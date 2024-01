Braunschweig. Stefan Dohr brilliert mit Braunschweigs Staatsorchester in Mozarts Hornkonzert und mit einer fantastischen Zugabe von Olivier Messiaen.

Dazu ist ein „Artist in Residence“ da, dass er einem die Ohren öffnet auch mal für besondere Klänge. Stefan Dohr, Solo-Hornist der Berliner Philharmoniker, hatte als Zugabe den „Appel interstellaire“ von Olivier Messiaen ins 5. Sinfoniekonzert des Staatsorchesters Braunschweig mitgebracht. Ein Horn-Solo aus seinem Werk über amerikanische Canyons, wie so oft inspiriert von den dortigen Vogelstimmen und der Transzendenzerfahrung unter Sternen. Das einem toten Schüler gewidmete Solo bildet „Hilfeschreie“ ab, die er traurig und untröstlich ins Universum sendet.

Dohr stößt deutlich laut mahnende Rufe in den Raum, packt aber vor allem mit der Intensität des Pianos, mit den durch Flatterzunge tremolierenden oder durch schwaches Hineinblasen glissierenden Tönen, die menschliche Verzagtheit spüren lassen, ebenso wie Vogelstimmen aufscheinen. So wölbt sich dem gläubigen Katholiken Messiaen am Ende eben doch eine göttliche Schöpfung über dem Schicksal. Das Horn steht hier quasi im Dialog mit dem Allerhöchsten. Eine faszinierende und voraussetzungslos berührende Komposition. Jetzt würde man auch gern den Rest des Canyons ergründen!

Mozarts Hornkonzert für den „Leutgeb-Esel“

Geladen war Dohr freilich für Mozarts Horn-Konzert Nr. 3, einer gefälligen Freundschaftsarbeit für den Hornisten Leutgeb, den er in herzlicher Frechheit als „Leutgeb-Esel“ auch in die Partitur schrieb. Dagegen bleibt das Stück recht brav, wenn auch sicher anspruchsvoll für den Solisten, der im Solo des ersten Satzes quasi mit sich selbst dialogisiert, dem Melodieverlauf der höheren Töne immer wieder noch selbst tiefe Einzeltöne entgegensetzt.

Srba Dinić ist mit dem Staatsorchester dabei auf Abwechslung durch Laut-Leise-Effekte bedacht, geht mit dem Horn zu Beginn in drei Runden der dynamischen Steigerung und atmet auch im zweiten Satz sehr schön den wachsenden Nachdruck der Hornmelodie mit. Der Schlusssatz gerät nach der flotten Vorlage des Horns beschwingt. Ein harmonievolles Vergnügen.

Unbekanntes Werk einer französischen Komponistin

Louise Farrenc (1804-75) lässt in ihrer Ouvertüre Nr. 2 dagegen trotz des tusch-artigen Beginns düstere Farben walten. So recht entwickelt sich daraus aber nichts, ist eben bloß ein Auftaktwerk, das festlich einem wiederum tusch-haften Ende zuläuft. Es ist dankenswert, mit vergessenen Komponistinnen bekannt zu machen, aber dann doch lieber mit nachhaltigeren Stücken.

Von Camille Saint-Saëns war dann noch die 1. Sinfonie zu hören. Auch hier ein Tusch mit Pauken zu Beginn, dann liebliche Flötenmelodie, Harfen-Glitzer, eine sehr schön romantische Streichergeste, später mit den Geigen himmelwärts, während die Celli irdisch weitertönen. Und zuletzt eine Art Triumphmarsch, sehr majestätisch, von Dinić und dem Orchester süffig zelebriert. Alles nichts Aufwühlendes wie bei Beethoven, sondern geschmackvoll. Wie das ganze Konzert. Gut, dass Dohr mit Messiaen etwas aufrüttelte. Viel Applaus.

