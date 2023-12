Braunschweig. Der Kapellmeister des Staatsorchesters wird GMD in Heidelberg. Für sein letztes Sinfoniekonzert wählt er ein ungewöhnliches Programm.

Seinen ersten Auftritt in Braunschweig hatte er gleich auf dem Burgplatz, als Dirigent einer Vorstellung der „Madama Butterfly“ im Juli 2021. Da war Mino Marani noch nicht Kapellmeister am Staatstheater, sondern in der letzten Bewerbungsrunde für den Posten. „Dazu gehört eben auch ein öffentliches Dirigat, um zu zeigen, wie man unter realen Bedingungen zurechtkommt. Der Burgplatz war da schon besonders herausfordernd. Aber ich war froh, dass ich nach den langen Corona-Lockdowns überhaupt wieder dirigieren konnte“, erzählt der hochgewachsene, rotgelockte Italiener.

Marani bestand die Feuerprobe mit Bravour und wechselte zur Spielzeit 2022/23 vom Theater Koblenz als Erster Kapellmeister ans Staatstheater. Das Braunschweiger Publikum lernte ihn schnell schätzen. Der 38-jährige wirkt stets akribisch vorbereitet. Er dirigiert leidenschaftlich, aber exakt und scheint bei allem Elan nicht sonderlich auf Selbstdarstellung bedacht. Seine Fähigkeiten blieben auch andernorts nicht verborgen. Zur nächsten Spielzeit wechselt Marani als Generalmusikdirektor (GMD) zum Theater und Orchester Heidelberg. Ein Schritt weiter auf der Karriereleiter, auch wenn das Heidelberger Ensemble kleiner und kein sogenanntes A-Orchester wie das Braunschweiger ist.

Mino Marani - so gelangte er nach Braunschweig

Er sei dankbar für das Vertrauen, das ihm GMD Srba Dinic und Generalintendantin Dagmar Schlingmann hier entgegengebracht hätten, sagt Marani. In Braunschweig habe er erstmals groß besetzte Opern wie Wagners „Rheingold“ und „Götterdämmerung“ oder aktuell Richard Strauss „Salome“ dirigieren können. Auch dass man ihm die Leitung von Sinfoniekonzerten anvertraute, sei für einen Kapellmeister, der vor allem auf Musiktheater abonniert sei, nicht selbstverständlich. Mit seinen nicht mal 40 Jahren kann Marani nun schon einen beträchtlichen Erfahrungsschatz vorweisen. Aufgewachsen in Cesena, lebt und arbeitet er nach dem Studium von Klavier, Komposition, Dirigieren und Kommunikationswissenschaft in Bologna seit 2011 in Deutschland. Über die Theater Mainz, Osnabrück, Pforzheim und Koblenz kam er nach Braunschweig.

An diesem Sonntag und Montag leitet Marani, Familienvater einer dreieinhalbjährigen Tochter, sein vorerst letztes Sinfoniekonzert in Braunschweig. Das Programm hat er selber ausgesucht. „Ich wollte gerne Stücke zu Gehör bringen, die hier noch nie oder zumindest lange nicht mehr aufgeführt wurden. Zudem ist mir die Musik des 20. Jahrhunderts nahe“, sagt er im Gespräch. Also stellt er Luciano Berios Schubert-Bearbeitung „Rendering per orchestra“ vor.

Wie Luciano Berio Schuberts letzte Sinfonie restaurierte

Der italienische Komponist (1925-2003) habe Skizzen für eine Sinfonie in D-Dur, die Schubert kurz vor seinem Tod notierte, orchestriert und aneinandergefügt, hinzukomponierte Übergänge allerdings deutlich gemacht, „wie man das bei modernen Gebäude-Restaurierungen mit Stahl und Glas auch tut“. Allerdings habe Berio selbst bei diesen Übergängen versucht, weitere Schubert-Skizzen einzubeziehen. „Die Musik ist zu 70 Prozent Schubert, zu 30 Prozent Berio“, bringt es Marani auf eine Formel. Übrigens sei das Werk nicht mit der „Unvollendeten“ zu verwechseln, die Schubert deutlich früher geschrieben und kompositorisch durchaus vollendet habe - wenn auch nur zwei Sätze.

Passend dazu serviert Marani noch Dmitri Schostakowitschs 15. und damit ebenfalls letzte Sinfonie. Der russische Komponist (1906-1975), der unter dem Druck einer Diktatur lebte und arbeitete, gilt als packend, aber auch schwierig und zerrissen. Seine letzte Sinfonie sei ein spannendes, dynamisches, aber zugängliches Werk voller Bezüge auf andere Komponisten und feiner Ironie, sagt Marani. „Es wirkt wie eine musikalische Lebensbilanz - und es endet versöhnlich, mit erhabener positiver Ruhe.“

Sonntag, 17. Dezember, 11 Uhr, Montag, 18. Dezember, 20 Uhr, Großes Haus.