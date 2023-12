Braunschweig. Mike Singer im Westand, Subway to Sally in der Millennium-Halle, Die Zimtschnecken in Wolfenbüttel: Lesen Sie unsere Veranstaltungstipps.

Freitag, 22. Dezember: Mike Singer im Westand Braunschweig. Mike Singer (23) zählt zu den jungen Stars der Generation Social Media. Der Popsänger und Songschreiber nahm vor zehn Jahren an der Castingshow „The Voice Kids“ teil und sammelte in den folgenden Jahren mit zunächst englisch- und dann deutschsprachigen Songs mehr als eine Million Anhänger auf seinem Instagram-Kanal. 2020 schaffte er es in der TV-Show „The Masked Singer“ auf den zweiten Platz, 2021 war er das bis dahin jüngste Jury-Mitglied in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Sein jüngstes Album „Emotions“ erreichte vergangenes Jahr Platz 1 der deutschen Charts. Am Freitag, 22. Dezember, kommt Singer mit einem „Weihnachts-Special“ ins Braunschweig Westand. Im Vorprogramm ist der Popsänger Orry Jackson zu sehen. Beginn ist 20 Uhr, Tickets gibt es ab 40 Euro.

Freitag, 22. Dezember:Die Zimtschnecken im Lessingtheater Wolfenbüttel. Ihre Vorbilder sind die Andrews Sisters, eine Jazz- und Swing-Girlgroup, die den Amerikanern in den 30er, 40er und 50er Jahren den Kopf verdrehte. Die Hamburger Schauspielerin Victoria Fleer verliebte sich in ihren Stil, als sie als Sängerin und Tänzerin in der Andrews-Sisters-Revue „Sing Sing Sing“ am Altonaer Theater mitwirkte. Mit ihren Kolleginnen Anne Weber und Sörin Bergmann gründete sie das Hommage-Trio Die Zimtschnecken. Die Drei bringen bekannte Songs der Andrews Sisters mit neuen deutschen Texten auf die Bühne. Ihre Show „Swingelingeling“ mit viel Humor und frischen Choreografien spricht Ohr und Auge an. Es gibt noch Restkarten unter lessingtheater-wf.de. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Spaß am Posen: Die Glam-Metal-Band Night Laser hardrockt zweimal mit befreundeten Gruppen im Kufa-Haus. © Nola | Nola

Freitag und Samstag, 22. und 23. Dezember: Laser Days im Kufa-Haus Braunschweig. Die Hamburger Glam-Metal-Band Night Laser hat bei ihrem Festival im Kufa-Haus am Braunschweiger Westbahnhof ein Heimspiel. Mit Drummer Ingemar Oswald, Frontmann Benno und Bassist Robert Hankers stammen drei der vier Mitglieder aus Braunschweig. Mit mehreren Alben, vor allem aber mit energiegeladenen, opulent inszenierten Bühnenshows samt Pyrotechnik hat sich die Band einen Namen in der Metalszene gemacht. Zum Festival „Laser Days“ haben Night Laser zahlreiche befreundete Bands für das Vorprogramm eingeladen. Am Freitag sind das ab 19.30 Uhr Crystal Steel und Chicago Lane, am Samstag ab 17.30 Uhr Demon‘s Dream, Nine-T-Nine, Sextrow, If Worlds Collide und Turbokill. Karten kosten Freitag etwa 20, Samstag 30, im Doppelpack im Vorverkauf 40 Euro.

Montag, 25. Dezember: Schlucklum-Party mit Markus Schultze & Indiegos in der Wegwarte Lucklum. Für viele Alternative-Fans in der Region ist der Indie-Abend am ersten Weihnachtsfeiertag im Ackerpferdestall (früher Wegwarte) des Ritterguts Lucklum Kult. Seit rund 20 Jahren bescheren Frontmann Markus Schultze & Indiegos Programme mit Klassikern von Bands, die schon in der Kultdisko Schlucklum für eine volle Tanzfläche sorgten. Dieses Jahr haben sie noch einmal Hits von Violent Femmes, Fugazi, U2, Foo Fighters, Evil Puppets, Sisyphean Task u.a. im Gepäck. Anschließend steigt die Alternative-Party mit DJ Lucius. Die Veranstalter versprechen eine Nacht mit positivem Druck, Wärme und reichlich Gelegenheit zum Tanzen. Beginn ist um 20.30 Uhr. Eintritt an der Abendkasse 15 Euro.

Die hartgestottenen Folkrocker von Subway to Sally laden am zweiten Weihnachtsfeiertag zur „Eisheiligen Nacht“ in der Braunschweiger Millennium-Halle ein. © picture alliance/dpa | Alexander Schlesier

Dienstag, 26. Dezember: Subway to Sally in der Braunschweiger Millennium-Halle. Die malerisch düsteren Folk- und Hardrocker von Subway to Sally laden zur „Eisheiligen Nacht“ in die Veranstaltungshalle am Madamenweg ein. Die Potsdamer Band hat sich mit ihrem ganz eigenen mitreißenden Sound, geprägt von Instrumenten wie Dudelsack, Schalmei und Violine, eine große Fangemeinde erspielt. Nun ist sie mit ihrem aktuellen Album „Himmelfahrt“ unterwegs. In Braunschweig wird sie unterstützt von Fiddler‘s Green, Letzte Instanz und Manntra. Beginn der „Eisheiligen Nacht“ ist um 19 Uhr. Karten kosten etwa 55 Euro.

Donnerstag, 28. Dezember: TheOwnWay Orchestra im Westand Braunschweig. Sie waren mit dem Prime Orchestra auf Tour, als Russland im Februar 2022 den Angriffskrieg gegen die Ukraine begann. Die rund 50 Musikerinnen und Musiker aus Charkiw, in ihrer Heimat für ihr eingängiges Crossover aus Klassik und Pop sehr bekannt, fanden in Wolfenbüttel eine neue Heimat auf Zeit. Sie spielten viele Konzerte in der Region und ganz Deutschland. Nun aber hat sich das Prime Orchestra offenbar gespalten. Rund 20 Mitglieder haben sich als TheOwnWay Orchestra neu formiert. Am Donnerstag geben sie im Braunschweiger Westand ihr erstes Konzert in der Region und versprechen eine mitreißende Show mit Pop- und Rockklassikern von Boney M bis Bruno Mars , neu inszeniert von einer Band und klassischen Musikern. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten etwa 30 Euro. Besucherinnen und Besucher aus der Ukraine haben freien Eintritt.

Freitag, 29. Dezember: Comedian Harmonists in Concert im Westand Braunschweig. Vor mehr als zehn Jahren hat sich die Gruppe im Anschluss an eine erfolgreiche Produktion im Staatstheater gegründet und unterhält seitdem Fans in ganz Deutschland mit ihrer Hommage an die Comedian Harmonists. „In der Bar zum Krokodil“ heißt das aktuelle Programm des Ensembles um Publikumsliebling Götz van Ooyen, der als Bassstimme Robert Biberti auch durch den Revue-Abend führt. In 2023 ist es bereits 96 Jahre her, dass die Comedian Harmonists kurz vor Silvester 1927 zusammenfanden. Neben den Klassikern und einigen weniger bekannten Songs bietet die Show „In der Bar zum Krokodil“ auch amüsante Blicke hinter die Kulissen des legendären Gesangsensembles und seine turbulente Zeit. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es u.a. bei der Konzertkasse ab 46,50 Euro.

The Cast zelebrieren ihre unterhaltsame Opern-Show am Silvestertag gleich zweimal im Lessingtheater Wolfenbüttel. © THE CAST | The Cast

Sonntag, 31. Dezember: The Cast im Lessingtheater Wolfenbüttel. Die jungen Künstlerinnen und Künstler aus vier Kontinenten wollen mit ihrem Bühnenprogramm sowohl Klassikfans als auch Menschen ansprechen, die bisher mit Oper wenig anfangen konnten. Sie servieren nach Angaben des Veranstalters einen prall gefüllten Korb voller prickelnder Arien und Opernarrangements - und jede Menge Unterhaltung. Für beide Vorstellungen am Silvesterabend um 16 und 20 Uhr gibt es noch einige Karten ab 40 Euro unter lessingtheater-wf.de.

Sonntag, 31. Dezember: Silvestervortrag im Kaiserdom. Es hat bereits Tradition: Am Silvesternachmittag hält Gerd Biegel, Professor für Braunschweigische Regionalgeschichte, einen historischen Vortrag im Kaiserdom Königlutter. Diesmal heißt das Thema „Kaiser Lothar und der Traum vom welfischen Königtum“. Anlass ist die Wahl Herzog Lothars von Süpplingenburg zum römisch-deutschen König im Jahr 1125, also vor fast genau 900 Jahren. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Sonntag, 31. Dezember: Mr. Nice Guy im Braunschweiger Lokpark. Die Braunschweiger Band heizt mit Songs von A wie AC/DC bis Z wie ZZ Top ein. Anschließend legt Ü30-DJ Patrick Classic Rock, 80er, 90er und NDW auf. Einlass ist ab 21 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 29 Euro.