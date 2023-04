Pur in Hannover – Infos zu Anfahrt, Tickets, Programm

Hannover. Samstag tritt die Band um Hartmut Engler in der ZAG-Arena auf. Wer Vorgruppe ist und wie Sie zur Halle kommen, steht in unserem großen Überblick.

Hartmut Engler (rechts), Sänger der Pop-Band Pur, singt bei der Generalprobe für die neue Tournee in der MHP-Arena in Ludwigsburg zusammen mit Cherry Gehring. Mit den neuen Songs im Gepäck gehen Pur ab dem 19. April auf Tournee durch die größten deutschen Arenen.

Kultur in Niedersachsen Pur in Hannover: Anfahrt, Tickets, Programm – Infos zur Show

Mehr als 40 Jahre steht Pur auf der Bühne, ab Donnerstag geht die Deutschpop-Band auf große Hallentour – und macht am Samstag, 22. April, Station in Hannover. In der ZAG-Arena stehen Songs des im November erschienenen Albums „Persönlich“, aber natürlich auch die ganz großen Hits der Band um Frontmann Hartmut Engler, die in den 1990er-Jahren Riesenerfolge feierte, auf der Songliste. Was Sie zu der Musikshow am Wochenende wissen müssen, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Das Programm der Show von Pur – Naturally 7 als Vorgruppe

Gegen 18.30 Uhr startet der Einlass zu der Pur-Hallenshow in der ZAG-Arena in Hannover. Bereits um 19.15 Uhr, so der örtliche Veranstalter Hannover Concerts, geht der Konzertabend los – mit einem Auftritt der New Yorker A-cappella-Formation Naturally 7. Die 1999 gegründete Band erreichte 2003 gemeinsam mit Sarah Connor und der Single „Music is the Key“ Platz 1 der deutschen Charts und eine Gold-Auszeichnung. Viele Jahre spielte die Band auch als Vorgruppe von Michael Bublé – und gehörte zur Night of the Proms 2012. Gegen 20 Uhr startet dann die Pur-Show.

Hartmut Engler und die Band Pur gastieren am Samstag in der ZAG-Arena in Hannover. Foto: Bernd Weißbrod / dpa

Diese Tickets gibt es noch für das Konzert von Pur in Hannover

Das Konzert ist weitgehend ausverkauft. Sitzplätze sind alle weg, ausschließlich Stehplätze gibt es noch – zum Preis von 84,85 Euro bei Eventim. Es werden also etwa 14.000 Menschen die zweieinhalbstündige Show der Band aus Bietigheim-Bissingen sehen.

So erfolgt die Anreise – mit dem PKW, Bus und Bahn und dem Fahrrad

Die ZAG-Arena hat die Adresse Expo Plaza 7. Wer von Norden auf der Autobahn 7 anreist, fährt bis zum Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst und dann auf den Messeschnellweg 37 – Ausfahrt Messe Nord/Plaza. Wer von Süden anreist, verlässt die A7 am Autobahnkreuz Hannover-Süd und fährt über den Messeschnellweg 37 bis zur Ausfahrt Messe-Süd.

Das Autobahnkreuz Hannover-Buchholz ist der Abfahrtsort für Konzertgäste, die von der Autobahn 2 anreisen. Über den Messeschnellweg geht es bis zur Ausfahrt Messe Nord/Plaza. Knapp 3000 Parkplätze gibt es an der Expo-Plaza. Die Hannover-Messe ist keine Konkurrenz, die Industriemesse endet bereits am Freitag.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, steigt an der Haltestelle Kröpcke in die Linie 6 um und fährt bis zur Endstation Messe/Ost (Expo-Plaza). Die Bahnen fahren hin alle 10 Minuten ab Kröpcke, zurück alle 15 Minuten. Wer mit dem Fahrrad anreisen möchte, findet einige Parkplätze auch an der ZAG-Arena.

PUR beim Raffteich-Open-Air 2019 in Braunschweig. Foto: Rüdiger Knuth / Veranstalter

Pur in Braunschweig – 2019 zuletzt am Raffteichbad

Braunschweig stand seit 2009 gleich vier Mal auf dem Tourplan von Pur. Vier Jahre ist es mittlerweile her, dass Pur das bisher letzte Mal in Braunschweig aufgetreten ist: Ende August 2019 fand die Show im Braunschweiger Raffteichbad statt – ausverkauft vor 6500 Zuschauern. Anlässlich des Konzerts haben wir auch mit Pur-Bassist Joe Crawford gesprochen.

2016 kamen 5000 Zuschauer zum Konzert in der Braunschweiger Volkswagen-Halle. Hartmut Engler sprach vorab im Interview über Heimweh.

Auch 2013 gab es ein Gastspiel in Braunschweig. Unser Reporter hat den Auftritt auf dem Raffteich-Gelände mit „Nichts als Dur und Liebe“ überschrieben. 2009 trat die Band ebenfalls in der Löwenstadt auf, damals in der Volkswagen-Halle.

