Braunschweig. Die Kunst-Initiative WRG-Studios will mehr Atelierhäuser in Braunschweig etablieren und bespielt die Leerstände in der Innenstadt.

Mit einer Walze platt gedrückte Metallreste einer Küche, die im Raum hängen und von einer nicht sichtbaren Klangquelle musikalisch bespielt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz, der in einem Smartphone-Video Bälle fallen lässt und grüne Laseraugen bekommt bei einer Unterhaltung mit einer Künstlerin.