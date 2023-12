Braunschweig. Joachim Król und Ben Münchow stellten ihr Roadmovie „791 km“ im Astor-Kino vor. Was die beiden zu sagen haben.

Welcher Jubel, welche Freude! Die beiden Schauspieler Joachim Król und Ben Münchow durften am Samstagabend baden in der Begeisterung der Besucher im Braunschweiger Astor-Kino. Das kammerspielartige Roadmovie „791 km“ hat offenbar den Nerv des Publikums getroffen. Es klatschte, johlte, wollte Selfies, Autogramme und den beiden nahe sein. Das umschwärmte Duo, das noch einige Tage unterwegs sein wird auf Promotour, nahm die Huldigungen gerührt und dankbar an.

„791 km“ ist ein Märchen auf Rädern, das scheinbar alle Befindlichkeiten unserer Zeit auf einmal verhandeln möchte. Fünf Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, sind in einer stürmischen Nacht unfreiwillig vereint in einem Taxi von München nach Hamburg unterwegs. Es dauert nicht lange, da prallen die unterschiedlichen Persönlichkeiten, Lebensgeschichten und Ansichten aufeinander. Es wird eine lange Achterbahnfahrt der Gefühle, die am Ende mit der Botschaft aufwartet: Es lohnt sich zu reden, zu streiten, zuzuhören, aufeinander einzugehen – kurzum: zu kommunizieren. Mit jedem der 791 Kilometer, den die kleine Schicksalsgemeinschaft ihrem Ziel näherkommt, wird der Appell greifbarer: Sucht nach dem Verbindenden, reitet nicht herum auf dem Trennenden, und ihr werdet Frieden finden, Glück und Liebe.

Joachim Król spielt einen granteligen Taxifahrer

An Bord sind der grantelige Taxifahrer Joseph (Joachim Król), der mit den vielen Veränderungen im Land nicht klarkommt, und Marianne (Iris Berben), die als Alt-Hippie auf Esoterik und Öko steht. Tiana (Nilam Farooq) und Philipp (Ben Münchow) sind ein Paar in Disharmonie. Er liebt sie abgöttisch. Sie, ungewollt von ihm schwanger, will aber keinen Kindsvater, der ständig nur chillen und keine Verantwortung übernehmen mag. Die Fünfte im Bunde ist die kindliche Susi (Lena Urzendowsky). Die hat eine zunächst unmerkliche geistige Beeinträchtigung und mischt die Truppe immer wieder mit ihrer unverblümten Offenheit auf.

Eine Zufallsgemeinschaft auf dem Weg nach Hamburg (von links): Susi (Lena Urzendowsky), Joseph (Joachim Król), Tiana (Nilam Farooq), Philipp (Ben Münchow) und Marianne (Iris Berben).

Regie führte Tobi Baumann, das Drehbuch schrieb Gernot Gricksch. Der bringt seine Sicht auf die Dinge im Presseheft zum Film wie folgt auf den Punkt: „Deutschland ist ein ungemütliches Land geworden. Der Stammtisch ist überall, und er ist ein Schlachtfeld geworden.“ Für alles gebe es vorgefertigte Meinungen, die man ohne Wenn und Aber zähnefletschend verteidige. „Und diese Dogmen treiben dann in Lager. Wir scheinen unversöhnlich. Dabei wollen wir am Ende des Tages doch alle dasselbe: eine Perspektive im Leben, einen gewissen Respekt, Glück und Liebe.“

Der Film bringt sein leidenschaftliches Plädoyer für mehr Miteinander und Verständnis recht dicke unters Volk. Doch vielleicht ist inzwischen die Sehnsucht nach mehr Menschlichkeit so groß geworden, dass man dem Film seine extreme Problemverdichtung, manche dramaturgische Ungereimtheit sowie seine finale süßliche Note verzeiht. Als wär‘s ein Weihnachtsfilm ohne Tannenbaum und Lichterglanz, aber mit viel seelischem Balsam, den der Zuschauer dankbar aufsaugt.

Was Ben Münchow und Joachim Król über in Braunschweig über „791 km“ sagen

Joachim Król (66, „Wir können auch anders“) war in Braunschweig überraschend von Jungdarsteller Ben Münchow (33, „Spy City“) unterstützt worden. Wir sprachen mit den beiden.

Die kleine Schicksalsgemeinschaft im Taxi geht sich zeitweise mächtig auf die Nerven. Nun haben Sie als Schauspieler ebenfalls auf engstem Raum zusammenarbeiten müssen. Gab‘s auch da ordentlich Zoff?

Król: Bemerkenswerterweise waren wir von Anfang an eine harmonische Truppe. Wir hatten uns erstmals in Köln in einem improvisierten Studio getroffen, haben am Text gearbeitet, waren eingebunden in den Entwicklungsprozess des Films und bekamen auch mit, welcher technische Aufwand erforderlich war. Das gibt es selten. Uns war ja von vornherein klar, dass wir diese 791 Kilometer nicht wirklich fahren würden.

Jeder Charakter im Film scheint für eine gesellschaftliche Position zu stehen. Was hätten Sie persönlich aus solch einer Taxifahrt gemacht?

Król: Aus der Privatperspektive hätte mich Marianne sehr interessiert, weil sie aus meiner Generation kommt und wir uns erstmal darüber unterhalten hätten, welche gemeinsame Vergangenheit uns verbindet, ob sie 1982 etwa auch auf der großen Bonner Friedensdemo gewesen ist. Bei Bens Figur wären wir wahrscheinlich über den Fußball zusammengekommen. Mit Tiana eine schöne junge Frau im Taxi zu haben, hätte mich natürlich erfreut. Da zieht man den Bauch ein, ist sehr charmant und versucht, einen guten Eindruck zu machen. Susi wiederum hätte meinen Beschützerinstinkt geweckt. Weil sie verletzlich wirkt, ein bisschen geheimnisvoll ist und verzaubert. So hätte ich Zugang zu allen.

Münchow: Ich hätte sicher auch privat großen Gefallen gefunden an der Figur der Marianne. Ich mag den Hippie-Gedanken, den sie hat. Ich meditiere seit einem Jahr selbst regelmäßig einmal am Tag. Einfach, weil es gut ist für den Beruf. Sich mal zehn Minuten den Luxus zu gönnen, zu schweigen und keine Gedanken zu haben. Bei Joseph hingegen hätte ich mich bemüht, die harte Schale zu knacken. Der ist so griesgrämig und hat zu allem eine ganz andere Meinung, als ich sie persönlich habe. Bei ihm würde ich sicherlich versuchen

herauszufinden, worin seine Unsicherheiten liegen und seine Ungereimtheiten.

Der Film verdichtet stark. Das könnte manchem Zuschauer zu viel der Probleme sein. . .

Münchow: Aber der Film übertreibt nicht. Setz dich mal in Berlin in eine U-Bahn, und du erlebst doch all diese Menschen, wie sie in diesem Taxi aufeinanderprallen! Unser Film ist nicht „bigger than life“, wie es im Kino so

oft ist, sondern einfach nur gnadenlos direkt. Wir bedienen keine Klischees, aber natürlich verdichten wir sehr stark. Übrigens haben wir oft nach Drehschluss weiter über die Themen, die im Film angesprochen werden,

diskutiert. Weil uns das eben alle sehr umtreibt.

Król: Rein technisch gedacht: Wenn Marianne plötzlich im Taxi aufwacht und Joseph fragt: Hast du schon mal über den Tod nachgedacht, dann hat im Taxi über einen längeren Zeitraum niemand gesprochen. Das können wir aber in Echtzeit nicht darstellen. Dann wäre das Kino schnell leer. Aber ich kann von einem emanzipierten Publikum doch wohl erwarten, dass es diese Zeitsprünge erkennt. Der Film komprimiert, was sich im wahren Leben in acht, neun Stunden ereignet hätte. Und in dieser Zeit kann schon eine Menge angesprochen werden. Ich bin in meinem Leben Tausende Kilometer per Anhalter gefahren: Da kommt man schnell von einem Thema zum anderen, vom Hölzchen aufs Stöckchen.

Regisseur Tobi Baumann hat „791 km“ einen Empathiefilm genannt...

Król: Ich finde, das ist ein schöner Begriff. Er will ja damit sagen, dass in unserer Gesellschaft die Vereinzelung unfassbar zugenommen hat und damit auch Teilnahmslosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Gedankenlosigkeit. Früher hat man am Abendbrottisch zusammen gesessen, und da wurde der Tag noch mal durchgekaut. Wir haben uns für den Film bewusst verboten, dass sich alle im Taxi schnell die Kopfhörer aufsetzen, um für sich zu bleiben. Uns ging es schließlich um die Auseinandersetzung.

„791 km“ vereint mehrere Generationen vor der Kamera. Sind die Herangehensweisen bei der Arbeit bei allen die gleichen? Schließlich sind Sie unterschiedlich sozialisiert. Geht die junge Schauspielergeneration anders an solch eine Sache heran?

Król: Die Sozialisation ist definitiv eine ganz andere. Meine Vorbilder waren Theaterschauspiel-Größen wie Otto Sander, Max Schmiedinger oder Margit Carstensen. Das sind Schauspieler, die Bens Generation wohl nicht mehr so viel sagen.

Münchow: Widerspruch! Ich komme aus einer Schauspielerfamilie und kenne folglich auch Otto Sander gut. Aber für mich sind Schauspieler wie Joachim Król und Iris Berben vorbildlich. Die beiden kenne ich durch ihre Filme, solange ich laufen kann. Wenn Joachim von großen Kollegen wie Sander gelernt hat, dann kommt der Otto durch ihn bei mir ja auch irgendwie an.

Krol: Mir sind aber auch schon junge Kolleginnen und Kollegen beim Film – und noch mehr beim Fernsehen – begegnet, die überhaupt keine Ambitionen haben, Theater zu spielen oder sich überhaupt in dieser Richtung ausbilden zu lassen. Für mich führte in den frühen 1980er Jahren der Weg nur über das Theater. Nach dem Abschluss an der Otto-Falckenberg-Schule direkt ins Fernsehen zu gehen, hätte ich als Abstieg betrachtet. Kino, ja das wäre noch akzeptabel gewesen. Aber ich habe studiert, um Theater zu machen.

Münchow: Ich merke deutlich – und das ist nicht wertend gemeint–, wenn eine Kollegin oder ein Kollege die Theaterhochschule besucht hat. Ich vermute, es liegt an deren Umgang mit der Sprache.

Król: Zustimmung! Denn selbst wenn ich als Schauspieler die Aufgabe bekomme, undeutlich zu sprechen, muss ich deutlich undeutlich sprechen können. Bei manchem Kollegen muss ich leider feststellen: Der trifft den Straßenton ganz gut, aber ich verstehe nur die Hälfte. Das kann nicht Sinn der Übung sein.