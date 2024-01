Braunschweig. Anfang 1974 starb der große Schulbuchforscher. Er lebte für Völkerverständigung, war aber auch NSDAP-Mitglied. Was sagt seine Biografin?

Am 7. Januar 1974 brach Georg Eckert während einer Vorlesung über die Arbeiterbewegung zusammen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Gründer des später nach ihm benannten Instituts für Schulbuchforschung in Braunschweig war eine beeindruckende Persönlichkeit. In den vergangenen Jahren kamen Fragennach seinem Verhalten in der NS-Zeit auf. Wir sprachen mit der Historikerin Dr. Heike Christina Mätzing, die 2018 eine umfassend recherchierte, spannend geschriebene Biografie über Eckert vorgelegt hat. Am Donnerstag, 11. Januar, 17.30 Uhr, liest sie daraus bei einer Feierstunde im Schulbuchinstitut in der Villa Bülow, Celler Straße 3. Infos unter veranstaltungen@gei.

Wie sind Sie auf Georg Eckert gestoßen?

Ich bin Anfang der 80er Jahre an die TU gekommen, habe dort Geschichte studiert, wo Eckert früher gelehrt hat. Sein Geist als „Botschafter der Völkerverständigung“ war bei meinen Dozenten wie auch am Georg-Eckert-Institut noch sehr präsent. In der Schulbuchsammlung arbeiteten Stipendiaten aus aller Welt. Das war damals noch nicht selbstverständlich. Man traf unterschiedlichste Menschen und spürte: Das Wesentliche ist bei allen gleich. Dieses Eckert’sche Erbe hat mich fasziniert, noch bevor ich mich näher mit ihm beschäftigte.

Für Menschen, die mit Eckert wenig verbinden – was zeichnete ihn aus, was waren seine größten Verdienste?

Dass er nach 1945 durchaus erfolgreich versucht hat, Brückenbauer zu sein für ein Land, das unendliches Leid über Europa gebracht hat, und zur Aussöhnung beizutragen mit den früheren Kriegsgegnern. Das waren an erster Stelle Frankreich und Polen, aber auch England. Schon 1949 gab es in Braunschweig die erste deutsch-englische Schulbuchkonferenz. Eckert hat einen früheren Ansatz wieder aufgenommen: Feindbilder aus Geschichtsbüchern zu eliminieren. Bis zu seinem Tod hat er rund 100 binationale Konferenzen organisiert, zusammen mit der Unesco und dem Europarat. Er hat viel erreicht. Leider sind international wieder Rückschritte zu beobachten.

Die Braunschweiger Historikerin Dr. Heike Christina Mätzing hat 2018 eine umfassend recherchierte Biografie vorgelegt: „Georg Eckert - Von Anpassung, Widerstand und Völkerverständigung“ (Dietz-Verlag, 592 Seiten, 48 Euro). © Florian Arnold | Florian Arnold

Eckert wurde 1912 in Berlin geboren. Wie verliefen Kindheit und Jugend bis zur Machtergreifung der Nazis?

Er ist in einem linksliberalen Elternhaus aufgewachsen. Der Vater war Redakteur, die Mutter hatte russischen Hintergrund, was seine Affinität zu Osteuropa mitbegründet haben mag. Die Verhältnisse waren ärmlich, Eckert musste als einziges Kind immer mitarbeiten, der Vater war seit 1930 arbeitslos. Eckert las früh gern und viel, etwa über Geografie und Archäologie. Er ist kilometerweit über Kopfsteinpflaster zu Ausgrabungsstellen geradelt. Er war ein eher untypischer Junge. In seinen Aufzeichnungen liest man nichts über Bolzplätze oder später über Vergnügungs-Etablissements.

Er hat sich schon früh für die SPD engagiert?

Ja, erst in der Sozialistischen Arbeiterjugend, dann in der SPD. Er hat sich sehr für politische Bildung eingesetzt und Anfang der 30er Jahre, als der Nationalsozialismus in Berlin stark aufkam, versucht, mit Freunden etwas dagegen zu setzen. Dass er nicht erfolgreich war, hat zeitlebens Schuldgefühle in ihm ausgelöst.

Nach der Machtergreifung ist er allerdings selbst schon 1934 in die Studenten-SA eingetreten, und 1937 auch in die NSDAP.

Ja, nach einschneidenden Erlebnissen. Als Vorsitzender der Sozialistischen Studentenschaft in Berlin operierte er in vorderster Front gegenüber den nationalsozialistischen Trupps. Er stand auf einer Blut-Liste, einem Anschlag ist er nur knapp entgangen. Nach der Machtergreifung haben er und andere seines Kreises beschlossen abzutauchen. Eckert kam zunächst in Hildesheim unter und schrieb sich dann an der Universität Bonn ein. Das war damals eine zutiefst katholische Kleinstadt. Er ging davon aus, dass man ihn als Sozialisten dort nicht suchen oder erkennen würde. Die Mitgliedschaft in der Studenten-SA muss man wohl auch in diesem Zusammenhang sehen.

Er hat sie später als Tarnung bezeichnet, als notwendigen Schritt. Andererseits war er ein ehrgeiziger Mensch, der eine wissenschaftliche Karriere anstrebte. Waren seine Mitgliedschaften wirklich nur Tarnung oder nicht auch Anpassung?

Ihm zu unterstellen, er hätte schon 1933 eine wissenschaftliche Karriere angestrebt, geht mir als Historikerin zu weit. Er wollte Lehrer werden, bekam dann aber in Bonn die Chance, als Ethnologe zu promovieren. Ich würde nach der Quellenlage heute sagen, es war in Teilen eine Tarnung. Sie war notwendig, wenn er nicht in den Untergrund gehen oder emigrieren wollte. Aber er dachte auch an seine Eltern, die er immer unterstützt hat. Als er 1937 in die NSDAP eintrat, war er zurück in Berlin, auf der Suche nach einer Lehrerstelle. Die waren rar. Der Eintritt war eine Form von Anpassung, allerdings nur äußerlich. Ich habe mehr als hundert Meter Akten studiert, Eckerts Schriften aus dieser Zeit, zahllose Briefe an seine Frau Magda. Ich habe praktisch keine Äußerung gefunden, die in irgendeiner Weise nationalsozialistisch wäre. Er ist innerlich Sozialdemokrat geblieben. Wer diese Haltung öffentlich machte, wurde verfolgt oder umgebracht. Eckert hatte Freunde, die das erlitten.

Georg Eckert 1943 als Wehrmachtsbeamter im Offiziersrang. Nach einer Blitzausbildung zum Meteorologen leitete er von 1941 bis 1944 die Wetterwarte Saloniki. © Privatarchiv Lux-Mätzing | Privatarchiv Lux-Mätzing

1940 wird er eingezogen, nimmt am Frankreich-Feldzug teil, wird dann im Schnellverfahren zum Meteorologen ausgebildet und als Wehrmachtsbeamter im Offiziersrang Leiter der Wetterwarte Saloniki. Seine Position soll er genutzt haben, sich für Einheimische, auch Juden einzusetzen – ist das richtig?

Ja. Zu seinen Aufgaben gehörte, auf dem Land kleine Wetterstationen einzurichten. Dafür brauchte er Einheimische. Zugleich betrieb er ethnologische Feldforschung. So kam er schnell in Kontakt mit der Bevölkerung. Als Übersetzer halfen ihm der Leiter der Universitätsbibliothek und seine Frau, das Ehepaar Formozis, die enge Freunde wurden, fasziniert von deutscher Kultur, wie die Griechen überhaupt anfangs deutschfreundlich waren. Die Leute haben natürlich auch ihre Probleme an ihn herangetragen, und er hat versucht, sich für sie einzusetzen, Essen zu besorgen, Kleidung, Genehmigungen. Er hat mehrere Juden aus dem KZ geholt, andere mit seinem Auto von der deutschen in die italienische Besatzungszone gebracht, wo die Verfolgung weniger streng war.

Gibt es dafür Belege?

Es gibt mehr als 20 eidesstattliche Erklärungen von Juden und Griechen, die ihm das bescheinigt haben. Und es gibt einen Briefwechsel mit einem jüdischen Forscher nach 1945, aus dem deutlich hervorgeht, dass er die jüdische Gemeinde Saloniki vor Deportationen gewarnt hat – leider vergeblich!

Als sich 1944 die deutsche Niederlage abzeichnete, hat Eckert auch Kontakte zur Partisanenbewegung gesucht. In der Biografie legen Sie dar, dass er zugleich weiter mit der Heeresleitung in Griechenland zusammenarbeitete, und dass die Doppelrolle beiden Seiten bewusst war. Wie ist das zu erklären? Wer er einfach sehr geschickt?

Er war ein Brückenbauer, auch schon vor 1945. Das Entscheidende war, dass man ihn auf beiden Seiten für glaubwürdig hielt. Er vermittelte, dass die Deutschen aus Thessaloniki abzogen, ohne verbrannte Erde zu hinterlassen, und dass die Partisanen sie dafür in Ruhe ließen. Die Infrastruktur der Stadt blieb weitgehend erhalten. Als das letzte Schiff der Deutschen abgefertigt war, blieb er mit drei, vier Leuten aus seiner Wetterwarte einfach da und lief zum linken griechischen Widerstand über.

Er geriet schließlich in britische Kriegsgefangenschaft, erkrankte lebensgefährlich an einer verschleppten Lungenentzündung und landete im August 1945 halbtot in einem Lazarett in Goslar.

Ja, er blieb da ein ganzes Jahr, nahm aber brieflich bald wieder Kontakte auf, besonders zu alten SPD-Netzwerken. Zum Beispiel zu Hildegard Wegscheider, einer preußischen Landtagsabgeordneten in Berlin. Er stand ja vor dem Nichts, hatte keine Stelle nirgendwo. Wegscheider hat sich an Martha Fuchs gewandt, die wiederum an Alfred Kubel, Ministerpräsident im damaligen Freistaat Braunschweig. Der besuchte Eckert und befand, dass er der Richtige für den Wiederaufbau der Geschichtslehrerausbildung an der Pädagogischen Hochschule wäre.

Georg Eckert mit Oberbürgermeisterin Martha Fuchs (SPD) beim Besuch einer Delegation aus der künftigen Braunschweiger Partnerstadt Bandung in Indonesien. Eckert hatte den Kontakt hergestellt. © Martina Kalanke-Kuchen | Privatarchiv Lux

Wie hat Eckert das angepackt?

Das Entscheidende war für ihn – und das gilt für alle seine Aktivitäten nach 1945 – das Bild Deutschlands nach außen zu rehabilitieren und die Demokratie nach innen zu stärken. Daher spielte der Geschichtsunterricht für ihn eine zentrale Rolle: die heute oft missachtete Methode, Quellen und verschiedene Standpunkte vor der Urteilsbildung zu studieren. Er bildete Volksschullehrer aus, damals 90 Prozent der Lehrerschaft. Das war die Grundbildung, die alle durchliefen. Ich habe 92-Jährige getroffen, die immer noch von ihm schwärmen. Er engagierte sich auch stark in der SPD, gründete das „Archiv für Sozialgeschichte“. Er war Mitglied und ab 1964 auch Präsident der Deutschen Unesco-Kommission. Und er gründete das Institut für Schulbuchforschung.

Wie kam es dazu?

Da spielt ein britischer Besatzungs-Offizier, Terence J. Leonard, eine große Rolle. Der untersuchte schon während des Kriegs deutsche Geschichtsbücher auf Feindbilder. Er und Eckert organisierten 1949 die erste deutsch-britische Schulbuchkonferenz in Braunschweig. Das hat eine Sogwirkung entfaltet, Konferenzen mit Frankreich, und vielen anderen Ländern bis hin zu Polen folgten. Da war Eckert ein Vorreiter.

Niedersachsens Ministerpräsident Alfred Kubel (rechts) überreicht Georg Eckert am im August 1972 das Bundesverdienstkreuz. © Mätzing | Helmut Wesemann

Wie war das Institut für Schulbuchforschung aufgestellt, als er vor 50 Jahren überraschend starb?

Er hatte es ja gleichsam aus dem Nichts gezaubert, ohne Etat, ohne Gründungsurkunde, mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, die aus Begeisterung mitmachten. Später kamen eine Sekretärin, feste Mitarbeiter und Räumlichkeiten für die wachsende Bibliothek außerhalb der PH hinzu. Er hat Menschen für seine Ideen begeistern und hier und dort ein paar Mark zusammenkratzen können. Als er am 7. Januar 1974 bei einer Vorlesung zusammenbrach und starb, war das Institut rechtlich noch nicht existent. Dafür hat sich dann Alfred Kubel eingesetzt, damals niedersächsischer Ministerpräsident. Seinen Sitz in der Villa Bülow hat das Institut erst 1982 bezogen.