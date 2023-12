Braunschweig. Die szenische Lesung des Kolonialismus-Romans „Herz der Finsternis“ im Staatstheater ist fordernd, faszinierend - und etwas ermattend.

Dieser Abend wird sicher noch in dem einen oder anderen Traum nachwirken. Die bedrohliche Atmosphäre der Inszenierung – wie schockiert und entkräftet der Erzähler über das Gesehene berichtet: Das ist beim Zuhören und Zuschauen ein intensives Erlebnis. Ihm komme es vor, als versuche er, einen Traum zu erzählen, hält Ben Becker in der Rolle des desillusionierten Flussdampferkapitäns Marlow nach der ersten halben Stunde inne. „Sinnlos, weil keine Nacherzählung eines Traumes das Gefühl vermitteln kann, im Unfassbaren gefangen zu sein.“ Doch dann schildert er weiter eindringlich, wie er „diesem Mann“ begegnete – und wie ihn der Fluss zunächst so faszinierte, „wie eine Schlange einen Vogel fasziniert, einen dummen kleinen Vogel“.

Ben Beckerinszenierte bereits Texte aus der Bibel sowie von Alfred Döblin, Franz Kafka und Joseph Roth. In der szenischen Lesung „Apokalypse“ – am Dienstag vor 450 Zuschauern im Großen Haus des Staatstheaters Braunschweig – präsentierte er nun eine Erzählung von Joseph Conrad. Durch den polnisch-britischen Schriftsteller fand er den Zugang zu Abenteuerromanen. Den Namen ließ er sich dann sogar als Tattoo auf seinen linken Arm stechen.

Im „Herz der Finsternis“: brutale Ausbeutung

„Herz der Finsternis“ erzählt, wie Charlie Marlow im Auftrag einer belgischen Handelsgesellschaft den Kongo hinauf fährt. In den auf seinem Weg liegenden Handelsposten, von der Gesellschaft gedacht als „Leuchtfeuer auf der Straße zum Besseren“, erlebt er brutale Ausbeutung und Misshandlung der Einheimischen; sieht Halbverhungerte, Totgeweihte, gekrümmt „in allen möglichen Haltungen des Schmerzes, der Verlassenheit und Verzweiflung“. Der Fluss, von Anfang an diabolisch und unheimlich, führt immer weiter fort in die Dunkelheit der Wildnis und zum Zentrum des Bösen: zu Handelsagent Kurtz, der sein Gebiet besonders skrupellos ausbeutet. Er liefert so viel Elfenbein wie alle anderen Handelsagenten zusammen.

Joseph Conrad schrieb die Erzählung im Winter 1898/99 in nur zwei Monaten, wohl als Befreiung von lastendem Druck, geprägt von Erlebtem. 1889 war der damalige Kapitän im Auftrag einer belgischen Handelsfirma acht Monate in Afrika. Die Beobachtungen in der belgischen Kolonie führten zu einer kritischen Haltung gegenüber den Aktivitäten der Weißen in Afrika.

Ein Kolonialist spielt Gott

Ausbeutung, die Geringschätzung von Menschenleben, das Durchsetzen von Zielen mit Gewalt: Das sind natürlich zeitlose Themen. Ein Kern des Erzählten ist aber auch die Selbstbetrachtung: Was ist bloß aus mir geworden? Über Kurtz sagt jemand: Mit seinen kranken Methoden, indem er hier Gott spielt, hat er der Firma mehr Schaden als Nutzen zugefügt. Marlow soll ihn zurück in die Zivilisation bringen.

Er trifft den Handelsagenten in der auf 90 Minuten gestrafften Erzählung schließlich an einem Weg an, auf dem Köpfe auf Pfähle aufgespießt sind. Krank und abgemagert und dennoch ein gefährliches Monster der Maßlosigkeit. „Die Wildnis hatte sich an ihm gerächt für seinen fantastischen Raubzug und ihn in sich selbst verwandelt. Jäger und Gejagter im schwarzen Kontinent seiner Seele.“ Auf das Schiff gebracht, überreicht Kurtz dem Kapitän eine Mappe mit Papieren und Fotos. Sein Vermächtnis. Er stirbt bald mit den letzten Worten: „Das Grauen! Das Grauen!“

Ben Beckers Lesung: fordernd, auch etwas ermattend

Ben Becker ist den ganzen Abend über in der Rolle des Kapitäns. Im Buch erzählt der seine Geschichte Seeleuten. In der szenischen Inszenierung sitzt er an einem Schreibtisch und nimmt seine Story auf Tonband auf. Er kommt langsam auf die Bühne, öffnet zunächst eine Dose mit Spaghetti in Tomatensoße. Per Kamera wird die Unordnung auf dem Tisch, darunter Münzen und eine Waffe, auf eine Leinwand übertragen. Dann beginnt die bedächtige Erzählung mit tiefer Stimme.

Ben Becker durchlebt das Geschehen, begleitet von stimmungsvollen Klängen und Musik. Yoyo Röhm sorgt für Explosionen, Naturgeräusche, bedrohliche Akkorde, Trommelrhythmen und wummernden Bass. Beckers Ein-Mann-Performance gibt auch den anderen Akteuren durch markante Stimmen Plastizität. Es gibt Ausbrüche und Raunen, Männer mit Schimpansenlachen und säuselnde Freundlichkeit. Die Lesung ist fordernd, auch etwas ermattend. Beschwingt geht hier keiner raus. Aber fasziniert über die Kraft der Sprache, Aussprache und Darstellung. Der Abend hat in jeder Hinsicht Sound.

Das Publikum: 90 Minuten lang gebannt

Zum Schluss sinkt Beckers Marlow in einen Sessel und schaut abwesend in die Ferne. Das Bühnenlicht erlischt. Das Publikum, 90 Minuten lang still gebannt, wartet noch einige Sekunden, bevor kräftiger Applaus einsetzt und viele im Stehen applaudieren. Bei den ersten Aufführungen von „Apokalypse“ hatte Ben Becker, der sich selbst als Panzer aus Porzellan charakterisiert, zum Schluss „The End“ von The Doors gesungen, oben ohne und voller Blut. Das nun reduzierte Ende ist einprägsamer. Was aber könnte er nach dem Applaus noch sagen? Der 58-Jährige entscheidet sich für: „Frohe Weihnachten“.