Braunschweig. 150 Jahre nach dem Tod Karls II. zeigt eine Ausstellung im Schlossmuseum, warum und wie zu seinem pompösen Grabmal in der Schweiz kam.

Der Diamantenherzog macht mal wieder von sich reden. Oder besser: Das Braunschweiger Schlossmuseumrichtet 200 Jahre nach seinem Herrschaftsantritt in Braunschweig und 150 Jahre nach seinem Tod den Fokus auf sein pompöses Grabmal. Das ragt allerdings nicht in seiner ehemaligen Residenzstadt 20 Meter hoch in den Himmel, sondern in exponierter Lage im Jardin des Alpes der Stadt Genf. Karl II. (1804-1873) hatte seine letzten drei Lebensjahre im dortigen Luxushotel Beau Rivage verbracht. Zuvor hatte er 30 Jahre in London und Paris ein ziemlich extravagantes Privatleben geführt, nachdem er 1830 vor einem Aufstand gegen seine kurze chaotische Regentschaft in Braunschweig geflohen war.

Karl II. gehört zu den schillerndsten Gestalten der Landesgeschichte. Die Braunschweiger Musiktheater-Macher Christian Eitner und Peter Schanz hatten den gestürzten Herzog, das erste „Opfer“ einer Revolution in Deutschland, im vergangenen Jahr als Bühnenfigur entdeckt. Ihr Rap-Musical „Der Diamantenherzog und das brennende Schloss“ erzählte im Staatstheater sehr frei von den turbulenten Regierungsjahren Karls II. und seiner Kindheit und Jugend, die er überwiegend am englischen Hof verbrachte. Karl war der älteste Sohn des „Schwarzen Herzogs“ Friedrich Wilhelm (1771-1815), der sich nach der Niederlage Preußens und seiner Verbündeten im Krieg gegen Napoleon 1806 vom niederschlesischen Oels aus an Aufständen gegen den Franzosenkaiser beteiligte. Sein Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel war vorübergehend im französisch regierten Königreich Westphalen aufgegangen.

Warum Karl II. mit dem englischen König in Streit geriet

Der Schwarze Herzog starb 1815 in den Befreiungskriegen. Testamentarisch hatte er verfügt, dass sein Thronfolger Karl und dessen jüngerer Bruder Wilhelm bis zu Karls Volljährigkeit unter der Vormundschaft des hannoverschen Welfen, Prinzregenten und späteren englischen Königs Georgs IV. standen. Nach seinem Herrschaftsantritt im neu begründeten Herzogtum Braunschweig geriet Karl II. schon bald in heftigen Streit mit seinem früheren Vormund. Die von dessen Ministern gesteuerte Verfassungsreform vor seinem Amtsantritt wollte er nicht akzeptieren. Er überwarf sich auch mit seinen hohen Regierungsbeamten, denen er Paktieren mit Hannover vorwarf, und mit dem Braunschweiger Landtag, den er zu umgehen suchte.

Selbstherrliches Auftreten, luxuriöse Lebensführung bei Kürzung öffentlicher Ausgaben, Ignorieren sozialer Spannungen aufgrund von Missernten - „die Regierungszeit von Herzog Karl II. entwickelte sich zu einem unberechenbaren Despotismus, der die politische Stellung des Herzogtums international erheblich schwächte“, bilanzierte vor einiger Zeit etwa der Braunschweiger Historiker Gerd Biegel. „Einzig die Förderung der Kultur, insbesondere des Theaters, warf ein positives Licht auf Braunschweig.“ Im September 1830 brach schließlich ein Volksaufstand gegen den ungeliebten Herzog los, der daraufhin außer Landes floh. Das Residenzschloss wurde in Brand gesetzt. Nur wenige Tage später übernahm sein jüngerer Bruder Wilhelm unangefochten die Regentschaft - der Aufstand galt der Person Karls II., nicht dem System Herzogtum, meint Biegel.

Karl II. in einer zeitgenössischen Lithografie um 1830. © Archiv Bernhard Kiekenap

Das Vermögen des Diamantenherzogs betrug rund 24 Millionen Franken

All diese Vorgänge streift die Kabinettausstellung „Im Exil - Das Grab des Diamantenherzogs“ nur knapp. In den Vitrinen findet sich etwa eine nicht näher bestimmte Urkunde Georgs IV. oder ein Schreiben Karls II. anlässlich seiner Regierungsantritts. Regierungsführung, Leben im Exil und Persönlichkeit werden nicht näher beleuchtet. Die Schau konzentriert sich ganz auf die Entstehungsgeschichte des spektakulären „Monument Brunswick“ in Genf. Karl II. wollte sich damit ein mindestens fürstliches Denkmal setzen. Im Gegenzug setzte er die Stadt bereits zwei Jahre vor seinem Tod als Alleinerbin ein. Sein jüngerer Bruder Herzog Wilhelm, den Karl II. nie als legitimen Nachfolger akzeptierte, ließ das Testament später anfechten. Einige Kunstschätze wie das berühmte Mantuanische Onyxgefäß kehrten zurück nach Braunschweig.

Karls Privatvermögen belief sich laut Ausstellung auf etwa 24,5 Millionen Franken. Allein der Wert seiner Diamantensammlung soll 2,5 Millionen Franken betragen haben. „Er war ein geschickter Investor und übrigens auch ein herausragender Schachspieler“, sagt Schlossmuseumsleiterin Helga Berendsen. Die Stadt Genf, damals stark verschuldet, profitierte sehr von dem unverhofften Geldsegen. Sie baute ein neues Opernhaus, eine neue Uhrmacherschule, baute Straßen und weitere Gebäude aus, legte einen Park an.

Warum Karls II. Standbild von der Spitze des Grabmals verschwand

Und sie erfüllte die Auflage, ein prachtvolles Mausoleum für den Erblasser zu errichten, das Karl II. in seinem Testament in Grundzügen schon recht genau beschrieb. Als Vorbild dienten ihm die berühmten gotischen Grabmäler der veronesischen Herrschaftsfamilie Scaliger. Die Spitze sollte ein Reiterstandbild Karls krönen, „dargestellt als Herzog, der sowohl den Anspruch auf die Regierung des Herzogtums Braunschweig hat als auch die Regierungsfähigkeit“, wie es in der Ausstellung heißt. Allerdings musste die Skulptur schon wenige Jahre nach der Einweihung von der Spitze des Grabmals auf den Boden zurückgeholt werden: Sie erwies sich als zu schwer für die Konstruktion.

Nach seinem Tod am 18. August 1873 wurde Karl II. laut Ausstellung „unter großer Beteiligung der Bevölkerung und Genfer Persönlichkeiten“ zunächst auf einem Friedhof beigesetzt. Zwei Testamentsvollstreckern kam nun die Aufgabe zu, sich um die genaue Ausführung des Grabmals zu kümmern. Der Bau verzögerte sich wegen Unstimmigkeiten, ein zunächst beauftragter Künstler sprang ab, der Architekt Jean Franel ein. Detailarbeiten an Sarkophag, Reliefs und Skultpuren übernahmen gleich mehrere Künstler. Zwei Millionen Franken soll das „Monument Brunswick“ am Ende gekostet haben.

Dieses Relief am Sarkophag des Genfer Grabmals für Karl II. zeigt den Tod seines Vaters Herzog Friedrich Wilhelm in der Schlacht von Quatrebras 1815. © Schlossmuseum | Schlossmuseum

Keine Tafel erklärt in Genf den Bezug des Monuments zu Braunschweig

„In seinem Grabmal wollte Karl II. sich als Welfe erinnert sehen und seinen nie abgelegten Herrschaftsanspruch deutlich machen“, betont die Ausstellung. Sechs Statuen zeigen prominente Vorfahren wie Heinrich den Löwen, seinen Großvater Carl Wilhelm Ferdinand und seinen Vater Friedrich Wilhelm. Acht Reliefs an den Sarkophagwänden stellen Szenen der welfischen Geschichte dar. Die Auswahl traf auf Anfrage aus Genf hin der Braunschweiger Justizrat Eduard Trieps. Sechs Jahre nach seinem Tod wurde der Leichnam Karls II. schließlich in das Mausoleum umgebettet. Im Oktober 1879 wurde der pompöse Bau feierlich enthüllt.

So prominent das „Monument Brunswick“ im Jardin des Alpes am Genfer Seeufer auch thront - bisher erklärt dort keine Tafel den zahlreichen schaulustigen Touristen, was es damit auf sich hat, bedauert Schlossmuseumsleiterin Helga Berendsen. Ob das Braunschweiger Stadtmarketing da nicht mal tätig werden sollte? „Die Stadt nimmt den Hinweis gerne auf“, sagt Sprecher Adrian Foitzik. „In Zusammenhang mit dem 1000. Stadtjubiläum 2031 könnten solche und ähnliche Touchpoints an Orten außerhalb Braunschweigs mit Bezug zur Stadt eingerichtet werden. Dazu gibt es erste Überlegungen.“