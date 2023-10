Taylor Swift: Hype um „The Eras“-Film im Astor Braunschweig

Braunschweig Am Freitag startet der Konzertfilm „Taylor Swift: The Eras Tour“ in den Kinos. Hier ist er in unserer Region zu sehen, so viel kostet er.

Taylor Swifts Film zur Eras-Tour kommt am Freitag in die Kinos.

Superstar Taylor Swift bricht einen Rekord nach dem anderen – Die Popsängerin ist aktuell auf Welttournee und sorgt für ausverkaufte Stadien. Noch vor dem Tourstart in Deutschland ist ab dem 13. Oktober ein Film über ihre „Eras Tour“ in den Kinos zu sehen. Im Vorverkauf wurden schon jetzt mehr als 100 Millionen Dollar umgesetzt, wie die Kinokette AMC in einer Pressemitteilung bekannt gab. „Auch bei uns in Braunschweig läuft der Vorverkauf ordentlich bis sehr gut“, sagt Frank Oppermann, Leiter des Astor-Filmtheaters.

Der Film sei bisher einzigartig: Das Konzert wird an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden im Originalton gezeigt. Terminiert sind zunächst nur die ersten zwei Wochenenden. „Wir testen zunächst, welche Zeiten besonders beliebt sind, und passen unseren Plan dann für die darauffolgenden Wochenenden an“, sagt Oppermann mit Verweis auf die teilweise sehr jungen Fans. „Die Termine an den Wochenenden sind vom Verleih vorgegeben“, so der Theaterleiter weiter, „Sie sollen dafür sorgen, dass die Stimmung im Saal einem Konzerterlebnis möglichst nahekommt“.

Im kommenden Jahr tritt Taylor Swift in drei deutschen Städten auf: in Gelsenkirchen, Hamburg und München. Foto: Martha Asencio-Rhine / DPA Images

Eintrittspreise haben mit Taylor Swifts Geburtsjahr zu tun

Es gibt noch weitere Vorgaben: Tickets für Kinder und Jugendliche gibt es beispielsweise ab 13,13 Euro, Erwachsene zahlen für ein reguläres Ticket 19,89 Euro. 13 ist Swifts Glückszahl, 1989 ihr Geburtsjahr und gleichzeitig Titel ihres fünften Studioalbums. Die Kinotickets können nicht storniert werden – eine weitere Vorgabe des Verleihs.

Der Trailer zum Taylor-Swift-Konzertfilm

Taylor Swift kommt im Juli nach Gelsenkirchen, Hamburg und München

Das Astor-Kino in Braunschweig zeigt den Film unter anderem im größten Saal des Hauses mit Atmos-Sound auf der 264 Quadratmeter großen Leinwand. So soll laut Oppermann das Konzerterlebnis ins Kino übertragen werden. Der Film vergrößert die Vorfreude der Fans, bevor die Sängerin ab Juli 2024 nach Gelsenkirchen, Hamburg und München kommt, und er ist gleichzeitig ein kleines Trostpflaster: Für die Konzerte konnten nur die wenigsten „Swifties“, wie die treuen Fans von Taylor Swift liebevoll genannt werden, Tickets ergattern. Nach kurzer Zeit waren die Tickets bereits vergriffen.

Singen und Tanzen ist erwünscht, und auch ansonsten erwarten Kinobetreiber eine einzigartige Atmosphäre – Glitzer und Freundschaftsarmbänder inklusive.

An diesen Orten ist der 168-minütige Film in unserer Region zu sehen

Astor-Filmtheater Braunschweig:

Freitag, 13. Oktober, 18 und 19.30 Uhr; Samstag, 14. Oktober, 15.45 und 19.30 Uhr; Sonntag, 15. Oktober, 12, 15.45 und 19.30 Uhr; Freitag, 20. Oktober, 19.30 Uhr; Samstag, 21. Oktober, 19.30 Uhr; Sonntag, 22. Oktober, 19.30 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Cinemaxx Wolfsburg:

Freitag, 13. Oktober, 18, 20 und 22 Uhr; Samstag, 14. Oktober, 12, 14, 16, 18 und 20 Uhr; Sonntag, 15. Oktober, 12, 14.30, 16, 18.30, 19.30 Uhr; Donnerstag, 19. Oktober, 16 und 19.30 Uhr; Freitag, 20. Oktober, 16 und 20 Uhr; Samstag, 21. Oktober, 16 und 20 Uhr; Sonntag, 22. Oktober, 16 und 19.30 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Cineplex Goslar:

Freitag, 13. Oktober, 19.10 Uhr; Samstag, 14. Oktober, 15.30 und 19.10 Uhr; Sonntag, 15. Oktober, 19.10 Uhr; Donnerstag, 19. Oktober; 18.45 Uhr; Freitag, 20. Oktober; 19.45 Uhr; Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr; Sonntag, 22. Oktober, 19 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.