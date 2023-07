Neue Ausstellung für Altmeister Praetorius in Wolfenbüttel

Blick in die neue Dauerausstellung zu Michael Praetorius in der Wolfenbütteler Hauptkirche.

So schön, wie sie heute ist, hat Michael Praetorius die Wolfenbütteler Hauptkirche Beatae Mariae Virginis nie gesehen. Als er 1621 starb, war sie noch nicht vollendet. Aber die Orgel gab es schon, der braunschweigische Hofkapellmeister und Kantor hat hier also schon musiziert. Und unter der Orgelempore soll er auch beigesetzt worden sein. Wo genau, weiß man heute leider nicht, der Grabstein ist verschwunden. Auf der linken Seitenempore erinnert jetzt aber eine neue Daueraustellung wieder an den bedeutenden protestantischen Kirchenmusiker, dessen vierstimmiger Satz des Liedes „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ bis heute allweihnachtlich wohl in fast allen deutschen Kirchen gesungen wird.

Michael Praetorius in seiner Amtstracht als Wolfenbütteler Hofkapellmeister im 35. Lebensjahr, wie ihn ein Druck in der neuen Ausstellung in Wolfenbütteles Hauptkirche zeigt. Foto: hab / Braunschweig

Dabei hat er die Melodie selbst nicht komponiert, sondern nur so gesetzt, dass sie leicht singbar über akkordischen Begleitstimmen geführt ist, ein Modell, nach dem er über tausend Choräle schuf. Die meisten auf Deutsch, denn Praetorius, 1571 geboren in Creuzburg bei Eisenach, war Sohn eines lutherischen Pastors, der noch mit Johann Walter studiert hatte, Luthers musikalischem Berater und Kantor zu Torgau. Dort lernte auch Praetorius, der seinen Geburtsnamen Schulteis nach Art der Gelehrten später zu Praetorius latinisierte. Und er studierte in Frankfurt/Oder und Helmstedt selbst Theologie, bevor er als Kammerorganist Herzog Julius‘ in wolfenbüttelsche Dienste trat. Doch auch als Musiker verstand sich Praetorius erklärtermaßen als Prediger: „darum die Kirchen-Musica als ein Gottesdienst auch noch heutigen Tags billig in Würden gehalten werden soll“. Und so mussten die Kompositionen stets so angelegt sein, dass die Texte gut verständlich würden.

Martin Luther hatte erkannt, dass populäre Lieder ähnlich Flugblättern die befreiende und von ihm nun deutsch formulierte Botschaft des Evangeliums in die Köpfe und Herzen der Menschen tragen könnte: „nach dem Heiligen Wort Gottes ist nichts so billich und so hoch zu rühmen als eben die Musica“, zitieren ihn die Ausstellungstafeln, schließlich kämen Musik und Instrumente ja auch in der Bibel vor. Praetorius stellte in seiner geistlichen Musiksammlung „Musae Sioniae“, komponiert ab 1609 aim Amt des nunmeriger Hofkapellmeister in Wolfenbüttel, ein ganzes Spektrum musikalischer Ausdrucksformen zur Verfügung, vom zweistimmigen Lied bis zum zwölfstimmigen Satz für zwei bis drei Chöre, entwarf später neuartige Choralkonzerte mit Orchester, Chören und einer fast theaterartigen Inszenierung im Raum. Dabei nahm er alle möglichen Einflüsse zur besonders festlichen Ausgestaltung namentlich von der aktuellen italienischen Musik auf, die er auf Reisen in Prag kennengelernt hatte.

In der Ausstellung sieht man, wie aufwendig solche Notensammlungen waren, da für jede Stimme einzelne Hefte gedruckt wurden statt wie heute alle Stimmen in einer Partitur untereinander. Noch schöner wäre es, böte die Schau auch Hör- und Videostationen. Etwa an der einschlägigen Aufnahme seiner Weihnachtsmesse ließe sich gut nachvollziehen, wie Solisten, Teil- und Kinderchöre, Orchester, ja auch Gemeinde und ursprünglich noch Stadtpfeifer vor der Tür sich an dem Hochfest beteiligten, das, so die Idee, die gesamte Stadtgesellschaft integrierte. Und dann noch die Verteilung der Stimmen im Hauptschiff, Altarraum und auf den verschiedenen Emporen!

Titelblatt der Deutschen Psalmen aus seiner geistlichen Musik-Sammlung „Musae Sioniae“, zu sehen in der neuen Praetorius-Ausstellung in Wolfenbüttels Hauptkirche. Foto: Andreas Berger

Die an den Ausstellungswänden reproduzierten Drucke seiner Werke zeigen auf dem Titelblatt genau diese Anordnung mit dem Basisorchester an der Orgel (dem Basso continuo), den Blas- und Streichinstrumenten zuseiten und den geteilten Chören auf den Emporen, die sich via Musica erheben bis in die himmlischen Gefilde, wo Engel und Propheten rund um das Christuslamm zu Gottes Lob harfen und singen.

Praetorius schuf auch noch zahlreiche lateinische Choräle, denn die evangelische Messe ließ das für hohe Feste noch zu. Und sein Landesherr pflegte als Bischof zu Halberstadt noch den alten Ritus, wenn auch inhaltlich auf die evangelische Aussage hin bereinigt. Praetorius war da ebenfalls wachsam. Im deutschen Text von „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ änderte er die zu marienfromme zweite Strophe in eine mehr christusbezogene: „Das Röslein, das ich meine, ist Maria, die reine, die uns das Blümlein (Jesus) bracht ... und blieben reine Magd“ wird zu: „Das Röslein, das ich meine, hat uns gebracht alleine, Marie die reine Magd“ - Jesus ist nun selbst das Röslein, von reiner Magd im Nachgang keine Rede mehr.

Wie Luthers Schriften so wurden auch Praetorius‘ Sätze durch Drucke verbreitet. Es entstanden auch Kompositionen für Orgel, weltliche Tänze („Terpsichore“) und im lexikonartigen „Syntagma musicum“ eine Musikgeschichte und Instrumentenkunde. Er war so geschätzt, dass er Einladungen erhielt, etwa den Fürstentag zu Naumburg oder die Hundertjahrfeier der Reformation in Dresden musikalisch zu gestalten. Weil im Trauerjahr nach Herzog Julius‘ Tod in Wolfenbüttel keine Musik gemacht wurde, konnte er sich in Dresden als „Kapellmeister von Haus aus“ verdingen, eine Bezeichnung, die man erst dank des modernen Home Office richtig versteht: Praetorius arbeitete von zu Hause aus und reiste nur zu besonderen Anlässen nach Dresden. Dort wirkte bereits Heinrich Schütz als Kapellmeister, der später seinerseits Kapellmeister von Haus aus in Wolfenbüttel werden sollte.

Ein „sündiger Mensch, kein Engel“ sei er gewesen, heißt es im Nachruf. Das ist sicher nicht kritisch zu verstehen, sondern protestantische Bescheidenheit: Kein Mensch kann aus seinen Werken heraus vor Gott bestehen, sondern bedarf der verzeihenden Zuwendung Christi. Es ist schön, dass dank der Initiative von Sven Limbeck und Winfried Elsner vom Praetorius-Collegium in Wolfenbüttel nun wieder an den Vater der protestantischen Kirchenmusik erinnert wird, der zuweilen hinter Schütz und Bach zu verschwinden droht. Man muss allerdings sehr lesewillig sein, viel mehr bietet der beschriftete Kubus auf der Empore nicht.

Geöffnet Di.-Sa. 10–12 und 14–16 Uhr, So. 14–16 Uhr. Eintritt frei.

Am Sonnabend, 8. Juli, 19 Uhr, erklingen in der Wolfenbütteler Trinitatis-Kirche unter dem Titel „Turris fortissima - Ein feste Burg“ Motetten über den Luther-Choral von Eucharius Hoffmann und Werke von Michael Praetorius mit Cantus und Capella Thuringia unter Leitung von Christoph Dittmar. Karten bei Bücher-Behr in Wolfenbüttel und an der Abendkasse.