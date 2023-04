Quiz: Wer hat’s gesungen – Roland Kaiser oder Hartmut Engler?

Braunschweig. Wie gut kennen Sie die Textzeilen von Pur und Roland Kaiser? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz. Erkennen Sie alle 15 Songs?

Hartmut Engler und Roland Kaiser. Erkennen Sie in unserem Quiz ihre Songs?

Auf ihrer Tour durch Deutschland macht Pur am Samstag, 22. April, Station in der ZAG-Arena in Hannover. Ab 20 Uhr beginnt das Konzert. Support ist die US-amerikanische Gruppe Naturally 7, die Pur auch schon auf Schalke unterstützt hat. Das Konzert ist quasi ausverkauft. Wenige Restkarten gibt es nur noch über Eventim.

Anlässlich des Konzerts haben wir ein Quiz entwickelt – mit Textzeilen von Pur und Roland Kaiser. Die große Frage: Von wem stammt diese Textzeile – Pur oder Roland Kaiser? Erkennen Sie alle 15 Textzeilen? Testen Sie jetzt Ihr Wissen bei uns.