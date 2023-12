Braunschweig. Theater, Show, Partys: Manche Veranstaltungen sind bereits ausverkauft, aber für einige Events gibt es noch Karten - hier unsere Tipps.

Braunschweig

Im Großen Haus des Staatstheaters läuft an Silvester zweimal der Tanztheater-Hit „Carmina Burana“. Ballettdirektor Gregor Zöllig hat Carl Orffs weltliche Kantate für sein Tanzensemble inszeniert, begleitet vom Staatsorchester, Opern- und Extrachor. Die 15 Uhr-Vorstellung ist ausverkauft, für die Aufführung um 20 Uhr soll es aber noch Restkarten geben. Auf der Bühne des Kleinen Hauses läuft derweil zweimal die Show „Direktmusik“ (17.30 und 20 Uhr): Mitarbeitende des Staatstheaters singen ihre Lieblings-Hits, unterstützt von einer Band um Jörg Wockenfuß und Emma Naughton. Regisseur Christoph Diem betätigt sich dazu als Pop-Besserwisser und erklärt Dramaturg Holger Schröder die große weite Welt der Musik. Auf der Nebenbühne des Kleinen Haus „Aquarium“ läuft ab 20 Uhr das Stück „Party in a Nutshell“ von Fynn Malte Schmidt. Karten gibt es unter Telefon (0531) 1234567 und staatstheater-braunschweig.de.

In der Komödie am Altstadtmarkt ist am Sonntag, 31. Dezember, derweil der neue Schwank „Drei Frauen im Schnee“ von Angela Burmeister zu sehen. Die temporeiche Komödie um mehr oder weniger gewünschte Begegnungen und Beziehungen in einem urigen Alpen-Hotel wird gleich dreimal gespielt: um 17, 20 und 23 Uhr. Die ersten beiden Vorstellungen sind weitgehend ausverkauft. (Rest-)Tickets und weitere Infos unter Telefon (0531) 1218680.

Im Kufa-Haus am Westbahnhof steigt eine große Silvester-Party auf zwei Tanzflächen. Im Saal legen DJs vom Stereowerk und Kufa-Racing-Team Rock und Alternative auf, im Bistro laufen HipHop, Soul und elektronische Musik. Karten inklusive eines Freigetränks gibt‘s im Vorverkauf für 8, an der Abendkasse für 10 Euro.

Im Stereowerk in der Böcklerstraße steigt eine Ü 30-Silvesterparty. DJ Maik Weber mischt im Saal Musik aus vergangenen Jahrzehnten und aktuellen Sound, DJ Masi legt in der Sidearea Hits der 70er und 80er Jahre auf. Die Abendkasse öffnet um 21 Uhr mit einem Ticket-Kontingent für Kurzentschlossene (etwa 20 Euro). Laut Veranstalter sollte man pünktlich sein. Kostenfreie Parkplätze seien ausreichend vorhanden.

Bei der Silvesterparty im Braunschweiger Lokpark an der Schwartzkopffstraße 3 heizt zunächst die Band Mr. Nice Guy mit Songs von AC/DC bis ZZ Top ein. Anschließend legt Ü30-DJ Patrick Classic Rock, 80er, 90er und NDW auf. Einlass ist ab 21 Uhr. Karten kosten etwa 30 Euro.

Im Braunschweiger Weihnachtszirkus im Zelt auf dem Messegelände an der Eisenbütteler Straße gibt es um 15.30 und um 19.30 Uhr Vorstellungen mit internationalen Artisten, Clowns und Künstlern. Karten gibt es ab 25, ermäßigt 20 Euro.

Wolfsburg

Im Ritz-Carlton in der Wolfsburger Autostadt sind zwar die beiden Gourmet-Spitzenrestaurants schon ausgebucht. Aber: Die Newman‘s Bar empfängt zwischen 21 und 2 Uhr Kurzentschlossene. Reservierungen sind nicht möglich. Wer also in der Parkstraße 1 in der eleganten Bar mit Blick auf das VW-Kraftwerk feiern möchte, sollte nicht zu spät aufbrechen. Ein DJ legt auf, der Eintritt ist frei. In der Vibes-Cocktailbar im Schachtweg 34 serviert DJ Ramzi Kouki Hits von Latino über House bis hin zu Schlagern. Vor 24 Uhr kostet der Eintritt 10, dann 15 Euro. „Glitter und Gold“ lautet derweil das Motto der Silvesterparty in der Bar Celona in der Porschestraße 32. Ab 19 Uhr locken ein Begrüßungsdrink, ein Buffet und ein Mitternachtssnack. Ein DJ legt auf. Karten für 69 Euro sind online unter www.celona.de erhältlich. Bereits ausverkauft ist offenbar die beliebte Silvester-Party im Kolumbianischen Pavillon am Allersee. Und auch für die Show des Berliner Wintergarten-Varietés im Scharoun-Theater sind keine Karten mehr erhältlich.

Salzgitter

In Salzgitter-Bad bietet etwa die Gaststätte am Bismarckturm, einer der schönsten Aussichtspunkte der Stadt, ab 18 Uhr eine Party mit Drei-Gänge-Menü, DJ und Unterhaltungsprogramm (45 Euro). Das Ticket muss vorab gebucht werden. Kontakt per Mail unter bismarckturm-events@online.de oder telefonisch unter (05341) 3050695. In der Bar Shotz in der Braunschweiger Straße startet die Party erst um 22.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, jeder bezahlt das, was er verzehrt. In Lebenstedt kann man etwa im Rock-Café, Am Schölkegraben 36, ab 19 Uhr ins neue Jahr feiern. Reservierung unter (05341) 4020759 oder www.rockcafe-salzgitter.de.

Auf der Bühne wie im realen Leben ein Paar: Andrés Mendez und Laura Puscheck spielen Schwiegersohn und Tochter in den Silvestervorstellungen von "Ekel Alfred" in den Peiner Festsälen. © Peiner Festsäle | Privat

Peine

In den Peiner Festsälen bringt Theaterleiterin Dr. Bettina Wilts persönlich die Folge „Der Silvesterpunsch“ aus der kultigen TV-Serie „Ein Herz und eine Seele“ auf die Bühne. Sie wurde vor 50 Jahren zum ersten Mal ausgestrahlt. Wilts outet sich als Fan der Satiren um den ewig nörgelnden erzspießigen Familienvater Alfred Tetzlaff und hat neben dem „Silvesterpunsch“ auch die Folge der „Der Frühjahrsputz“ für die Bühne eingerichtet. „Ekel Alfred“ wird von TV-Star Claude-Oliver Rudolph gespielt. Die weiteren Rollen übernehmen Sabine Schmidt-Kirchner, Laura Puscheck und Andrés Mendez. Beide Sketche sind als Doppelvorstellung am 31. Dezember zweimal in den Festsälen zu sehen. Der 20 Uhr-Termin ist ausverkauft, aber für die 15 Uhr-Vorstellung gibt es noch Karten unter Telefon (05171) 15666 oder www.kulturring-peine.de.

Wolfenbüttel

Im Wolfenbütteler Lessingtheater läuft an Silvester zweimal die Opern-Show „The Cast“. Die jungen Künstlerinnen und Künstler aus vier Kontinenten wollen sowohl Klassikfans als auch Menschen ansprechen, die bisher mit Oper wenig anfangen konnten. Sie servieren nach Angaben des Lessingtheaters prickelnde Arien - und jede Menge Unterhaltung. Für beide Vorstellungen am Silvesterabend um 16 und 20 Uhr gibt es noch ein paar Karten ab 40 Euro unter lessingtheater-wf.de.

Helmstedt

Ein paar Plätze gibt es auch noch bei der Silvestervorstellung der Kabarettisten der Leipziger Pfeffermühle im Brunnentheater Helmstedt. „5 % Würde“ lautet der Titel des Programms. Beginn ist um 19 Uhr, Tickets ab 30 Euro gibt es u.a. unter brunnentheater.de