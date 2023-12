Wolfsburg. Der Verein „Jugend in der Galerie“ schenkt der Leiterin der Städtischen Galerie zum Abschied die Arbeit „Positi“ von Olaf Nicolai.

Knödel-Installationen von Gabriela Oberkofler, eine Bier-Edition von Johannes Heidenpeter, die Bar in der Gerichtslaube. Susanne Pfleger verband gern Kunst und Küche, sieht im kulinarischen Genuss das Kreative wie in den Werken, die sie auf Schloss Wolfsburg ausstellte und sammelte. Dabei erwarb sie sich für ihre Cocktails ebenso einen herausragenden Ruf wie als Leiterin der Städtischen Galerie. Und als Honorar-Professorin für Kunstmanagement an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle.

Susanne Pfleger wird verabschiedet und alle kommen zusammen

Dass und noch viel mehr von ihrem 30-jährigen Engagement würdigten am Samstagabend im Gartensaal Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Falko Mohr, Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, zu ihrem Abschied. „Die Zeit verging wie im Fluge“ titelte Susanne Pfleger diesen Abend. Vor geladenen Gästen, die ein „Who is Who“ der hiesigen Kulturszene waren. Dass sie alle gekommen waren, zeigte, welche Anerkennung die leise, aber konsequent agierende, neue Akzente setzende, scheidende Galerie-Chefin genießt.

Im Gartensaal von Schloss Wolfsburg wurde die Ausstellung eröffnet. © regios24 | Helge Landmann

Das größte Abschiedsgeschenk machte der 66-Jährigen der von ihr gegründete Verein „Jugend in der Galerie“: „Positi“ von Olaf Nicolai. Nicht von ungefähr, denn Künstler wie Werk symbolisieren ihr Verständnis von zeitgenössischer Kunst. Sowie ihre tief lotenden, umfassenden Kenntnisse europäischer Kunstgeschichte. Also, „Positi“ ist eine zweiteilige Skulptur, die künftig vorm Portal zum Renaissance-Schloss stehen wird.

Zwei Platten, die auf dem Boden liegen. Das ist der eine, der von Nicolai aus Materie gestaltete Teil. Der zweite Teil ist Wandel, Veränderung durch Nutzung: Besucherinnen und Besucher werden eingeladen, diese Platten zu betreten, auf ihnen zu stehen. Die Einbeziehung des Publikums ist ein Anliegen Susanne Pflegers, dem sie immer wieder Rechnung trug („Dein Raum“ im Südflügel, „Kunststation“ im Bahnhof).

Mehrfacher Documenta- und Biennale-Venedig-Teilnehmer Olaf Nicolai stellt aus

Der Künstler Olaf Nicolai (2.v.l.), links Oberbürgermeister Dennis Weilmann, rechts die Dezernenten Kai-Uwe Hirschheide und Iris Bothe. © regios24 | Helge Landmann

„Positi“, der Titel dieser Arbeit, „spielt mit dem Namen der Kämmerer des byzantinischen Kaisers, den sogenannten Praepositi“, schreibt Professorin Pfleger in ihrer Einladung zur Präsentation des Werkes am Samstagabend im Ostflügel des Schlosses. Also, so die näheren Erläuterungen: Während der Kaiser den Gottesdienst in der Hagia Sofia besuchte, warteten die Kämmerer vorm Portal. Dabei zeichneten sich im Laude der Zeit ihre Fußabdrücke im Stein ab. Diese Spuren seien noch heute nachvollziehbar.

Nicolai erhielt 2002 den 1959 aufgelegten Wolfsburger Preis „Junge Stadt sieht junge Kunst“. Von der damit verbundenen Ausstellung ist die Installation „Die Flamme der Revolution. liegend“ auf Schloss Wolfsburg geblieben. Er hat damit das sozialistische Monument in Halle aus DDR-Zeiten gekippt in die kapitalistische VW-Stadt gebracht. Ästhetisch, zum Nachdenken anregend, auch monumental. Beide, Professorin Susanne Pfleger und Olaf Nicolai sind Herausgeber des auf der Leipziger Buchmesse 2004 als „schönstes Buch der Welt“ 2003 ausgezeichneten Kataloges „Rewind Forward“. Praepositus war auch Titel hoher Offiziere der römischen Armee. Susanne Pfleger erwies sich als Praepositus der Städtischen Galerie.