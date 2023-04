Braunschweig. Der in Braunschweig geborene DJ tourt in der Welt: Jetzt legt er zuhause auf. Vorher gab er uns ein Interview – und wir verlosen 3x2 Tickets.

Kultur in Braunschweig Oliver Koletzki vor zehntem Album: Aus Braunschweig in die Welt

In Braunschweig, in Berlin berühmt geworden, in der Welt unterwegs: Oliver Koletzki ist ein Gewächs aus der Region und heute als DJ international gefragt. Im Herbst bringt er sein zehntes Album „Trip to Sanity“ heraus, die erste Auskopplung „Stay until the Light“ daraus erscheint im Mai.

Am Freitag, 28. April legt der 49-Jährige mit weiteren Künstlern seines Labens Stil vor Talent in der Millennium-Halle in Braunschweig auf. Mit unserer Zeitung sprach er über sein neues Album, seine Verbundenheit zur Heimat: Und neue Strömungen in der elektronischen Musik.

