale Vorstellung von Urlaub, jedenfalls verfremdet die Siebdruck-Technik, die er hier anwendet, das Motiv so sehr, dass es gespenstisch wirkt.

Und trotzdem. Das Rettungsseil gibt es auch hier. Die Motive stammen aus einer Bedienungsanleitung für Digitalkameras, sagt Gaumer. Die Illustration war schon im Original mit einer Beschreibung versehen, die auch nach Gaumers Bearbeitung zu sehen bleibt: Angeboten wird dem Betrachter hier prominent die Option: „Löschen“.