Wacken: Ex-Gifhorner Dirk Schlag steht mit Santiano auf der Bühne

Dirk Schlag stand am Freitagabend mit der Band Santiano in Wacken auf der Bühne.

„Wir haben mit dem Wetter Glück gehabt“, sagt der Musiker aus Gifhorn. Denn nachdem das Metal-Festival „Wacken Open Air“ in diesem Jahr mehr oder weniger in Schlamm versunken war, blieb es am Freitagabend trocken. Da stand Schlag als Gitarrist der Band Santiano auf der Bühne - „bei uns schien die Sonne“.

Dirk Schlag stand am Freitagabend mit der Band Santiano in Wacken auf der Bühne. Foto: Privat / FMN

Santiano in Wacken? Die Band mit den Seemanns-Liedern im Shanty-Rock-Stil auf einem Heavy-Metal-Festival? „Ja, wir haben eher die rockigen Sachen herausgesucht“, sagt Schlag, der zur Stammbesetzung gehört - als verkürzte Version des diesjährigen Sommerprogramms, das die Band noch bis September spielt. Sie befindet sich auf der „Großen Jubiläumstournee“, feiert ihren zehnjährigen Geburtstag.

Dirk Schlag stand am Freitagabend mit der Band Santiano in Wacken auf der Bühne. Foto: Holger Stonjek / FMN

Und Santiano in Wacken, das war keine Premiere, sondern quasi ein erneutes Heimspiel. Denn die Band kommt ja ursprünglich aus Schleswig-Holstein. „Wir waren schon vier- oder fünfmal in Wacken, das letzte Mal vor Corona 2019.“ Und außerdem: Iron Maiden, die Band, die gleich nach Santiano im Rampenlicht stand, sei ja auch keine waschechte Metal-Band, findet Schlag, der bei Santiano die Haupt-E- und Akustikgitarre spielt: „Das ist ja eher Hardrock.“ Vor Santiano war Schlag zehn Jahre bei der Band Truck Stop, ist auch sonst begehrter Live- und Studiomusiker, Produzent, Komponist und Texter.

Schlag findet die Kulisse in Wacken beeindruckend

Aber dennoch: In Wacken zu spielen sei schon etwas anderes als das normale Tourprogramm, aufregender allemal: „Das ist schon eine beeindruckende Kulisse von dort oben! Die Menschenmassen sind eine ganz andere Dimension.“ Dass dieses Jahr wegen des Einlassstopps weniger Besucher auf der Wiese standen als sonst, sei von der Bühne gar nicht zu erkennen gewesen - „es sah sehr voll aus“.

Der Schlam(m)assel mit den Wolkenbrüchen habe am Freitag aber auch immer noch Auswirkungen gehabt, sagt der Musiker mit Gifhorner Wurzeln, der seit ein paar Jahren in Ehmen (Wolfsburg) wohnt: „Überall waren riesige Matschhaufen. Die Veranstalter haben Platten verlegt und Rindenmulch verteilt, auch im Artistenbereich. Das war wohl ein großer Aufwand.“

Schon am nächsten Freitag steht Dirk Schlag mit Santiano erneut zwischen den großen Boxen: auf der Waldbühne in Berlin. Tags darauf ist ein Auftritt „with friends“ am Hamburger Hafen. Gleich danach kommt allerdings ein Termin ganz nah der Heimat: Am Donnerstag, 17. August, treten die Seemänner im Braunschweiger Raffteichbad auf. Dazu gibt es (stand 6. August) noch freie Tickets.