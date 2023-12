Braunschweig. Der Film „Tearing Walls Down“ erzählt von Oppositionspolitikerinnen in türkischen Gefängnissen. Die Fronten sind verhärtet, auch im Kino.

Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ und Gülten Kışanak. Drei demokratisch gewählte Parlamentarierinnen der türkischen Opposition. Vor sieben Jahren wurden sie nach einer Welle von Anschlägen und Militäreinsätzen, die das Land erschütterte, verhaftet. So wie zahlreiche weitere Politiker der Oppositionspartei HDP, die sich für eine linksgerichtete Politik, vor allem aber für die große kurdischstämmige Minderheit in der Türkei einsetzt. Die macht knapp 20 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

Die Bombenattentate der Jahre 2015/2016 trafen kurdische Aktivisten, aber auch türkische Soldaten und Zivilisten. Die Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan, die durch die Wahlerfolge der erst 2012 gegründeten HDP zwischenzeitlich die absolute Mehrheit verloren hatte, reagierte mit Ausgangssperren und Verhaftungswellen in den Kurdengebieten. Darauf flammte der bewaffnete Konflikt mit der militanten Untergrundorganisation PKK erneut auf, die EU-weit als terroristisch angesehen wird. Die AKP beendete den Friedensprozess mit kurdischen Vertretern, den Erdogan einst selbst mit angestoßen hatte.

Türkei: Pauschale Vorwürfe der Nähe zur PKK

Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ und Gülten Kışanak wurden wie viele andere oppositionelle Politiker zu teils langen Haftstrafen verurteilt. Die Anklage warf ihnen offenbar pauschal Nähe zur PKK vor, nicht aufgrund nachgewiesener Kontakte, sondern beispielsweise aufgrund von pro-kurdischen Redebeiträgen, „die sie ganz öffentlich im Parlament gehalten haben“, wie Sibel Yiğitalp im Braunschweiger Universum-Kino empört erklärt.

Auch Sibel Yiğitalp war bis Juni 2018 HDP-Parlamentsabgeordnete. Seitdem lebt sie in Deutschland im Exil. Im Universum-Kino stellt die 52-jährige Politikerin am Montagabend die knapp einstündige Doku „Tearing Down Walls“ vor, die vom Schicksal ihrer drei Kolleginnen erzählt. Oder vielmehr Angehörige davon erzählen lässt. Auch Yiğitalp kommt zu Wort. Das Problem am engagiert, aber offensichtlich mit Mini-Budget gedrehten Film ist: Wenn man sich in der türkischen Geschichte, Geografie und Politik nicht ein bisschen auskennt, ist man hinterher auch nicht viel schlauer. Die Doku erklärt kaum etwas, reiht nur sprunghaft Aussagen über Leben und Wesen der inhaftierten Politikerinnen und ein paar Impressionen aus der Türkei und Sibel Yiğitalps Berliner Exil aneinander.

Das Hochsicherheitsgefängnis Kandira, in dem die türkische Oppositionspolitikerin Figen Yüksekdağ inhaftiert ist. © Verleih | Tearing Walls Down

Mutige Figen Yüksekdağ: Was sie Erdogan vorwarf

Hauptprotagonisten sind der Bruder von Aysel Tuğluk und der Lebensgefährte von Figen Yüksekdağ. Alle wirken bürgerlich, bodenständig, gefasst. Figen Yüksekdağ stamme aus einer gläubigen, nationalistischen Familie, habe sich aber für linke Politik engagiert und für linke Zeitungen gearbeitet, erzählt ihr Lebensgefährte Sedat Şenoğlu, ebenfalls Journalist. So habe man sich kennengelernt. 2014 trat Figen Yüksekdağ der HDP bei, wurde Co-Vorsitzende, trat als mutige Erdogan-Kritikerin auf (Sie warf ihm etwa vor, im Anti-Terror-Krieg in Syrien statt des IS kurdische Rebellen anzugreifen und den IS verdeckt zu unterstützen).

Die Haft sei hart, aber Figen werde sie durchstehen, meint Şenoğlu. Sie sei nicht das erste Mal im Gefängnis. Wenn man sich in der Türkei in der Opposition engagiere, müsse man damit rechnen, sagt er stoisch. Gelegentlich dürfe er Figen im Hochsicherheitsgefängnis kurz besuchen. Und ihr Bücher bringen.

Aysel Tuğluk (links) im Wohnzimmer ihrer Familie. Die HDP-Politikerin ist mittlerweile aus der Haft entlassen worden, die ihr schwer zugesetzt hat. © Verleih | Tearing Walls Down

Verhärtet im Kampf gegen das Regime

Aysel Tuğluk dagegen hat die Haft offensichtlich schwer mitgenommen. Sie ist mittlerweile entlassen, sitzt in der Doku ganz ergraut neben ihrem Bruder auf dem Sofa, lächelt manchmal, sagt aber kaum etwas. Der Tod ihrer Mutter während der Haftzeit sei ein extrem harter Schlag für sie gewesen, erzählt ihr Bruder. Selbst zur Beerdigung habe man ihr erst nach langem Drängen und dann zu spät Hafturlaub gewährt. Offenbar hat Aysel Tuğluk iim Gefängnis ein Demenzleiden entwickelt.

Was bei der Doku rüberkommt: wie leidensfähig und unbeugsam die meisten Protagonisten des Films sind. Aber auch verhärtet im Einsatz gegen die Regierung, die sie als Regime, einige auch als faschistisches Regime bezeichnen. Es ist immer wieder von Kampf die Rede, nicht von Verhandeln oder Kompromissen.

Türkei: rekordverdächtige 396 Gefängnisse

Es heißt, die HDP könnte in der Türkei noch deutlich mehr Wählerstimmen holen, wenn sie ihr Spektrum erweitere und sich eindeutig von der PKK distanziere. Während der Doku und in der anschließenden Gesprächsrunde wird aber deutlich, dass es Sibel Yiğitalp, ihren Kolleginnen und vielen Besuchern in allererster Linie um die kurdische Sache geht. Immer wieder fällt der Name des seit fast 25 Jahren inhaftierten PKK-Gründers Abdullah Öcalan. Seine harte Isolationshaft nennt Sibel Yiğitalp als einen Grund für die verhärteten Fronten. In der Türkei gebe es 396 Gefängnisse, so viele wie nirgends sonst in Europa. Die AKP habe ihre Zahl fast verdreifacht. „Das Volk“ - gemeint ist wohl vor allem die kurdische Bevölkerung - werde systematisch verarmt und in die Kriminalität und den Untergrund getrieben.

Die Türkei führe einen „Krieg“ im eigenen Land, aber auch mit Angriffen des Militärs gegen die Kurden im nordsyrischen Rovana. Auf unsere Frage, was mit Krieg genau gemeint sei, wird es emotional. „Krieg ist, wenn Bomben fallen, aber auch wenn dir die Knochen deiner Angehörigen aus dem Gefängnis in einem Karton geschickt werden“, ruft eine Besucherin. Auch an Deutschland wird Kritik geübt: An Waffenexporten in die Türkei und dafür, Erdogan wegen des Flüchtlingsdeals nicht entschlossener entgegenzutreten. „Wir werden weiterkämpfen“, lautet ein Slogan, der im Film immer wieder fällt. Und: „Wir geben die Hoffnung nicht auf.“ Aber von Hoffnung ist nicht viel zu spüren.