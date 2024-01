Braunschweig. Das Staatsorchester spielt in der VW-Halle ein so hinreißendes wie anspruchsvolles Programm mit Tänzen von Tschaikowsky bis Kurt Weill.

Trompetenfanfaren, Rasanz und Energie: Wer hätte gedacht, dass ein Braunschweiger Neujahrskonzert mal mit der Fest-Ouvertüre zum 37. Jahrestag der Oktoberrevolution eröffnet würde. Aber Srba Dinic am Pult konnte das Staatsorchester getrost loschmettern lassen. Stalin war tot. Und Dmitri Schostakowitsch, der genug unter seinen Repressalien zu leiden gehabt hatte, konnte sich 1954 mal so richtig optimistisch austoben.

Willkommen im 20. Jahrhundert. Denn die für die Programmauswahl zuständige neue Orchestermanagerin Julia Schoch ließ auf dem Fuße Kurt Weill und seine Ouvertüre zum „Silbersee“ von 1933 folgen, ein Stück Antifaschismus, das geprägt ist vom Mahagonny-Sound und im zarteren Mittelteil an Annas Lieder aus den „7 Todsünden der Kleinbürger“ erinnert. Da galt es also richtig was zu entdecken, und dabei waren alle Stücke von durchaus eingängigem, meist mitreißendem Zuschnitt.

Dornröschen, Bernstein und Grieg

Schauspieler Robert Prinzler, der sympathisch durch den Abend führte, tätigte zwischendrin kleine Interviews, eine gleichfalls sympathische Idee. Generalmusikdirektor Srba Dinic versuchte er allerdings vergeblich über den wackligen Damm zwischen U- und E-Musik zu locken. Was unterscheidet ein Sinfoniekonzert von einem Neujahrskonzert: „Zu spielen ist beides gleich schwer, nur beim Neujahrskonzert sind die Leute besser gelaunt“, erwiderte Dinic schlagfertig.

Schauspieler Robert Prinzler moderierte das Neujahrskonzert des Staatsorchesters Braunschweig in der VW-Halle und führte auch kleine Interviews mit den Musizierenden. © regios24 | Stefan Lohmann

Gute Laune bei anspruchsvoller Kost, das bewirkte eben die geschickte Auswahl rund um das Motto „Aufforderung zum Tanz“. Da passte Peter Tschaikowskys weitschwingender Walzer aus „Dornröschen“ ebenso hinein wie der volkstümliche Grieg und die flotten Tänze aus Leonard Bernsteins herrlichem Musical „On the Town“, das die Lebensgier dreier Matrosen auf Landgang in New York expressionistisch zusammenschneidet, mit Saxophon und Swing und treibendem Schlagzeug.

Großer Einsatz der Pauken und Trommeln

Oder nehmen wir Tschaikowskys Polonaise aus der Oper „Eugen Onegin“, wahrlich ein ernstzunehmendes Stück, denn der Komponist zitiert hier einen Tanz gesellschaftlicher Konvention, der den Titelhelden das eigene Außenseitertum nur noch schmerzhafter spüren lässt. Dinic nahm die Polonaise mit entsprechend hart einschlagendem Takt, während sich das Cello melancholisch aussingen durfte.

Ob Smetanas Fest-Ouvertüre mit ihrem Pauken-Staccato, etwas penetranten Fanfaren und anrollenden Revolutionsmassen so tiefschürfend ist, steht dahin, sie diente der guten Sache, man hat sie nun mal gehört. Da sind die Tänze aus Chatschaturjans „Maskerade“-Musik von 1941 mit dicken Streichern, Pauke, Trommel, Becken doch besser abgemischt. Seine „Gajaneh“ mit dem rasanten Säbeltanz tanzte 1980 auch noch das Braunschweiger Ballett. Folgte Saint-Saens, der in seinem „Bacchanale“ Orientalismen in geradezu klischeehafter Anschaulichkeit erklingen lässt.

85 Musizierende aus 14 Nationen im Staatsorchester

85 Musizierende aus 14 Nationen spielen im Staatsorchester, wie Prinzler erzählte. In seinen Interviews mit einigen von ihnen wurden dem Publikum die Ausführenden und ihre Instrumente quasi aus dem Berufsleben heraus nähergebracht, das schafft Verbundenheit. Das in schönstem Bayrisch vorgetragene Bekenntnis von Daniel Barth zu seiner Tuba, Instrument des Jahres der Landesmusikräte, klingt im flachen Norden geradezu exotisch. Im Januar bekommt er sogar ein eigenes Stück, „Tubby die Tuba“. Und Geigerin Kristina Hügel erläuterte das Engagement des Staatsorchesters in der Klima-Bewegung „Orchester des Wandels“.

Natürlich hatte Prinzler bereits auf das ersehnte Haus der Musik als Heimstatt für Musikschule und Staatsorchester hingewiesen. Oberbürgermeister Torsten Kornblum hatte sich nach dem Neujahrskonzert 2023 dazu bekannt. Der Rat ließ es auf Entwürfe ankommen. Dinic sagte, man wisse nun, was alles hineinsolle. Nun müssen Architekten um eine naturverträgliche und das Viertel wirklich aufwertende Leuchtturm-Gestaltung ringen, die man nicht hinter Hochhäusern verstecken kann.

Zum Schluss doch noch ein Marsch

Das Staatsorchester zeigte sich jedenfalls zu diesem Jahresauftakt in der VW-Halle vielseitig und glänzend aufgestellt. Nicht zuletzt in Webers titelgebender „Aufforderung zum Tanz“, orchestriert von Hector Berlioz, der diesen Klangkörper ja auch mal dirigiert hat. Wenn nach den abwartenden Anfangstönen endlich das Orchester aufspritzt, kann man sich vorstellen, wie einst Nijinsky in der Ballettfassung mit einem atemberaubenden Sprung durchs Fenster zur träumenden Geliebten drang. Federleichtes Quirlen zum Abschluss aus Prokofjews „Symphonie classique“. Als passende Zugabe Brahms‘ Ungarischer Tanz Nr. 1. Den Stilbruch, nun doch noch den Radetzky-Marsch nachzuschieben, hätte sich Dinic verkneifen können. Marschiert wird zurzeit genug, lasst uns tanzen!