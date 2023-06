Salzgitter. Am Wochenende ist ganz schön was los in Salzgitter. Das Wetter soll super werden. Also: Nichts wie raus und feiern, Musik genießen, und entspannen.

Unsere Tipps Festivals und Partys – das steht am Wochenende in Salzgitter an

Der Lebenstedter Stadtpark ist zur Festivalbühne geworden. Noch bis zum 18. Juni findet nämlich bereits zum dritten Mal das „Zeltival“ statt. In einem eigens dafür errichteten Zirkuszelt können bis zu 500 Zuschauerinnen und Zuschauer dort abfeiern, Kultur erleben und Festivalatmosphäre genießen. 2022 waren bereits viele Shows ausverkauft, auch dieses Jahr erfreut sich das Zeltival schon großer Beliebtheit. Einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Kurzentschlossene werden an diesem Wochenende vielleicht auch bei der Musikschule in Lebenstedt fündig, die ihr 65-jähriges Bestehen feiert. Alle Infos zu den besten Veranstaltungen am Wochenende gibt es hier:

So steht es um das Zeltival

Die Auftaktveranstaltung des „Zeltivals“ mit Comedian Herr Schröder am Mittwoch und Donnerstag war ausverkauft. Auch für die Abba Night am Samstag, 10. Juni, gibt es bereits keine Tickets mehr. Die Tribute Show „One Night of Dire Straits“ ist das zweite Event im Zirkuszelt in Lebenstedt. Los geht es am Freitag, 9. Juni, 20 Uhr. Die Musiker wollen ihre Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise nehmen, als diese Gruppe noch existierte, die Brüder nicht zerstritten waren und ihre Zuschauerinnen und Zuschauer Abend für Abend mit ehrlicher, handgemachter Musik begeisterten. Gitarrist und Sänger Alex Moll studierte Mark Knopflers Gitarrenspiel seit seiner Jugend und versammelt bei dieser Tribute-Show Weggefährten, denen die Dire Straits genau so im Blut liegen wie ihm. Kostenpunkt für die Tickets: 29,90 Euro.

Am Sonntag, 11. Juni, serviert der „Drei-Sterne-Koch der Unterhaltung“ Markus Maria Profitlich im Zirkuszelt mit feiner Zunge und unter Einsatz seines ganzen Körpers das Beste, das seine Gag-Küche in den letzten 35 Jahren gezaubert hat. Von leisen Tönen, die an die Zartheit eines Soufflés erinnern, bis zur brachialen Wucht einer doppelten Schlachtplatte ist alles dabei, was das Herz eines Comedy-Gourmets begehrt. Ein Abend voller Geschmacksexplosionen erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer – zubereitet in der Tradition von Jerry Lewis, Heinz Erhardt und Monty Python! Kostenpunkt für die Tickets: 34,90 Euro.

Musikschule besteht 65 Jahre

Wer sich keine Tickets für das „Zeltival“ sichern konnte, wird am Wochenende vielleicht bei der Musikschule der Stadt Salzgitter fündig. Die feiert vom 10. bis zum 15. Juni nämlich mit mehreren Konzerten ihr 65-jähriges Bestehen. Den Auftakt bildet das Festkonzert am Samstag, 10. Juni, 17 Uhr, in der Kulturscheune. Die Dozentinnen und Dozenten der Musikschule geben ein gemeinsames Konzert mit dem renommierten Blechbläserensemble „Hannover Brass.“ Anschließend können Blechblasinstrumente ausprobiert werden. Die traditionellen Musikschultage mit ihren Konzerten für alle Altersgruppen, der Cafeteria und den Schnuppermöglichkeiten für Instrumente finden dann von Montag bis Donnerstag, 12. bis 15. Juni, wieder statt. Das Programm:

Am Mittwoch,14. Juni, findet um 19.30 Uhr ein Musiktreff für Erwachsene statt. Am Donnerstag, 15. Juni, um 11 Uhr heißt es „Viva la Musica – Erlebnis großes Tischharfenorchester“ mit Hackbrett, Bandura und mehr als 20 Tischharfen. Bei dem festlichen Abschlusskonzert am Donnerstag, 15. Juni, 19.30 Uhr in der Kulturscheune, wird die Bigband „Clean - Fine – and - Funky“ zusammen mit dem Jazzchor „Gentle Voices“ der Musikschule und Special Guests zu hören sein. Der Eintritt zu allen Konzerten und Mitmachangeboten der Musikschule ist kostenlos.

Großes Fest in Haverlah

Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni, findet unter dem Motto: „112 gute Gründe. Feuerwehrfest. Nur anders“ ein großes Fest in Haverlah statt. Das Orga-Team der Freiwilligen Feuerwehr Haverlah hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Von Lokalmatadoren wie „Don’t beat Bubu“ über eine Malle-Party bis zum Gottesdienst im Zelt ist bestimmt für Jeden etwas dabei. Karten kosten für Freitag 10, Samstag 20 und für Sonntag 15 Euro.