Berlin. Im Podcast „So fühlt sich Krieg an“ berichtet FUNKE-Reporter Jan Jessen über die und aus der Ukraine. Nun wird er dafür ausgezeichnet.

Der Podcast „So fühlt sich Krieg an“, in dem FUNKE-Reporter Jan Jessen von seinen Erlebnissen in der vom Krieg zerrütteten berichtet, wird beim 25. „European Newspaper Award“ ausgezeichnet. Alle zwei Wochen spricht Jessen über das, was er als Kriegsreporter bei seinen Reisen in das Land erlebt hat. Zudem kommen Betroffene zu Wort. Produziert wird der Podcast von Redakteurin Anja Wölker, veröffentlicht wird er jeden zweiten Mittwoch um 5 Uhr.

136 Zeitungen aus 22 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil, mehr als 3.500 Einreichungen gab es in den 20 Kategorien. Der Award gilt als einer der größten Wettbewerbe zum Thema Zeitungsdesign weltweit. Die Verleihung findet im Rahmen des „European Newspaper Congress“ in Wien statt (19. und 20. Juni 2024).

„So fühlt sich Krieg an“ gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. (fmg)