Braunschweig. Die Hamburger Rocker von Night Laser wuppen zwei Laser Days im Braunschweiger Westand.

Kurz vor der stillen Nacht ließen es die Hamburger Rocker von Night Laser noch mal richtig krachen. Gemeinsam mit diversen anderen Bands feierten sie am 22. und 23. Dezember im Kufa-Haus die Laser Days. Die Hamburger Band Night Laser ist ein fester Teil der Braunschweiger Subkultur, schließlich stammen Sänger Benno Hankers und seine Mannen ursprünglich aus der Löwenstadt.

Die Laser Days finden zum zweiten Mal als zweitägige Veranstaltung statt, am Freitag füllt sich das Kufa-Haus mit Fans, die eine amtliche Versorgung zwischen Hardrock und melodischem Heavy Metal erwartet. Night Laser haben ihre eigene Lichtanlage und ein paar Effekte mitgebracht, die auch in einem Club für 3000 Menschen Eindruck machen würde. Dafür baut die Band ihr Equipment eigenständig auf. „Wir haben sechs Stunden gebraucht“, erzählt der blonde Frontmann lachend.

Lichtshow, Rauchsäulen, Pyro

Und das ist ja erst der Anfang des Abends. Nachdem Bands wie Crystal Steel, Chicago Lane oder DeVicious das Publikum angeheizt haben, schlägt die große Stunde der Namensgeber. „Wir suchen uns die Bands für die Laser Days persönlich aus, wer da spielt ist im Grunde das, was ich selbst gerne höre“, meint Hankers. Und er vergisst auch auf der Bühne nicht, den Vorbands zu danken. Aber wenn es um Show und Einsatz geht, sind die Wahl-Hamburger eindeutig die Chefs im Haus. Als würden wir das Jahr 1988 schreiben, feuern Night Laser ihren Sleaze-Rock mit dezenter Metal-Kante in den Saal.

Unterstützt werden sie nicht nur von der monströsen Lightshow, sondern auch von Rauchsäulen und Pyroeffekten. So müssen sich Bands wie Ratt, Winger oder Cinderella gefühlt haben, als sie dereinst von Los Angeles aus die Welt erobert haben. Die Band spielt viel vom aktuellen Album, streut immer wieder Klassiker ein und kommt am Ende auf den eignen Rekord mit einer Spielzeit von zwei Stunden und 18 Minuten.

Demons Dream als Anheizer

Dass dieses Ereignis anschließend groß gefeiert werden muss, ist eine Selbstverständlichkeit. Dementsprechend zäh startet der nächste Tag, dazu kommt die leichte Enttäuschung, dass sich heute deutlich weniger Fans angesagt haben. Das schert Demons Dream allerdings wenig, sie übernehmen absichtlich den Anheizer, weil sie am gleichen Abend, einen Tag vor Heiligabend, noch in ihre Heimat Heidenheim fahren müssen. Diese Art von Einsatz zeigen restlos alle Bands an den zwei Tagen, fast jeder Beteiligte hat ein Lächeln im Gesicht und freut sich, Teil dieser Veranstaltung zu sein.

Nine-T-Nine aus Hamburg präsentieren klassischen Hardrock, während If Worlds Collide aus Helmstedt etwas modernere Klänge produzieren. Sextrow aus Köln könnten die deutsche Antwort auf die US-Band Steel Panther sein (inklusive des anzüglichen Images), während die grandiosen Turbokill aus Annaberg-Buchholz vor allem dank ihrer Wunderstimme Stephan Dietrich für offene Münder sorgen. Melodischer Speed Metal aus der Kategorie Champions League.