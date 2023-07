Hannover In den nächsten Monaten gibt es in der Landeshauptstadt ein buntes Musik-Angebot. Wir geben einen Überblick über die Höhepunkte.

Der US-Rapper 50 Cent tritt am 13. Oktober in der ZAG-Arena Hannover auf.

Kultur in Niedersachsen Roland Kaiser, 50 Cent, Deichkind: Konzert-Highlights in Hannover

Die denkwürdigen Konzerte von Pink und Helene Fischer in Hannover sind vorbei. Doch auch in den nächsten Monaten gibt es in der Landeshauptstadt weitere Konzert-Highlights. Wir geben einen Überblick.

In exakt elf Monaten, am 21. Juni 2024, gibt Schlagerstar Roland Kaiser ein Stadionkonzert in Hannover. Unter dem Motto „50 Jahre – 50 Hits“ steht der 71-Jährige in der Heinz-von-Heiden-Arena dann auf der Bühne. Der Plan: Kaiser will in den 150 Konzertminuten 50 seiner größten Hits unterbringen. Karten gibt es Montag, 31. Juli, ab 10 Uhr exklusiv bei Eventim. Ab dem 2. August startet der allgemeine Vorverkauf, ebenfalls ab 10 Uhr.

US-Rapper 50 Cent tritt am 13. Oktober in der ZAG-Arena auf

Emmy- und Grammy-Preisträger 50 Cent gibt am Freitag, 13. Oktober, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von „Get rich or die trying‘“ eine Zusatzshow seiner „The Final Lap Tour“ in der ZAG-Arena Hannover. Unterstützung bekommt der Rapper dabei von Busta Rhymes. Los geht seine Tour am heutigen Freitag in Salt Lake City.

Auf der Expo Plaza finden in diesem Jahr noch zahlreiche Veranstaltungen statt: Ausverkauft ist bereits das Konzert von AnnenMayKantereit am 26. August. Tickets hingegen gibt es noch für das Heroes-Festival am 18. August mit Luciano, Bonez MC & Raf Camora, Deichkind am 25. August, Broilers am 1. September und Maneskin am 3. September.