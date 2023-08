Auf Braunschweigs Burgplatz wird wieder geliebt und gelitten

Eine der drei Bühnen, die derzeit in Braunschweig entstehen: Auf dem Burgplatz bietet das Staatstheater unter freiem Himmel ab 26. August Puccinis Oper „Tosca“.

Sie müssen sich sputen, wenn Sie noch Karten für „Tosca“, das diesjährige Burgplatz Open Air des Staatstheaters, ergattern wollen! Mehr als Dreiviertel der Tickets sind bereits weg. Mit Puccinis Meisterwerk feiert das Theater seine 20. Saison auf dem Platz vor dem Dom.

Die Sommerproduktion 2023 wartet vom 26. August bis 13. September mit 19 Vorstellungen auf. Die Arena gilt als eine der schönsten Freiluftbühnen in Deutschland. Mehr als 360.000 Zuschauer haben sie seit 2003 besucht. Aus der Taufe gehoben worden war Braunschweigs sommerliche Arena einst mit George Bizets „Carmen“. Es folgten unter anderem „Don Giovanni“, „Rigoletto“, „Der fliegende Holländer“, „Madama Butterfly“, „Hair“ und „Aida“.

Die Arena wiegt so viel wie ein Einfamilienhaus

Seit dem 7. August wird auf dem Burgplatz für das publikumsträchtige Event gewerkelt, was das Zeug hält. Manchmal schon ab 7 Uhr morgens, in der Spitze mit 40 Technikerinnen und Techniker vor Ort. Die Arena wiegt insgesamt fast 200 Tonnen – so viel wie ein Einfamilienhaus.

„Die Zusammenarbeit mit allen Nachbarn ist einfach toll“, lobt Johannes Ehmann, Sprecher des Staatstheaters. „Es gibt Garderoben in der Handwerkskammer, in der Burg, Zuschauertoiletten vor dem Landgericht, Räume für Künstlerinnen und Künstler im Hotel Deutsches Haus und Platz für Instrumente im Dom.“

Alle Leuchten auf LED umgestellt

Stolz seien die Kollegen von der Technik, dass sie inzwischen fast alle Leuchten auf LED umstellen konnten. „Das spart viel Energie“, so Ehmann.

An der Produktion „Tosca“ beteiligt sind etwa 150 Künstler – Orchester, Sängerinnen und Sänger, Chor, Extrachor und Kinderchor.

Während die Arbeit an der Arena und am Bühnenbild weitergeht, wird ab Donnerstag auch dort geprobt. Bislang hatten sich die Künstler auf der Probebühne im Atlantis im Schimmelhof vorbereitet.

Zwischen Intrigen und Begierde

Puccinis „Tosca“ gehört seit der Uraufführung im Januar 1900 zu den beliebtesten Werken des Musiktheater-Repertoires. Puccinis schrieb einen Opernkrimi, der noch heute die Menschen aufwühlt: mit Intrigen, Liebe und fatalem Begehren. Regie: Anna Bernreitner. Musikalische Leitung: Generalmusikdirektor Srba Dinić.

Eine der bekanntesten Arien aus Tosca dürfte „E lucevan le stelle“ sein: „Und es leuchteten die Sterne, und es duftete die Erde, es knarrte die Gartentür, und Schritte streiften über den Sand. Sie trat ein, duftend, sank mir in die Arme. . .“

Tickets für alle Termine sind erhältlich an der Kasse des Staatstheaters, online über www.staatstheater-braunschweig.de sowie telefonisch über 0531-1234 567.