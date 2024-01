Braunschweig. Ein vielfältiges musikalisches Wochenende steht der Region bevor: Oper, Militärparade, Strauß-Walzer, Sinfonie und Musik der Appalachen.

Das Wochenende und die folgenden Tage bringen musikalische Vielfalt und Humor in die Region. Eine Auswahl.

Mythos Salome

In diesem Palast herrscht das Diktat der Lust: Herodes verzehrt sich nach seiner Stieftochter Salome, seine Frau Herodias dürstet es nach Macht, und Salome selbst ist besessen vom Propheten Jochanaan. Wie in einem perfiden Rausch strömen die Obsessionen dieser dysfunktionalen Familie zusammen – mit tragischem Ausgang: Das Musikdrama nach biblischen Motiven von Richard Strauss ist zurzeit am Staatstheater Braunschweig, Großes Haus, in einer psychologisch beklemmenden Inszenierung von Isabel Ostermann zu erleben.

Freitag, 5. Januar, und Mittwoch, 10. Januar, 19.30 Uhr. Karten ab 15 Euro unter konzertkasse.de.

Spaß mit Nilpferd

Sebastian Reich und Amanda sind am Sonnabend im Braunschweiger Westrand zu Gast. Das neue und bereit vierte Soloprogramm von Reich und der quirligen Nilpferd-Dame Amanda heißt „Verrückte Zeit!“. Während Sebastian sich daran erinnert, wie man früher den Film noch zum Entwickeln brachte und Musikkassetten mit dem Bleistift spulte, kommt Amanda mit dem Selfiemachen gar nicht mehr hinterher. Nun fehlt ihr nur noch das richtige Herzblatt an ihrer Seite! Aber ob da die virtuelle Welt wirklich weiterhilft, wird sich zeigen.

Samstag, 6. Januar, 20 Uhr, Karten ab 33,50 Euro unter konzertkasse.de.

Musikparade 2024

Pipes & Drums, Military- und Blasmusik – die große Musikparade in der Braunschweiger VW-Halle wartet mit Musikkorps, Marching Bands sowie offiziellen Militär- und Repräsentationsorchestern aus aller Welt auf, nicht zuletzt Dudelsackmusik aus den schottischen Highlands, dazu Choreographien und Tanzeinlagen, prächtige Uniformen und Kostüme.

Sonntag, 7. Januar, 15 Uhr, Karten ab 38,90 Euro unter konzertkasse.de

Wolfsburger Neujahrskonzert

Das Scharoun-Theater Wolfsburg bietet ein eigenes Neujahrskonzert an mit dem Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode, Tenor Michael Pflumm und Sopranistin Katharina Göres, moderiert von Martin Weller, die musikalische Leitung hat Christian Fitzner. Auf dem bunt gemischten Programm stehen Arien und Instrumentalwerke von Emil Waldteufel, Franz Lehár, Franz von Suppé, Johann Strauß Sohn, Frederick Loewe, Fritz Kreisler, Leroy Anderson, Eduardo di Capua, Gaetano Donizetti und Giuseppe Verdi.

Sonntag, 7. Januar, 18 Uhr. Karten unter www.theater-wolfsburg.de.

Mozarts Hornkonzert

Das 5. Sinfoniekonzert des Staatsorchesters Braunschweig am Sonntag und Montag im Großen Haus des Staatstheaters steht im Zeichen des Hornkonzerts Nr. 3 in Es-Dur, KV 447, von Wolfgang Amadeus Mozart. Solist ist Stefan Dohr, Solohornist der Berliner Philharmoniker, der in dieser Saison als Artist in Residence mit dem Braunschweiger Staatsorchester verbunden ist. Außerdem auf dem Programm: Louise Farrenc’ Ouvertüre Nr. 2 in Es-Dur op. 24 und Camille Saint-Saëns’ Sinfonie Nr. 1 in Es-Dur op. 2, einst ein Überrasch­ungserfolg des 18-jährigen Komponisten.

Sonntag, 7. Januar, 11 Uhr, und Montag, 8. Januar, 20 Uhr. Karten ab 17,50 Euro unter konzertkasse.de

Ohnsorg-Theater on Tour

Sonntag in der Gifhorner Stadthalle, Montag im Stadttheater Peiner Festsäle ist die Komödie „Frau Bachmanns kleine Freuden“ von Sam Bobrick mit dem fernsehbekannten Ensemble des Ohnsorg-Theaters Hamburg zu erleben. Darin lädt Eva Bachmann (Meike Meiners), Witwe eines Scheidungsanwalts, Handelsvertreter in ihre Wohnung ein, um sich mal gut zu unterhalten. Gekauft wird nichts, aber sie vermittelt Lebensweisheit für Job und Partnerschaft.

Sonntag, 7. Januar, 16 Uhr, Stadthalle Gifhorn, Karten ab 20,70 Euro unter konzertkasse.de. Sowie Montag, 8. Januar, 20 Uhr, Peiner Festsäle, Karten ab 26,50 Euro unter (05171) 15666.

Musik aus den Bergen Amerikas

Das Idumea Quartett bringt appalachische Melodien nach Wolfenbüttel. In der Weltmusik-Konzertreihe „Klangkosmos“ des Lessingtheaters dekonstruiert und rekonstruiert das Streichquartett diese Volksmusik, die aus der Gebirgsregion der Appalachen im Osten der USA stammt. Sie ist beeinflusst von Einwanderern aus England, den schottischen Lowlands und Ulster sowie afroamerikanischen Sklaven, die das Banjo mitbrachten.

Dienstag, 9. Januar, 19.30 Uhr, Eintritt frei.