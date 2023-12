Braunschweig. Die Band um Sänger Louie und Geiger Rainer Tacke ist ein Braunschweiger Phänomen. Und trifft mit melancholischen 80er-Covern einen Nerv.

Die Leute murmeln und summen es mit wie ein Mantra: „Sweet dreams are made of this.“ Jeder hat es im Ohr: „Who am I to disagree? / I travel the world and the seven seas.“ Warum? „Everybody‘s looking for something.“

So funktionieren Silent Radio. Die altbekannten Verse, ewig wiederholt seit den 80ern, haben sich eingebrannt ins kollektive Popgedächtnis. Und holen dich hier im Westand neu ab, weil die Braunschweiger Coverband um Frontmann Louie sie neu arrangiert und vor allem instrumentiert serviert. Markenzeichen, neben Louies sonorem Bariton und seinen Entertainer-Qualitäten: Rainer Tacke, der große Brünette mit der E-Geige. Elektronisch verfremdet, übernimmt er mit ihr oft Keyboard-Parts der Originalsongs. Oder tritt mit Riffs und markanten Soli hervor.

Cindy Lauper mit Dreitagebart

Silent Radio covern „Mr. Brightside“ von The Killers, „Umbrella“ von Rihanna, „Save a Prayer“ von Duran Duran. Viele Originale kommen aus den 80ern. Besonders schön ist die Version von Kate Bushs „Running Up That Hill“, zart mit hervorgehobener Akustik-Gitarre und Geige, eindringlich gesungen. Das muss man erstmal hinbekommen, Kate Bushs zerbrechlich schwebende Sopranstimme mit Dreitagebart und Beinahe-Bass wie selbstverständlich zu ersetzen. Oder Cindy Laupers „All Through The Night“ auf diese Weise Herr zu werden.

Louie lieben die Leute, und er charmiert sie mit Selbstbewusstsein und Selbstironie. „Den nächsten Refrain könnt ihr gerne mitsingen. Das ist allerdings nicht so einfach. Im Zweifel so tun, als ob. Das mache ich auch oft.“ Neben ihm, dem schnoddrig-lustig-melancholischen Frontmann, sehr aufrecht: Rainer Tacke. Seine fein geschnittenen Gesichtszüge wirken wie gemeißelt, verändern sich beim Spielen kaum. Das verleiht seiner Erscheinung etwas elegant Stautenhaftes. Altmeister Claus Hartisch an der Gitarre, Jens Müller am Bass, Lars Plogschties an den Drums, quasi eine All-Star-Band, komplettieren das aparte Bild.

Silent Radio zielen aufs Herz

24 Jahre spielen Tacke und Louie, anfangs als Duo, als Silent Radio schon zusammen. Ihre Arrangements sind harmonisch und strukturell nicht überfordernd. Sie bleiben auf dem Boden des unbedingten Wohlklangs und zielen aufs Herz, auf Atmosphäre, Gefühl. Aufs Miteinander im Genuss der altbekannten, neu servierten Lieblingslieder, von Mando Diao („Dance With Somebody“) über Linkin Park („Shadow of the Day“) bis zu Billy Idol (diverse). Die Menge ist lautstark mit ihnen, zweimal gut 700 Leute, heute und am morgigen Samstag. Beide Male ausverkauft.