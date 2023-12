Braunschweig. Nicht nur die kleine Hexe: Zum 100. Geburtstag Otfried Preußlers gilt es seine Version der biblischen Flucht nach Ägypten zu entdecken.

Es begab sich aber zu der Zeit … na, das hatten wir ja gerade. Die Geburt des Jesusbabys im Stall zu Bethlehem ist eine Geschichte, so recht zum Herzerwärmen, denn nichts wirkt heimeliger, wenn man in der Komfortwohnung mit Zentralheizung sitzt, als ein zugiger Stall, in dem sich die Urfamilie aneinanderkuschelt, das Baby in der Krippe lagert und die Nähe von Ochs und Esel sucht, die mit ihren Ausdünstungen für Wärme sorgen.

Nun war das, nach allem was man hört, zugleich auch die Ur-Patchwork-Familie, Zimmerer Josef ja eben bloß der Nährvater für das unter mysteriösen Umständen empfangene und nun in Nöten geborene Kind seiner Verlobten Maria. Aber was für einer: Er ließ es sich von seiner inneren himmlischen Stimme gesagt sein, dass man manchmal eben besser nicht so genau nachforscht, aber allen bösen Verleumdungen zum Trotz zu seiner Liebe stehen muss.

Vorbild Krippen und Weihnachtsgemälde

Und so entstand im kalten palästinensischen Winter eine wärmende Kernzelle gegen Sittengesetz und Frömmelei. Krippenschnitzer aus dem Volk und gebildete Kunstmaler haben die Szene denn auch mühelos in europäische Verhältnisse übertragen können. Wer wusste schon, wie es in Palästina aussah, aber garstige Nachbarn, treuliche Hirten und einen Stall mit Nutzvieh, das kannten alle. Nicht zuletzt hat Ludwig Thoma seine „Heilige Nacht“ mit der keifenden Base und dem braven Handwerksburschen, der die schwangere Maria ein Stückweit durch den Tiefschnee trägt, in ziemlich bayerisches Kolorit getaucht.

Aber mit der elenden Wanderschaft zur Volkszählung noch nicht genug. Im Matthäus-Evangelium (und nur da) muss die junge Familie gleich noch eine Flucht nach Ägypten antreten, um den Schergen des Despoten Herodes zu entkommen. Dem hatten die drei gar nicht so weisen Weisen etwas vom neugeborenen König der Juden erzählt, prompt will der alle Babys unter zwei umbringen lassen. Josef ist schlauer, hört wieder auf seine innere Stimme und macht sich mit Maria und Jesus auf dem Esel davon. Wie könnte man in einem Land leben, wo man kleine Babys tötet?

Autor des „Räuber Hotzenplotz“ und der „Kleinen Hexe“

Und hier nun setzt Otfried Preußlers Variante der kurzen biblischen Verse ein. Der vor 100 Jahren im böhmischen Reichenberg, heute Liberec, geborene Autor mit Fluchterfahrung, hat eben nicht nur hinreißende Kinderbücher geschrieben, die sich bis heute größter Popularität erfreuen, vom „Räuber Hotzenplotz“ über die „Kleine Hexe“ bis zu „Krabat“. Er hat sich 1978 auch entschlossen, den Umweg auszumalen, den die Heilige Familie seinerzeit über Böhmen nach Ägypten genommen hat. Verbürgt durch die Erzählungen seiner beiden böhmischen Großmütter!

Einreisend über die Lausitz, schlagen sich Maria, Josef und das Jesuskind am Riesengebirge entlang und machen bei Königshan über die schlesische Grenze, von wo aus es nach Ägypten dann ja nicht mehr allzu weit war. „Das wird zwar geschätzter Leser schwerlich sich vorstellen können, wenn man die heutigen Landkarten sich vor Augen hält: nur – die heutigen Landkarten sind eben damals noch nicht im Gebrauch gewesen“.

König Herodes bitte Kaiser Franz Joseph um Amtshilfe

Aber nicht nur einen geografischen Sprung macht die heilige Geschichte, auch einen zeitlichen. Denn Preußler erzählt ausdrücklich den „königlich-böhmischen Teil“ der Ereignisse, siedelt sie also in Zeiten der k.-u.-k.-Monarchie, mithin vor dem Ersten Weltkrieg an. Was zu so anachronistischen Pointen führt wie der, dass seine „apostolische Majestät“, der katholische Kaiser Franz Joseph in Wien, vom König Herodes um Amtshilfe gebeten wird, um der heiligen Flüchtlinge habhaft zu werden.

Nun gerät der Kaiser zwar in einen grässlichen Interessenkonflikt, verlässt sich dann aber in Erwartung von Tafelspitz und Apfelstrudel ganz auf seine Administration, der er den Aufgreifungsbefehl weiterleitet. Denn bis die entsprechenden Informationen unten vor Ort ankommen, sind die Gesuchten immer schon eine Station weiter, zumal die unteren Chargen im Erwägungsfalle sicherheitshalber auch lieber erstmal gar nichts unternehmen, weil sich so ja auch schon manches Problem gelöst hat.

Auch der Teufel mischt mit

Das ist nun schon sowieso köstlich zu lesen, wie Preußler in barockem Satzbau administrative und sehr volkstümliche Überlegungen der verschiedenen Wachtmeister, Zollinspektoren und Gendarmerieposten durchmischt. Was sich auch auf die tierischen Reisebegleiter erstreckt. Indem nämlich der Erzengel Gabriel zum Schutz der Heiligen Familie in den Esel gefahren ist und so sicher den Weg weist. Allerdings eben auch Luzifer am Werk ist und einen seiner Unterteufel in Gestalt des Fleischerhundes Tyras dem verfolgenden Gendarmeriepostenkommandanten Hawlitschek mit auf den Weg gibt.

Während dieses quasi Wettlaufs kommt es zu vielen schönen Begegnungen. Einesteils mit den böhmischen Heiligen, die sie in der Kirche von Seigersdorf empfangen. Es sind aber auch der „Ketzer“ Jan Hus und die evangelischen Pastoren und Kantoren Mathesius, Nikolaus Hermann und Comenius dabei, und auch der Rabbi Loew, aus Respekt vor dem Hause David. „Es könnte ja sein, dass vor Gottes Angesicht jeglicher Glaube ein bissl falsch ist, indem wir mit unseren armen Hirnen immer nur einen Teil von der ganzen Wahrheit begreifen können, sonst müssten wir ja wie Gott sein, und dafür, denk ich mir, möchte der liebe Herrgott sich schön bedanken“.

Huldigung durch Heilige und Reformatoren

Und andernteils begegnet die flüchtende Familie deftigen wie zarten Exemplaren der böhmischen Bevölkerung. Sie treffen etwa die verkrüppelte Näherin Tandler-Mariechen, die sich des geistig behinderten Hubertl annimmt, der ohne sie wohl im Wald ausgesetzt worden wäre. Den Räuber Schmirgel, dem durch sie die Flucht nach Amerika gelingt. Und die Familie Möldner mit ihrer raumgreifenden beweglichen Weihnachtskrippe, in der sie sich selbst wiedersehen.

Ein böhmischer und ein deutscher Aktivist, „Dietwart“ im Turnverein, ein später von den Nazis zur Verbreitung des Deutschtums benutzter Titel, beten gemeinsam zum Jesuskind in je ihrer Sprache und merken es nicht mehr. Arm in Arm gehen sie nach Haus – eine Vision, die sich Preußler für seine alte Heimat gewünscht hätte.

Keine Wunder, aber ansteckende Herzenswärme

Preußler gehörte nach dem Krieg zu den Aussöhnern mit dem nun tschechischen Böhmen. Aber er erzählt auch keine Märchen. Am nächsten Tag sind sich die beiden Herren wieder spinnefeind, der Weihnachtstraum hat nicht lange gehalten. Das Schlimmste, gegenseitige Vertreibung und Krieg, kommt ja nach der k.-u.-k.-Zeit noch.

Maria und Jesus sind bei Preußler nicht als Wunderhelfer unterwegs. Sie verbreiten aber Herzenswärme und gute Visionen. So kann Maria den Tod des kleinen Pepicek nicht verhindern, der in Gottes Ratschluss steht. Nur die letzten Erdbeeren kann sie ihm mitten im Winter verschaffen. Und beim Sonntagsgottesdienst fällt ihr Blick auf den Gekreuzigten, den sie eben noch als Baby an ihre Brust drückt. Für das Heil der Welt, das er bringt, wird auch sie sich fügen und ihn verlieren müssen.

So muss man fast auf jeder Seite dieses wunderbaren Buches einmal weinen und einmal lachen. Endlich ist die Neuauflage da!

Otfried Preußler: „Die Flucht nach Ägypten. Königlich-böhmischer Teil“. Patmos-Verlag, 448 Seiten, 24 Euro.