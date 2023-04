Professorin Ana Dimke (56) studierte selbst an der HBK. Später war sie an der Uni Weimar eine der ersten deutschen Juniorprofessorinnen (für Kunstdidaktik), leitete fünf Jahre die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und lehrte als Professorin für Didaktik der Bildenden Kunst an der UdK Berlin.