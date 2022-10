Hannover. Roland Kaiser tritt Freitag in Hannover vor etwa 14.000 Fans in der ZAG-Arena auf. Es gibt nur noch wenige Tickets. Das müssen Sie zur Show wissen.

Kultur in Niedersachsen Roland Kaiser in Hannover: Alle Infos zur Mega-Geburtstagsshow

Der 4. November 2021 ist für die Kulturfans in Niedersachsen ein ganz besonderes Datum. Nach etwa 20 Monaten Corona-Pause fand endlich wieder ein Großkonzert in dem Bundesland statt. In der Braunschweiger Volkswagen-Halle versammelten sich 4500 Zuschauer – und waren überwältigt von dem großartigen Konzert von Roland Kaiser.

Vermutlich ist es Zufall, dass die Schlagerlegende, die den Schlager erotisierte, exakt ein Jahr später in Hannover eines der ersten Konzerte seiner großen Geburtstagstournee spielt, nach den Auftritten in Neubrandenburg und Hamburg. Was die Zuschauer erwartet und wie sie noch an die nicht mehr vielen Restkarten kommen, erfahren Sie hier.

Die Roland-Kaiser-Fans aus Emmerborn freuten sich vor der Kaiserpfalz in Goslar auf das Konzert ihres großen Idols. Foto: Stefan Lienert

Das ist „Meine große Geburtstagstournee“ von Roland Kaiser

Im Neubrandenburger Jahnsportforum beginnt am heutigen Samstag, 29. Oktober, Roland Kaisers große Geburtstagstournee. Exakt 30 Konzerte in drei Ländern stehen dann bis Ende März auf dem Tourplan des Schlagersängers und seiner Band. Neben dem Konzert am Freitag in der ZAG-Arena Hannover kommt der Kaiser-Tross im Februar zwei weitere Male nach Niedersachsen: Am 12. Februar spielt er in der Volkswagen-Halle Braunschweig. Am 23. Februar tritt er in der EWE-Arena in Oldenburg auf.

Anlass seiner Tour ist zum einen sein 70. Geburtstag im vergangenen Mai und sein neues Album „Perspektiven“, das sich erstmals seit mehr als 40 Jahren wieder an die Spitze der Deutschen Charts setzte. 1981 war ihm dieser Erfolg erstmals mit „Dich zu lieben“ vergönnt.

Gute Laune herrschte vor dem Roland-Kaiser-Konzert im Sommer 2022 in Goslar auch bei diesen Fans. Foto: Stefan Lienert

Lesen Sie weitere Texte zu Roland Kaiser:

Tickets und Anfahrt – Das muss ich zur Show von Roland Kaiser in Hannover wissen

Nach Angaben des Veranstalters Semmel Concerts beginnt sein Konzert am Freitag, 4. November, um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Das Konzert könnte mit etwa 14.000 Zuschauern ausverkauft sein, da es nur noch ein paar Dutzend Tickets in der Halle verteilt gibt. Karten gibt es bei der Konzertkasse und anderen bekannten Vorverkaufsstellen ab 61 Euro.

Die ZAG-Arena ist mit dem Pkw und mit öffentlichen Verkehrsmitteln wegen ihrer Lage an der Expo Plaza gut zu erreichen. Besucherinnen und Besucher, die mit der Straßenbahn anreisen wollen, steigen an der Haltestelle Kröpcke in die Linie 6 und fahren bis Messe/Ost. Wer mit dem Pkw anreist nutzt auf dem Messeschnellweg 37 die Ausfahrt Messe Nord/Plaza oder Messe Süd. Parkplätze vor der Halle sind ausreichend vorhanden.