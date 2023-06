Ein Festivalwochenende in Salzgitter – das erwartet die Besucher

Salzgitter-Bad. Am Freitag startet das Klesmer-Festival mit Cocktails, Kulinarik und Musik. Diese Tipps gibt das Orga-Team für den Event-Klassiker in Bad.

Wer am Freitag oder am Wochenende für eine Shoppingtour durch die Straßen der Altstadt von Salzgitter-Bad schlendert, wird die Bühne für das Salzgitteraner Klesmer-Festival auf dem Klesmerplatz bemerken. Es lohnt sich, auch nach dem Einkauf noch zu bleiben, denn das frühlingshaft angesagte Wetter spielt mit, es gibt Cocktails, Leckereien und sogar der Eintritt ist kostenlos beim großen Event-Klassiker in Salzgitter-Bad, dem Klesmer-Festival.

„Zwei Acts, die vielen gefallen werden, sind die Polkaholix am Freitag und die kenianische Künstlerin Nina Ogot am Samstag“, gibt Jens Bogdan vom Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter einen Ausblick auf das Wochenende. Einigen bekannt vorkommen dürften die Polkaholix, denn die Klesmer-Band ist nicht nur vor einigen Jahren auf dem Festival in Salzgitter aufgetreten, sondern sie war auch schon bei Ina Müller in der TV-Sendung „Inas Nacht“ zu Gast.

Heiße Tipps für das Klesmer-Festival-Programm 2023

Insgesamt zwölf verschiedene Bands sowie internationale Künstlerinnen und Künstler treten ab Freitagnachmittag, 2. Juni, auf dem schon seit 1998 stattfindenden Festival auf. „Nina Ogot war vor kurzem auch in Braunschweig, hier kann man ihre Musik nun sogar einmal hören, ohne Eintritt zahlen zu müssen“, sagt Bogdan vom Orga-Team der Stadt.

Bis Sonntag, 4. Juni, können Besucherinnen und Besucher zwischen 17 und 22 Uhr vielfältige und mitreißende Musik aus aller Welt erleben. Los geht es am Freitagnachmittag, 2. Juni, um 17 Uhr. Dann eröffnet die junge sechsköpfige Band Vagabund und bringt klassische Klesmer-Tänze mit bekannten Filmmelodien in Einklang. Jens Bogdan verrät, „ich bin persönlich ein kleiner Fan von der noch wirklich jungen Band, seit ich ein Video von einem gemeinsamen Auftritt mit der Klesmer-Größe Giora Feidman gesehen habe.“

Das sind die Gastro-Highlights des Festivals

Nicht nur musikalisch, auch kulinarisch können Gäste beim Musikfestival auf dem Klesmerplatz eine kleine Reise unternehmen. Wie die Stadt ankündigt, werden auch vielfältige Gastronomische-Angebote vertreten sein. Nicht nur Cocktails wird es geben. Unter anderem kann auch die karibische Küche erkundet werden. Köstlichkeiten, wie Blätterteigtaschen, Kochbananen, Fisch und Hähnchenkeulen bietet der Haitianische Kulturverein aus Braunschweig an. „Aber auch Crêpes, und die Klassiker Brat- und Currywurst wird es geben“, sagt Bogdan.

Außerdem sorge auch die lokale Gastronomie für Einkehrmöglichkeiten, beispielsweise nennt Bogdan „Bennos feine Kost“, das extra zum Festival auch ausgewählte, besondere Gerichte anbietet. Für die Abendstunden gibt Bogdan Gästen auch noch einen besonderen Tipp auf den Weg: „Packen Sie eine Wolldecke oder eine warme Jacke ein, falls es abends doch kühler wird.“

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Mehr aus Salzgitter und der Region:

Das wird die neue Attraktion am Salzgittersee

Das sind weitere Events in Salzgitter am ersten Juni-Wochenende