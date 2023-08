Braunschweig Der Konzert-Viererpack mit Santiano, Fury in the Slaughterhouse, Silbermond und Cro geht Donnerstag los. Es gibt mehrere Neuigkeiten und zwei Rekorde.

Vier Top-Acts gastieren dieses Jahr im Raffteichbad: Santiano, Fury in the Slaughterhouse, Silbermond und Cro.

Kultur in Niedersachsen Raffteich-Open-Air in Braunschweig: Tickets, Anfahrt, Neuheiten

Es ist das Open-Air-Konzert-Highlight für Braunschweig in diesem Jahr. Und so groß wie 2023 war es bislang noch nie: Das 13. Raffteich-Open-Air steht an. Knapp 25.000 Musikfreunde werden zwischen Donnerstag und Sonntag auf dem Freibadgelände in Braunschweigs Westen erwartet. Donnerstag starten Santiano mit ihrer Jubiläumsshow zum zehnjährigen Bestehen. Freitag stellen Fury in the Slaughterhouse ihr aktuelles Nummer-Eins-Album „Hope“ und all ihre weiteren großen Hits vor. Samstag stehen Silbermond unter dem Motto „Auf, auf“ auf der Bühne. Cro macht zum Finale am Sonntag mit seiner „11:11“-Tour Station in Braunschweig. Was Konzertbesucher zu den Shows auf der Volksbank-BraWo-Bühne wissen müssen, lesen Sie hier.

Für welche Raffteich-Shows gibt es noch Karten?

Für die diesjährigen Raffteich-Konzerte vermeldet die veranstaltende Konzertagentur Undercover Rekordkapazitäten. Bis zu 8500 Menschen finden Platz bei den Konzerten. Neben den Stehplätzen werden erstmals auch 1100 Sitzplätze auf einer 50 Meter breiten Tribüne verfügbar sein. Für Cro sind sämtliche Karten bereits vergriffen, für die anderen Konzerte sind noch Tickets verfügbar. Zum Beispiel bei der Konzertkasse gibt es Karten ab 61,40 Euro für Santiano, für Fury in the Slaughterhouse kosten sie ab 71,40 Euro, für Silbermond ab 61,10 Euro. 4500 Menschen werden zu Santiano erwartet, 5000 zu Fury in the Slaughterhouse, 6000 zu Silbermond und 8500, das ist Raffteich-Open-Air-Besucherrekord, zu Cro.

Übrigens: Wir verlosen noch bis Donnerstag in Zusammenarbeit mit Undercover an unsere Abonnenten Tickets und eine Backstage-Führung am Silbermond-Konzerttag.

Die Volksbank-BraWo-Bühne im Raffteichbad von oben. Foto: flyingarms / Privat

Was ist alles neu in diesem Jahr?

Die Sitzplatztribüne, die nach Undercover-Informationen stark angenommen wird und die es auch bei den Shows im nächsten Jahr geben wird, feiert ihre Premiere auf dem Raffteich-Gelände. Dazu verteilen die Veranstalter mehr Lautsprecher auf dem Gelände als noch in den Vorjahren. Dies soll zur Verbesserung der Soundqualität beitragen. Gleichzeitig will Undercover die Immission für die Umgebung reduzieren.

Auf dem Gelände, das in diesem Jahr größer ist als in den Jahren zuvor, wird es einen neuen Gastronomiebereich geben. Dies bedeutet auch den größten Personaleinsatz in der bisherigen Geschichte der Konzerte am Raffteichbad: Allein 130 Sicherheitskräfte sind pro Tag unterwegs. Der Aufbau begann am vergangenen Donnerstag, am Dienstag, 22. August, soll der Abbau beendet sein.

Einlass und Showbeginn: Welche Zeiten sind wichtig für den Konzertabend?

Die Shanty-Rocker von Santiano eröffnen die 13. Raffteich-Open-Air-Saison am Donnerstag, 17. August, um 20 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Bei Fury in the Slaughterhouse am Freitag, 18. August, startet der Einlass um 18 Uhr. Los geht das Konzert um 19.30 Uhr. Zunächst stehen Support Volker Rechin und Special Guest Silent Radio auf der Bühne.

Am Samstag, 19. August, beginnt der Einlass um 18.30 Uhr, ab 20 Uhr steht zunächst Pola auf der Bühne, ehe anschließend Silbermond die Bühne entern. Bei Cro am Sonntag, 20. August, beginnt das Showprogramm um 19 Uhr mit Blumengarten. Einlass am besucherstärksten Konzerttag ist ab 18 Uhr.

Anfahrt und Parken: Wie kommen die Besucher zum Konzertgelände?

Die Veranstalter raten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad anzureisen, da Parkmöglichkeiten am Gelände sehr rar sind. Direkt vor dem Veranstaltungsareal gibt es einen großen Parkplatz. Die Verkehrs-GmbH bietet ab dem Rathaus in Braunschweig jeweils 20 Minuten vor Einlassstart, also am Donnerstag und Samstag ab etwa 18.10 Uhr sowie Freitag und Sonntag ab etwa 17.40 Uhr, Sonderfahrten der Buslinie 418 an. Die Tour, eingesetzt werden Gelenkzüge, dauert eine Viertelstunde. Donnerstag und Freitag fahren die Busse im Zehn-Minuten-Takt, Samstag im 7,5- und Sonntag im Fünf-Minuten-Takt. Zurück geht es ohne Pause, bis keine Personen mehr am Gelände stehen. In der elektronischen Fahrplanauskunft ist der Sonderfahrplan bereits eingearbeitet, heißt es von der Braunschweiger Verkehrs-GmbH. Vorher fahren die Busse im 30-Minuten-Takt. Im Ticket ist der Fahrausweis inklusive.

Entlang der B1 und des Madamenwegs herrscht Parkverbot. Parkplätze gibt es an der Neudammstraße und auf einer Fläche am Madamenweg. Einen großen Fahrradparkplatz gibt es direkt am Gelände. Die Busse der Linie 418 fahren nach Sonderfahrplan. Foto: Jürgen Runo / FMN

Wer nicht auf sein Auto verzichten will, möge auf dem Parkplatz in der Neudammstraße in Braunschweig-Lamme oder auf dem Parkplatz am Madamenweg parken. Sowohl entlang der Bundesstraße 1/Hannoversche Straße und auf dem Madamenweg ist Parken nicht gestattet. Falschparker werden abgeschleppt. Auch die Zufahrt von der Bundesstraße 1 auf den Madamenweg ist nicht möglich.

Achtung, Verbot! Was dürfen Konzertbesucher nicht mit aufs Konzertgelände nehmen?

Am Einlass müssen sich die Konzertbesucher auf Taschenkontrollen einstellen. Mitgenommen dürfen keine Taschen, die großer sind als das Format DIN A4, außerdem (Klapp-)Stühle, (Picknick-)Decken, Sonnen- oder Regenschirme (auch keine „Knirpse“), Waffen, Feuerwerk und Pyrotechnik, Sprühdosen (etwa Deo und Haarspray), Glasflaschen und Dosen, Speisen, Rauschmittel, Kameras mit Wechselobjektiv, rassistisches, fremdenfeindliches und radikales Propagandamaterial sowie Tiere. Ausschließlich alkoholfreie Getränke dürfen bis maximal 0,5 Liter im Tetrapak oder in einer Plastikflasche (ohne Deckel) mitgenommen werden.

Sido, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Sarah Connor: Die Raffteich-Konzerte 2022 – Wer ist Rekord-Gast?

Im vergangenen Jahr gab es erstmals seit Jahren wieder vier Raffteich-Shows. Coronabedingt fand seit 2019 keine Show mehr statt. Fans, die eigentlich im Jahr 2020 Wincent Weiss, Johannes Oerding und Sarah Connor sehen wollten, mussten also zwei Jahre warten. Im Dezember 2021 gaben die Veranstalter zudem die Verpflichtung von Sido bekannt.

Bei Bosse ist das halbe Dutzend bereits voll: Er stand schon sechs Mal im Line-Up des Raffteich-Open-Airs. Foto: Peter Michael / Bestpixels.de

Los ging die Konzertreihe 2008 mit Fettes Brot, Ich & Ich sowie Schiller. 2009 folgten Jethro Tull, Scooter, Mia & Polarkreis 18 sowie Clueso. Rekordgast ist Bosse. Er stand bereits sechs Mal im Line-Up. Ein siebtes Mal folgt in 2024. Mehrere Acts wurden bislang drei Mal verpflichtet: Silbermond, Adel Tawil (zweimal mit Ich & Ich) und Pur (inklusive der Show im nächsten Jahr). Cro ist bereits zum zweiten Mal da. 2016 gastierte er mit seiner „MTV Unplugged“-Show. Santiano und Fury in the Slaughterhouse feiern in diesem Jahr ihre Raffteich-Premiere.