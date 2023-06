Helene Fischer in Hannover: Alle Infos zu den fünf Konzerten

Hannover. Ab heute tritt Helene Fischer in Hannover bei fünf Konzerten in der ZAG-Arena auf. Anfahrt, Tickets, Preise, Show – das müssen Fans jetzt wissen.

Es ist die Mega-Konzerttournee des Jahres. Und es sind nur noch wenige Stunden, bis sie auch in Niedersachsen Station macht: Ab Dienstag, 13. Juni 2023, geben Helene Fischer und der Cirque du Soleil in Hannover gleich fünf Konzerte in sechs Tagen.

Helene Fischer in Hannover: Fünf Konzerte von Dienstag bis Sonntag

In der ZAG-Arena treten die 38-jährige Sängerin und Artisten der kanadischen Formation am Dienstag, 13. Juni, Mittwoch, 14. Juni, Freitag, 16. Juni, Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, auf. Alle Helene Fischer-Konzerte in Hannover starten gegen 20 Uhr, der Einlass beginnt um 18 Uhr.

Im April begann in der Barclays-Arena in Hamburg die Konzerttour mit 70 Shows an 14 Orten in 3 Ländern. Wegen eines Rippenbruchs musste Fischer den Tourstart, der eigentlich in Bremen stattfinden sollte, verschieben. Was die Fans bei den Konzerten von heölene Fischer in Hannover erwartet und ob es noch Tickets gibt, lesen Sie bei uns.

Tickets für Helene Fischer in Hannover: Hier gibt es Restkarten für die Konzerte in der ZAG-Arena

Die gute Nachricht: Für alle Konzerte von Helene Fischer in der ZAG-Arena in Hannover gibt es noch Tickets. Allerdings nicht mehr viele. Die Restkarten kosten an der Konzertkasse ab 111 Euro. Auch bei Eventim und anderen Vorverkaufsstellen sind noch Karten für die fünf Shows von Helene Fischer in Hannover verfügbar.

27 Songs präsentiert Helene Fischer derzeit pro Konzert auf ihrer großen Hallentournee. Foto: Marcus Brandt / dpa

Setlist: Diese Songs könnte Helene Fischer bei ihren Konzerten in Hannover präsentieren

Derzeit befindet sich der Tourtross von Helene Fishcer in Mannheim. Dort bestehen die Konzerte aus zwei Blöcken und zwei Zugaben – mit insgesamt 27 Beiträgen. Los geht es mit „Null auf 100“, „Genau dieses Gefühl“, zwei Songs aus dem Album „Rausch“, und „Fehlerfrei“.

Weitere Songs im ersten Set heißen „Herzbeben“, „Ich will immer wieder… dieses Fieber spür’n“ und „Nur mit dir“. Das zweite Set startet mit einem Akustik-Medley, auch „Atemlos durch die Nacht“ sowie „Achterbahn“ stehen auf der Liste. „Blitz“ und „Alles von mir“ sind in Mannheim die Zugaben.

Anfahrt zur ZAG-Arena Hannover: So kommen Sie zu den Konzerten von Helene Fischer

Wer mit dem Pkw von Norden zu den Konzerten von Helene Fischer anreist, kann auf der Autobahn 7 am Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst auf den Messeschnellweg 37 abfahren – dort bis zur Ausfahrt Messe Nord/Plaza. Von Süden ist das Autobahnkreuz Hannover-Süd auf der A7 eine Option – über den Messeschnellweg bis zur Ausfahrt Messe-Süd.

Die A2-Option aus dem Westen und Osten zu den Helene Fischer-Konzerten in Hannover führt über zum Autobahnkreuz Hannover-Buchholz, dem Messeschnellweg 37 und der Ausfahrt Messe Nord/Plaza.

Die Straßenbahnlinie 6 fährt ab der Bahnstation Kröpcke bis zur Endstation Messe/Ost. Vom Hauptbahnhof Hannover sind es nur fünf Minuten Fußweg bis Kröpcke. Fahrradabstellplätze gibt es genügend an der Halle.

Helene Fischer in Hannover: Wunderkerzen, Flaschen, Getränke – das dürfen Fans nicht mit in die ZAG-Arena nehmen

Alle Taschen, die die Besucher der Konzerte von Helene Fischer mit in die ZAG-Arena nehmen, kontrolliert das Sicherheitspersonal. Denn nicht alle Gegenstände dürfen aus Sicherheitsgründen mitgebracht werden. Untersagt sind zum Beispiel pyrotechnische Gegenstände und Waffen aller Art.

Ebenso dürfen Fans keine Nahrungsmittel und Getränke, Glasbehälter, Flaschen und Dosen, Hartverpackungen und sonstige schwere Behältnisse wie Reisegepäck oder größere Taschen (bis DIN A4) mit in die Halle nehmen. Das gilt auch für Wunderkerzen, Konfetti, Schwenkfahnen, Rasseln, Druckluftfanfaren sowie Tiere – außer Blindenhunde

Fünf Konzerte in Hannover: „Ein Phänomen“ – das ist Helene Fischer

Vor ziemlich genau zehn Jahren entstand der Mega-Hit von Helene Fischer: „Atemlos durch die Nacht“ schrieb Kristina Bach und produzierte Jean Frankfurter. Der Song erreichte in Deutschland Diamantstatus, in Österreich und der Schweiz holt er insgesamt fünf Platin-Auszeichnungen. Der Song war der erfolgreichste des Jahres 2014.

Spätestens seitdem ist Fischer, die am 5. August 1984 in der Sowjetunion geboren wurde, ein Superstar. 17 Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras sind weitere Auszeichnungen, insgesamt verkaufte sie fast 20 Millionen Tonträger.

Sie moderierte viele Jahre die Helene-Fischer-Show, war zwischen 2008 und 2018 mit Florian Silbereisen liiert. Mittlerweile ist Thomas Seitel ihr Lebenspartner, 2021 wurde sie Mutter einer Tochter.

Ihre Konzerte sind gigantisch. Sie bekam bislang gleich drei Live-Entertainment-Award in der Kategorie Hallen-/Arenatour des Jahres. Im vergangenen Jahr trat sie in München vor 130.000 Zuschauern auf.