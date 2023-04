Markus Schneider als Darsteller: In dem kultigen Köln-Musical „Himmel und Kölle“ im ehemaligen Volkstheater Millowitsch spielt er einen Priester auf Abwegen. Das Stück, in dem es auch eine Szene mit der Parkbankfigur von Willy Millowitsch gibt, wird ab September wieder in der Kölner Volksbühne am Rudolfplatz gespielt.