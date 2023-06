Braunschweig: Kostenloses Summervibes-Festival läuft am Samstag

Braunschweig. Rap, Soul, Kinderspaß. Das Summervibes-Festival steigt auf dem Skateplatz am Westbahnhof in Braunschweig. Auftritt eines Berliner Rappers inklusive.

Vor und während der Kulturnacht läuft am Samstag das Summervibes-Festival in Braunschweig. Der Eintritt zu dem Festival auf dem Skateplatz am Westbahnhof ist frei. Es richtet sich mit Spiel- und Spaß-Angeboten, aber auch Soul- und Rap-Musik-Auftritten nicht nur an Kinder (nachmittags), Jugendliche, sondern auch junge Erwachsene. Neben Braunschweiger Musikerinnen und Musikern ist auch der Berliner Rapper „Sechser“ von der Gruppe „Teuterekordz“ am Start.

Das Programm ist in zwei Blöcke unterteilt: Von 14 bis 17 Uhr können sich Kinder über Hüpfburg, Kistenklettern, Fußball-Dart, Kinderschminken, Fingernägel lackieren, Buttons anfertigen, Dosenwerfen und mehr freuen.

Konzerte mit Rap, Soul und „Aftershow“-Party im „Nexus“

Von 17.30 bis 22 Uhr finden dann Konzerte statt. Dabei tritt die junge Braunschweiger Soul-Formation „New Soul Generation“, ein Projekt des Jugendvereins „If A Bird“, auf. Hinzu kommen die Aufritte des Jugend-Rap-Projekts „k.now.ledge“ und „Sechser“ von Teuterekordz aus Berlin.

Danach gibt es eine „Aftershow“-Party in Kooperation mit „Club Molli“ im Kulturzentrum Nexus (Frankfurter Str. 253b).

Das „Summervibes" wird organisiert vom Jugendring Braunschweig

Das „Summervibes“ wird organisiert vom Jugendring Braunschweig, seinen Mitgliederorganisationen und Kooperationspartnern. An den Kinder-Angeboten sind der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), die Sportjugend, die Falken, die Naturfreundejugend, das Jugendzentrum Stöckheim, der Kinderschutzbund und die Evangelische Jugend beteiligt.

Gefördert wird das kostenlose Festival durch die Stadt Braunschweig, Abteilung Jugendförderung, die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und den Verfügungsfonds Westliches Ringgebiet.

