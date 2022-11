„Tosca“ wird im Spätsommer 2023 Braunschweigs Burgplatz-Oper

Braunschweig. Am 26. August feiert Puccinis Klassiker Premiere. 19 Vorstellungen sind bis 13. September geplant. Der Vorverkauf beginnt am 1. Dezember.

Von Ende August 2023 an verwandelt sich Braunschweigs Burgplatz wieder in eine Opernbühne, diesmal für Puccinis "Tosca".

Eines der populärsten Werke der Operngeschichte, das düster-leidenschaftliche Liebes- und Polit-Drama „Tosca“, wird im kommenden Sommer auf dem Burgplatz gespielt. Generalmusikdirektor Srba Dinić übernimmt die musikalische Leitung. Als Regisseurin wurde die junge Österreicherin Anna Bernreitner verpflichtet, eine Spezialistin für Opern-Aufführungen an ungewöhnlichen Orten, wie das Staatstheater Braunschweig mitteilt.

„Tosca“ erzählt von der Liebe des Malers Cavaradossi zur Sängerin Tosca, die in politisch unruhigen Zeiten auch vom finsteren Polizeichef Scarpia begehrt wird. Uraufgeführt am 14. Januar 1900 in Rom, wurde das dramatische spätromantische Werk auch durch große Arien wie „E lucevan le stelle“ weltberühmt. In Braunschweig war es zuletzt in der Spielzeit 2016/2017 in einer starken Inszenierung voller gleißender Lichteffekte von Roland Schwab im Staatstheater zu sehen.

Möglichst viele Menschen interessieren

Anna Bernreitner (36), die Regisseurin der Aufführungen auf dem Burgplatz, ist Mitgründerin des Künstlerensembles „Oper rund um“. Mit ihm bringt sie Musiktheater in Alltagsräumen zur Aufführung, etwa in Freibädern oder vor Supermärkten. Ziel ist es, möglichst viele Menschen für Oper zu interessieren.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. Dezember: über die Hotline (0531) 1234 567, an der Theaterkasse und online auf www.staatstheater-braunschweig.de.

Das könnte Sie auch interessieren:

Verdis Eingemauerte mahnen auch in Braunschweigs „Aida“

Braunschweig- Reaktionen zu „Aida“ – begeistert, bewegt, kritisch

Braunschweigs Aida beweist Liebesmut auf dem Schlachtfeld