Jan Delay nölt im Großen Haus des Staatstheaters Braunschweig

Braunschweig. Der vielseitig schillernde Hamburger Rapper und Sänger gibt mit seiner Band Disko No. 1 am 23. Juni ein Gastspiel auf der Theaterbühne.

Jan Delay bei der Gala zur Verleihung der Best Brands Awards im Münchener Hotel „Bayerischer Hof“ Ende Februar. Am 23. Juni kommt er mit seiner Band nach

Jan Delays Auftritt steht unter dem Motto „GroßerHausBesuch“. In der von Volkswagen Financial Services unterstützten Reihe traten bereits Bosse (2021), Kettcar (2020) und Tocotronic (2019) im Staatstheater auf. Der Vorverkauf startet am Samstag, 11. März, online über staatstheater-braunschweig.de, an der Theaterkasse und die Hotline (0531) 1234567.

Jan Delay wurde in den 1990er Jahren als Mitglied der Hamburger HipHop-Gruppe Absolute Beginner bekannt. 2001 erschien sein erstes Solo-Album „Searching for the Jan Soul Rebels“ mit deutschsprachigem Reggae. Mit dem Album „Mercedes Dance“ stieg der Sänger dann auf einen Mix aus Soul, Funk und Rock um, der bis heute seinen Sound mit wechselnden Schwerpunkten prägt.

Markante Stime, knackige politische Statements

In seinen deutschsprachigen Texten, auf der Bühne und in den Medien äußert Delay (46) sich immer wieder kritisch und kantig zu gesellschaftspolitischen Fragen. Markant ist auch seine helle, leicht nölig klingende Stimme. Sein letztes Album „Earth, Wind & Feiern“ erschien 2021.

Bürgerlich heißt Delay Jan Philipp Eißfeldt. Seine Mutter ist die Fotokünstlerin Dörte Eißfeldt, die bis 2016 an der Braunschweiger HBK lehrte.

