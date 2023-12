Braunschweig. Drei Jahre nach der Mehrheitsübernahme und einem Führungswechsel steigt das Berliner Unternehmen wieder aus. Was dahinter stecken könnte.

Das Berliner Musikunternehmen BMG und Undercover gehen wieder getrennte Wege. Das teilte die Braunschweiger Veranstaltungsagentur einen Tag vor Heiligabend mit. „BMG hat heute bekannt gegeben, dass die beiden Live-Gesellschaften Undercover und Karo zurück an die Minderheitsgesellschafter überführt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieser Schritt folge der Ankündigung des neuen BMG-Chefs Thomas Coesfeld, dass sich das Unternehmen künftig auf die beiden Kerngeschäfte Musikverlag und Label konzentrieren werde.

BMG, eine Tochter des Bertelsmann-Konzerns, hatte vor drei Jahren eine Mehrheitsbeteiligung an der Undercover GmbH erworben. „Aus Braunschweig heraus haben wir nun die Möglichkeit, weiter an Bedeutung zu gewinnen und dabei innerhalb des Bertelsmann-Konzerns unsere Unabhängigkeit zu behalten“, hatte Undercover-Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Michael Schackeunserer Zeitung damals gesagt. „Meine Aufgaben und mein Tätigkeitsbereich werden wachsen. Es gilt, das Live-Segment für BMG mit unserem Team und Undercover als Basis zu entwickeln und zu steuern.“

Thomas Coesfeld (33) stieg am 1. Juli vom Finanzchef zum CEO beim Berliner Musikriesen BMG auf. © dpa | -

Neuer BMG-Chef Thomas Coesfeld setzt nicht mehr aufs Live-Geschäft

BMG hatte erklärt, durch die Einbindung von Undercover sein Angebot neben Label-und Verlagsservices um den Live-Bereich zu erweitern, „mit dem Ziel, die gesamte kreative Wertschöpfungskette rund um Künstler*innen abzudecken“. Nach einem Wechsel an der Unternehmensspitze gab es aber offenbar ein Umdenken. Am 1. Juli, ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant, trat Thomas Coesfeld (33) die Nachfolge des langjährigen BMG-Chefs Hartwig Masuch (69) an. Offenbar hält Coesfeld das Live-Geschäft nicht mehr für so rentabel.

Undercover-Chef Schacke, der in den vergangenen drei Jahren eine 49-Prozent-Beteiligung an seiner Firma gehalten hatte, erklärte dazu laut Pressemitteilung: „Ich habe die beste Lösung für Undercover und unsere KünstlerInnen gesucht und gefunden. Undercover wird auch in Zukunft stark und von nun an auch wieder unabhängig sein und bleiben. BMG und dem gesamten Team wünschen wir viel Erfolg bei der Fokussierung auf das Kerngeschäft.“